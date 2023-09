La campagne électorale américaine vient-elle de commencer des mois plus tôt ?

Nous venons peut-être d’assister au début officieux des élections générales américaines de 2024, dont les principales dynamiques ont été déclenchées des mois plus tôt que d’habitude.

Même pour un pays connu pour la longueur de ses élections, cela pourrait devenir une affaire anormalement longue, une campagne de 13 mois se terminant le 5 novembre 2024.

Elle se déroulera sur au moins trois champs de bataille principaux, et cette semaine a montré à quoi s’attendre sur la campagne électorale, au Congrès et devant les tribunaux.

Lors d’événements concurrents, Donald Trump et Joe Biden ont souligné les visions contradictoires qu’ils offriraient aux électeurs s’ils devenaient les candidats présidentiels respectifs de leurs partis.

Au tribunal, Trump a essuyé une cinglante réprimande de la part d’un juge qui l’a accusé de fraude et a ordonné la dissolution de ses entreprises. Et avec 91 accusations dans quatre affaires réparties dans quatre juridictions, il a beaucoup plus de dates d’audience devant.

Au Congrès, la partisanerie brûlante pré-électorale atteint son paroxysme : une enquête de destitution contre Biden a débuté jeudi, alors qu’une fermeture du gouvernement semble imminente.

Pendant ce temps, les adversaires probables de l’année prochaine sautent les primaires, qui n’ont même pas encore commencé et durent jusqu’en juin prochain, et se parlent plutôt.

Biden a publié une première annonce de réélection entièrement concentré sur Trump . Pour sa part, Trump s’est essentiellement déclaré candidat républicain de facto, sautant un débat avec ses principaux rivaux et exhortant son parti à annuler les débats futurs.

REGARDER | Pourquoi Trump n’a pas assisté au débat républicain : Pourquoi Trump saute le débat présidentiel républicain sur Fox News Même si Donald Trump se retire du premier débat républicain, sa présence restera importante. Andrew Chang explique pourquoi Trump aurait peu à gagner et beaucoup à perdre en prenant la scène du débat.

Sur la ligne de départ : « Une égalité statistique »

Alors, à ce point de départ non officiel, à quoi ressemble la course ? Un sondeur le résume en deux mots : proche et sans précédent.

« Ils s’affrontent », a déclaré Tim Malloy, analyste au Quinnipiac University Poll, soulignant que ce serait « un égalité statistique si les élections avaient lieu aujourd’hui. »

Malloy dit qu’il ne peut pas penser à une élection passée où les deux candidats semblaient si vulnérables au départ : ils sont impopulaires, ils sont vieux, l’un risque d’être destitué et l’autre risque d’aller en prison.

« Il n’y a jamais eu quelque chose de pareil », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé quel candidat il préférerait être à ce stade, Malloy a ri et a répondu : Ni l’un ni l’autre.

Il a déclaré que Biden pourrait être dans une meilleure position, étant donné les graves risques juridiques auxquels Trump est confronté. Là encore, Trump obtient actuellement de meilleurs résultats dans les sondages qu’il ne l’a fait à aucun moment au cours de l’enquête. Élection 2020 qu’il a failli gagner, à un cheveu dans trois swing states.

Donc, nous y revoilà.

Biden a parlé aux travailleurs de l’automobile en grève, puis Trump l’a fait (en quelque sorte). Trump a pris la parole dans un atelier non syndiqué, invité par la direction, tandis que des travailleurs non syndiqués et non syndiqués de l’automobile auraient brandi certaines de ces pancartes. (Léa Millis/Reuters)

Scènes d’une grève dans un swing state

Dans un État charnière, le Michigan, les candidats ont organisé des événements consécutifs au milieu d’une grève de l’automobile. Ils ont vanté des visions opposées : pour l’économie, l’environnement et le rôle du gouvernement.

Biden était carrément pro-syndical. En fait, il a brièvement rejoint une ligne de piquetage mardi pour ce que les historiens et les responsables syndicaux ont qualifié d’acte sans précédent de la part d’un président américain en exercice, se rangeant du côté des grévistes.

Il a donné un coup de poing aux travailleurs qui cherchaient une augmentation de salaire importante, approuvant leur volonté d’annuler les concessions salariales passées maintenant que les constructeurs automobiles réalisent des bénéfices records.

Biden a pris un mégaphone et a déclaré: « Vous méritez ce que vous avez gagné, et vous avez gagné bien plus que ce que vous êtes payé actuellement. »

REGARDER | Biden parle de syndicat avec les travailleurs de l’automobile en grève à Détroit : Biden dit que les travailleurs de l’automobile en grève méritent une augmentation « significative » Le président américain Joe Biden s’est rendu mardi sur la ligne de piquetage des United Auto Workers à Détroit, affirmant que les travailleurs méritaient une augmentation significative après les sacrifices consentis lors de la crise financière de 2008. Les constructeurs automobiles se portent « incroyablement bien », a déclaré Biden, « et vous devriez vous en sortir incroyablement bien aussi ».

