La campagne électorale du Québec vient de commencer, mais plusieurs anglophones se sentent déjà mis à l’écart

Debout devant une foule de partisans enthousiastes après avoir remporté une majorité historique en 2018, François Legault a pris un moment pour s’adresser aux anglophones de la province.

“Je veux vous assurer que mon gouvernement sera votre gouvernement”, il a dit s’exprimant en anglais.

Quelques jours plus tard, Legault s’est nommé ministre responsable de la communauté anglophone, affirmant qu’il «gouvernerait de manière respectueuse avec la communauté anglophone historique».

Mais dans les années qui ont suivi, disent de nombreux anglophones, Legault n’a pas tenu cette promesse.

Lors d’entretiens avant les élections au Québec, des maires, des dirigeants communautaires et des résidents ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les politiques du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière d’éducation, de langue et de laïcité les ont fait se sentir aliénés et indésirables.

La décision de Legault de ne pas participer au débat télévisé anglophone a également bouleversé certains anglophones.

Les libéraux du Québec, traditionnellement le foyer des électeurs anglophones, ont eux-mêmes fait l’objet de critiques, de nombreux électeurs affirmant qu’ils estimaient que le parti n’en avait pas fait assez pour défendre leurs intérêts.

Dominique Anglade, chef des libéraux du Québec, a été critiquée pour ne pas avoir fait assez pour défendre les droits des anglophones lors du débat sur le projet de loi 40. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

La CAQ étant favorisée pour remporter un autre mandat le 3 octobre, beaucoup ont déclaré qu’ils exploraient leurs options de vote – y compris ne pas voter du tout.

“Il y a une certaine inquiétude au sujet de la représentation. Vous savez, qui parle au nom de notre communauté?” a déclaré Donald Warnholtz, président de la Townshippers’ Association, une organisation représentant les anglophones des Cantons-de-l’Est de la province.

Le Parti conservateur du Québec, qui a connu une montée en popularité sous le chef Eric Duhaime, a tenté de rejoindre les électeurs anglophones. De plus, deux nouveaux partis — le Parti canadien du Québec dirigé par Colin Standish, et Bloc Montréal, dirigé par Balarama Holness — se consacrent également à la défense des droits des minorités.

“J’ai juste l’impression qu’on nous a piétinés”

Warnholtz, qui vit à Sherbrooke, au Québec, a déclaré que les anglophones de la région se sentaient particulièrement visés par le projet de loi 96, la loi linguistique mise à jour de la province.

La loi touche à tout, de l’emploi à l’accès aux soins de santé. Comment exactement la loi sera appliquée n’a toujours pas été rendu clair .

“Les gens sont inquiets et ne savent pas exactement ce qui va se passer”, a-t-il déclaré.

Le projet de loi 21, la loi sur la laïcité de la CAQ, ainsi que le projet de loi 40, qui comprenait une tentative ratée d’abolition des commissions scolaires anglophones, ont également bouleversé la population, a déclaré Warnholtz.

Les gens participent à une manifestation contre le projet de loi 96 plus tôt cette année. De nombreux anglophones se disent encore mécontents de la loi linguistique de la province. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

“À plus grande échelle, je dirais que les préoccupations de la communauté concernent l’érosion générale des droits des personnes au cours des dernières années”, a-t-il déclaré.

Dans l’ouest de Montréal, à prédominance anglophone, de nombreux résidents ont soulevé le projet de loi 96 lorsqu’ils ont été interrogés sur la CAQ et les élections à venir.

« J’ai juste l’impression d’avoir été piétiné », a déclaré Samuel Ezerzer à l’extérieur du centre commercial Cavendish à Côte Saint-Luc, dans la circonscription de D’Arcy-McGee. “Mais j’aime le Québec, j’aime rester ici. C’est ma maison.”

Joe Brody, 86 ans, a toujours voté libéral et connaît personnellement son candidat local.

