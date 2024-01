La campagne écrite vise la victoire de Joe Biden dans le New Hampshire : ce qu’il faut savoir

Le président Joe Biden ne participera pas aux primaires du New Hampshire. Sorte de.

Le nom de Biden n’apparaîtra pas sur le bulletin de vote démocrate de l’État en raison d’un différend sur la date du scrutin. Cependant, de nombreux démocrates du New Hampshire envisagent de toute façon de voter pour le président.

Un groupe hétéroclite de dirigeants de partis d’État a travaillé pendant des mois pour organiser une campagne écrite afin de garantir que Biden remporte la première primaire du pays. Une défaite de Biden – même après qu’il ait décidé de ne pas participer à la compétition dans l’État – pourrait créer un récit embarrassant et susciter un large malaise quant à ses chances de réélection en 2024.

Voici un aperçu de la façon dont l’effort d’écriture de Biden a commencé et pourquoi c’est important.

Pourquoi Biden n’est-il pas sur le bulletin de vote dans le New Hampshire ?

L’année dernière, sous la direction de Biden, le Comité national démocrate a remanié le calendrier des primaires et a placé la Caroline du Sud en tête de l’ordre. Il a déclaré que l’objectif était d’élever des voix diverses dès le début de la course à l’investiture présidentielle.

Cependant, le New Hampshire est tenu par la loi d’organiser la première primaire du pays et sa législature dirigée par les Républicains a refusé de s’adapter au changement de règle du DNC. Le secrétaire d’État David Scanlan a attendu la fin de la date limite de dépôt des candidatures l’automne dernier pour fixer la date de la primaire pour laisser la porte ouverte à Biden.

Le président a refusé de participer aux élections de l’État, invoquant la crainte que le parti national retire des délégués à tout candidat ayant participé à une élection non autorisée.

Scanlan a ensuite fixé la date de la course au 23 janvier – une semaine et demie avant la primaire démocrate de Caroline du Sud.

Quand la campagne d’inscription a-t-elle commencé ?

Lorsque le DNC a officiellement modifié son calendrier primaire en février dernier, les démocrates chevronnés du New Hampshire savaient qu’il y aurait des problèmes en raison de la loi électorale de l’État. Beaucoup étaient frustrés par la décision de Biden de priver l’État de sa place historique dans la politique présidentielle.

Lorsqu’il est devenu clair au cours de l’été que Biden ne participerait pas à la primaire, les dirigeants des partis de l’État ont commencé à lancer l’idée d’une campagne écrite. À l’époque, Robert F. Kennedy se présentait toujours comme démocrate. Kathy Sullivan, ancienne présidente du Parti démocrate du New Hampshire, se souvient avoir pensé que les démocrates ne pouvaient pas le laisser gagner dans l’État.

“Si Robert F. Kennedy Jr. remportait la primaire du New Hampshire, cela aurait été une mauvaise journée pour le président Biden”, a déclaré Sullivan. Kennedy a ensuite décidé de se présenter comme candidat tiers.

Qu’implique l’effort d’écriture ?

Il existe deux groupes principaux qui soutiennent l’effort de rédaction de Biden.

Un groupe populaire appelé Granite State Write-In a organisé de manière informelle plus de 1 200 volontaires pour voter pour le président et convaincre leurs amis, leur famille et leurs connaissances de faire de même.

Avec seulement deux employés rémunérés et environ 50 000 $ dans son trésor de guerre, le groupe s’est principalement concentré sur l’installation de panneaux de signalisation et le déploiement de bénévoles pour faire passer le message lors des réunions du comité municipal démocrate local.

Le groupe a également organisé un certain nombre d’événements de « visibilité » mettant en vedette des démocrates nationaux, tels que le représentant Ro Khanna (Démocrate-CA) et la maire de Boston Michelle Wu, pour faire passer le message le week-end précédant les primaires.

Sullivan a également lancé un super PAC, appelé Granite for America, à la mi-novembre. L’organisation a envoyé sept courriers à des électeurs démocrates potentiels, les encourageant à voter pour Biden et expliquant comment le faire. Bien qu’elle ait diffusé quelques publicités numériques, les spots télévisés ne sont pas prévus.

Comment voter pour Biden dans le New Hampshire?

Le processus de vote pour Biden dans le New Hampshire est assez simple. Le bulletin de vote démocrate comportera 21 noms, dont les principaux challengers du président, le représentant Dean Phillips, démocrate du Minnesota, et l’auteur d’auto-assistance Marianne Williamson.

Sous ces noms, il y a une ligne vide qui dit « écrire ». Les électeurs doivent remplir l’ovale sur la ligne et imprimer lisiblement le nom complet de Biden. Le bureau du secrétaire d’État a déclaré que tant que « l’intention » du nom indiqué était claire, le vote compterait probablement pour Biden.

Quelles sont les chances de Biden ?

On s’attend généralement à ce que Biden remporte la primaire du New Hampshire.

Une écrasante majorité de 64 % des électeurs démocrates probables aux primaires lors d’une récente Enquête USA TODAY/Université du Suffolk/Boston Globe ont déclaré qu’ils prévoyaient de soutenir le président le 23 janvier, contre 6% qui ont déclaré soutenir Phillips et 2% qui ont soutenu Williamson.

Mais les organisateurs de l’effort de rédaction n’attendent que peu de sa marge de victoire.

Les efforts d’écriture de cette ampleur ne sont pas sans précédent dans la politique américaine. La sénatrice de l’Alaska Lisa Murkowski a remporté un effort similaire aux élections générales de 2010 après avoir été battue à la primaire républicaine.

“Comme je ne cesse de le rappeler aux gens, ce n’est pas facile”, a déclaré Sullivan précédemment. “Ce n’est pas une élection typique et cela devient donc un peu lourd, car il faut encourager les gens à sortir et que lorsqu’ils iront voter, son nom ne figurera pas sur le bulletin de vote.”