Le lendemain, Trump a proposé un message contrasté : le gouvernement devrait cesser de promouvoir les véhicules électriques (VE). mandats et les crédits d’impôt . Son argument est que les entreprises sont perdre de l’argent sur eux, il faut moins de travailleurs pour fabriquer des véhicules électriques, et une grande partie des pièces proviennent de Chine.

« Vous êtes tous sur des lignes de piquetage… Mais ce que vous obtenez ne fait aucune différence, car dans deux ans, vous serez tous en faillite », a déclaré Trump à un auditoire dans une salle non syndiquée. usine.

« C’est de cela qu’il faut parler. Pas de ‘Vous allez gagner X dollars de l’heure.’ Peu importe ce dont vous disposez pendant une heure. »

Comme pour de nombreuses affirmations de Trump, cela vaut la peine de vérifier les petits caractères. Bien que l’événement ait été présenté à tort dans certains reportages comme un événement destiné aux grévistes, il s’est avéré plus tard que Trump s’exprimait dans une usine de pièces détachées non syndiquée à l’invitation de la direction.

Puis, un journaliste du Detroit News parlé aux spectateurs au rassemblement de Trump. L’un d’entre eux, qui n’était pas syndiqué, a brandi une pancarte indiquant « Les membres du syndicat pour Trump ». Un autre, qui n’était pas un travailleur de l’automobile, a brandi une pancarte indiquant « Les travailleurs de l’automobile pour Trump ».

Cette élection porte-t-elle sur l’économie, la démocratie, ou un peu des deux ? Certains sondages offrent des indices. Vu ici : des gens brandissent des pancartes autour de l’ancien assistant de Trump, Peter Navarro, reconnu coupable d’outrage au Congrès. (Léa Millis/Reuters)

Enjeux : l’économie et la démocratie

D’autres histoires liées à Trump ont retenu peu d’attention. L’ancien président a semblé suggérer ces derniers jours que son ancien officier supérieur de l’armée méritent d’être exécutés pour trahison et a menacé d’enquêter NBC News pour trahison .

Avant Trump, de tels propos auraient fait la une des journaux pendant des jours. Désormais, ils ne dominent plus un seul cycle d’actualité.

Biden a eu du mal à surmonter ce bruit en livrant un discours sur ce qu’il considère comme l’un des principaux sujets de campagne : l’extrémisme antidémocratique de son adversaire.

Les électeurs se soucient réellement de l’état de la démocratie et le considèrent comme une préoccupation sérieuse, selon le parti Quinnipiac. ouf .

Mais pas autant qu’ils se soucient de l’économie.

C’est l’albatros qui survole le parcours de réélection de Biden. Un récent sondage de NBC News sur le parti politique qui gère le mieux l’économie a révélé que les Républicains avaient un avantage de 21 points, soit la plus grande avance du parti sur cette question depuis 1991.

Trump a évoqué le thème des difficultés économiques lors de son discours à l’usine automobile et y a ajouté une cuillerée de simulation : il a insisté sur le fait que de nombreuses usines américaines fermaient sous Biden.

Le contraire est vrai. La fabrication est en plein essor et il y a croissance historique dans la construction d’usines.

Le président américain Joe Biden prononce un discours sur l’économie au Prince George’s Community College le 14 septembre à Largo, dans le Maryland. Biden a parlé de la « bidenomics », son plan visant à créer des emplois, à réduire l’inflation et à augmenter les salaires. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Le vrai problème, pour Biden et pour le pays, est l’inflation : on peut en fait retracer la façon dont Biden cote d’approbation diminue en proportion inverse de la surtension de l’inflation à l’été 2021 et du pic récent, plus modeste.

Mais à moins d’une ascension à l’échelle himalayenne d’un autre candidat républicain, Trump verrouille l’investiture présidentielle.

Alors qu’il s’exprimait dans le Michigan, Trump a sauté un débat primaire mettant en vedette un groupe de candidats si peu présents que si vous combiniez tout leur soutien, il les surpasserait quand même. d’environ 20 points .

« Ils sont tous candidats à un poste », a déclaré Trump, comparant ses adversaires à des candidats à des postes dans sa prochaine administration, soulignant qu’ils voulaient être « secrétaire de quelque chose ».