Malgré cela, il envisage de voter pour un autre parti, affirmant qu’il n’est pas impressionné par la façon dont les libéraux ont géré le débat sur la langue.

Le projet de loi 96, adopté ce printemps, limite le nombre d’étudiants autorisés à s’inscrire dans les cégeps anglophones.

Il y a aussi des exigences linguistiques en français pour les étudiants qui fréquentent le cégep en anglais — un amendement proposé par les libéraux.

Les libéraux ont fini par revenir sur cette proposition et voté contre le projet de loi .

“Je n’aime pas quand les gens sont limités de quelque façon que ce soit, dans l’éducation. Je pense que cette province a besoin de gens instruits, pas nécessairement de francophones unilingues”, a déclaré Brody.

Joan Lee, chef de l’Association de la communauté noire de l’Ouest-de-l’Île, a déclaré que les nouvelles exigences du cégep semblent être un obstacle supplémentaire pour les jeunes membres de son groupe. (Rachelle & Chantay Rose)

Joan Lee, présidente de l’Association de la communauté noire de l’Ouest-de-l’Île, a également entendu les préoccupations concernant la loi linguistique de la part de personnes de tous âges.

Elle a dit que les nouvelles exigences au cégep semblent être un obstacle supplémentaire pour les jeunes membres de son groupe.

“Ils ne pensent pas qu’on leur donnera une chance équitable parce que [for] beaucoup d’entre eux aussi l’anglais n’est pas leur langue maternelle », a-t-elle déclaré.

“Donc, en général, ils disent juste, ‘pourquoi dois-je vivre tout cela? Je pourrais aussi bien, vous savez, déménager dans une autre province où ils se sentent réellement les bienvenus.'”

Lee a déclaré qu’elle exhortait les résidents locaux, jeunes et moins jeunes, à voter, pour “faire entendre votre voix”.

Le perdant pourrait être la démocratie

La réalité de la carte électorale est que les anglophones — bien qu’ils représentent environ 10 % de la population du Québec — sont largement concentrés dans une poignée de circonscriptions.

Georges Bourelle, le maire de Beaconsfield dans l’ouest de l’île de Montréal, a déclaré qu’il avait l’impression que les anglophones étaient négligés, peu importe qui est au pouvoir.

“Je dois dire que pendant de nombreuses années, j’ai senti qu’en tant que maire, et en tant que résident auparavant, à bien des égards, les libéraux nous prenaient pour acquis”, a-t-il déclaré.

“Nous semblons tomber dans le noir ici, et le trou noir, que ce soit un libéral ou que ce soit quelqu’un d’autre.”

REGARDER | Chef du Parti canadien du Québec sur le projet de loi 96

Le projet de loi 96 vise à « éteindre » la langue anglaise au Québec, déclare le nouveau chef du parti Le chef du Parti canadien du Québec, Colin Standish, soutient que la réforme linguistique du gouvernement Legault vise également à éteindre les institutions anglaises et prévient qu’elle pourrait paralyser l’économie pour les années à venir.

Un tel mécontentement fait craindre aux observateurs que de nombreux anglophones choisissent de ne pas participer à cette élection, poursuivant une tendance amorcée en 2018.

La menace d’un référendum sur l’indépendance – normalement un cri de ralliement pour les libéraux – s’est éloignée sous la CAQ nationaliste.

« Il y aura peut-être un perdant dans cette élection, et ce sera peut-être la démocratie, avec des allophones et certains anglophones qui décideront à nouveau de rester chez eux », a déclaré Valérie-Anne Mahéo, politologue à l’Université Laval.

« Il reste à voir si les deux partis plus anglophones, plus centrés sur Montréal peuvent réellement se présenter comme des alternatives viables. Mais ce qui me fait peur, c’est que beaucoup d’anglophones décident de rester chez eux s’ils n’ont pas une bonne option. avec les libéraux.”