Trump fait face à 91 accusations criminelles dans quatre juridictions, dont la Géorgie, où cette photo a été prise. Cela ne lui a pas fait de mal auprès des électeurs républicains des primaires. La question maintenant : cela l’affecterait-il lors d’élections générales ? (Bureau du shérif du comté de Fulton)

La campagne judiciaire

Il était impossible de discerner à partir de la performance dynamique de Trump qu’il venait d’être déclaré fraudeur de longue date et que ses sociétés avaient été dissoutes, dans une affaire non pénale.

Un juge new-yorkais a conclu mardi que Trump et ses fils surévaluaient systématiquement leurs actifs pour obtenir des prêts bancaires à des taux d’intérêt plus bas. Par exemple, il a déclaré que son appartement personnel à la Trump Tower contenait 30 000 pieds carrés, soit le triple de sa taille réelle.

L’orbite de Trump a contesté au moins l’une des décisions du juge résultats ; ils ont pleuré persécution et l’a traité de partial. Compte tenu de la réaction aux déboires juridiques passés de Trump, les électeurs républicains des primaires seront massivement de son côté.

REGARDER | Explication des accusations auxquelles Donald Trump est confronté : Les actes d’accusation de Trump expliqués : pourquoi la Géorgie l’accuse comme un « chef de la mafia » | À propos de ça L’ancien président américain Donald Trump fait face à des accusations criminelles pour la quatrième fois, après qu’un grand jury de Géorgie a publié un acte d’accusation sans équivoque l’accusant d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 face à Joe Biden et de diriger une « entreprise criminelle ». Andrew Chang explique toutes les accusations et pourquoi les dernières sont si importantes.

Mais puisque nous parlons des élections générales, les électeurs influents ressentiront-ils la même chose face aux problèmes de Trump à l’automne prochain ? Malloy, le sondeur, note que de nombreux indépendants sont encore indécis.

« L’enfer s’abat sur [Trump] légalement et aucun de nous ne sait ce que cela va réellement signifier », a-t-il déclaré.

Début de l’enquête de destitution de Biden

Les Républicains, quant à eux, s’efforcent de mettre une autre histoire de corruption à l’honneur des électeurs, celle-ci. impliquant Biden et sa famille.

En un mot, ils affirment que les proches de Biden, en particulier son fils, se livrent au trafic d’influence depuis des années, attirant des millions d’entreprises étrangères en quête de relations politiques avec les États-Unis ; qu’ils ne se sont jamais enregistrés comme lobbyistes étrangers comme l’exige la loi ; que Biden lui-même a parlé à plusieurs reprises à certains de ces clients étrangers ; et que Biden a fait des déclarations trompeuses au public américain lorsqu’on l’a interrogé sur tout cela.

Les républicains ont lancé jeudi des audiences qui pourraient éventuellement conduire à un vote de destitution.

À droite, James Comer, le républicain qui dirige les audiences de destitution de Biden. À gauche, le démocrate Jamie Raskin montre des cartons contenant des relevés bancaires qui, selon lui, ne montrent aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du président. (Jonathan Ernst/Reuters)

Lors de cette première audience, le républicain James Comer a déclaré que son enquête avait jusqu’à présent permis de découvrir que les proches du président étaient liés à plus de 20 sociétés écrans qui ont gagné plus de 20 millions de dollars entre 2014 et 2019.

« Que vendaient les Biden, pour gagner tout cet argent ? Joe Biden lui-même », a déclaré le républicain du Kentucky. « Joe Biden a été vendu dans le monde entier. »

Les démocrates ont qualifié cela d’effort éhonté visant à semer la confusion chez les électeurs indécis en les obligeant à considérer les deux candidats et à conclure qu’ils sont également corrompus.

Au lieu de cela, ils affirment que les Républicains n’ont pas de preuve irréfutable, le démocrate Jamie Raskin qualifiant cela de « contrefaçon d’équivalence morale ».

REGARDER | Ce qu’il faut savoir sur l’audience de destitution contre Biden : Pourquoi les républicains ont ordonné une enquête de destitution de Biden Les républicains ont ouvert une enquête de destitution contre le président américain Joe Biden en raison des relations commerciales de son fils Hunter Biden avec l’étranger. Alors que la probabilité d’une destitution est faible, Alexander Panetta de CBC et Todd Zwillich de Vice expliquent ce que recherchent réellement les Républicains.

Pendant ce temps, le Congrès est paralysé ; la Chambre républicaine ne parvient pas à adopter des projets de loi budgétaires de routine, c’est pourquoi les agences gouvernementales fermeront leurs portes ce week-end. Au Sénat, promotions militaires américaines et nominations diplomatiques sont bloqués (la raison : les combats autour de l’avortement et les origines du COVID).

Tout cela n’est qu’un aperçu.

Sauf rebondissement inattendu, ces derniers jours marquent le début d’une élection qui va s’éterniser sur un an, un mois et une semaine.