La campagne du syndicat des travailleurs d’Amazon s’étend bien au-delà de l’Alabama

Les joueurs de la Ligue nationale de football ont été parmi les premiers à exprimer leur soutien. Puis vint Stacey Abrams, la star démocrate qui a contribué à rendre la Géorgie bleue aux élections de 2020. L’acteur Danny Glover s’est rendu à Bessemer, en Alabama, pour une conférence de presse la semaine dernière, où il a invoqué les tendances pro-syndicales du révérend Martin Luther King Jr.pour exhorter les travailleurs de l’entrepôt d’Amazon à s’organiser. Tina Fey est intervenu, tout comme le sénateur Bernie Sanders. Puis, dimanche, le président Biden a publié une déclaration de solidarité retentissante avec les travailleurs qui votent maintenant sur l’opportunité de former un syndicat dans l’entrepôt d’Amazon Bessemer, sans mentionner le nom de l’entreprise. Publiée sur son compte Twitter officiel, sa vidéo a été l’une des déclarations les plus énergiques en faveur de la syndicalisation d’un président américain de mémoire récente. «Chaque travailleur devrait avoir le choix libre et équitable d’adhérer à un syndicat», a déclaré M. Biden. Une campagne syndicale qui était délibérément restée sous le radar pendant des mois s’est transformée ces derniers jours en une confrontation étoilée pour influencer les travailleurs. D’un côté, le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins et ses nombreux alliés pro-travaillistes dans les mondes de la politique, des sports et d’Hollywood. De l’autre, l’une des entreprises dominantes au monde, un géant du commerce électronique qui a repoussé les efforts de syndicalisation antérieurs dans ses installations américaines au cours de ses plus de 25 ans d’histoire. L’attention transforme ce vote syndical en référendum non seulement sur les conditions de travail à l’entrepôt Bessemer, qui emploie 5 800 personnes, mais sur le sort des salariés à bas salaires et des travailleurs de couleur en particulier. Beaucoup d’employés de l’entrepôt de l’Alabama sont noirs, un fait que les organisateurs syndicaux ont souligné dans leur campagne visant à lier le vote à la lutte pour les droits civils dans le Sud.

Le syndicat des travailleurs de la vente au détail a une longue histoire d’organisation des travailleurs noirs dans les industries de la volaille et de la production alimentaire, les aidant à obtenir des avantages de base comme des congés payés et des protections de sécurité et un moyen de sécurité économique. Le syndicat dépeint ses efforts à Bessemer comme faisant partie de cet héritage. «Il s’agit d’une campagne de syndicalisation dans le sud du droit au travail pendant la pandémie dans l’une des plus grandes entreprises du monde», a déclaré Benjamin Sachs, professeur de travail et d’industrie à la Harvard Law School. «L’importance d’une victoire syndicale là-bas ne saurait vraiment être surestimée.» Les employés de l’entrepôt ont commencé à voter par courrier le 8 février et les bulletins de vote sont dus à la fin de ce mois. Un syndicat peut se former si une majorité des voix exprimées est en faveur d’une telle initiative.

La contre-campagne d’Amazon, à la fois à l’intérieur de l’entrepôt et sur la scène nationale, s’est concentrée sur l’économie pure: son salaire de départ est de 15 dollars de l’heure, plus les avantages sociaux. C’est bien plus que ses concurrents en Alabama, où le salaire minimum est de 7,25 $ l’heure.

«Il est important que les employés comprennent les faits liés à l’adhésion à un syndicat», a déclaré Heather Knox, une porte-parole d’Amazon, dans un communiqué. «Nous fournirons une éducation à ce sujet et sur le processus électoral afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée. Si le vote du syndicat est adopté, cela aura un impact sur tout le monde sur le site et il est important que les associés comprennent ce que cela signifie pour eux et leur vie quotidienne au travail chez Amazon. » La société, qui a fait une énorme vague d’embauche l’année dernière alors que les clients confinés à la maison envoyaient ses ventes à un record de 386 milliards de dollars, a enregistré plus de 22 milliards de dollars de bénéfices. En Alabama, certains travailleurs sont de plus en plus las du processus. Un employé a récemment publié sur Facebook: «Ces trucs syndicaux m’énervent. Que ce soit déjà le 30 mars !!! » La situation devient instable, les dirigeants syndicaux accusant Amazon d’une série de tactiques «antisyndicales». L’entreprise a installé des panneaux dans l’entrepôt, à côté des stations de désinfection des mains et même dans les toilettes. Il envoie régulièrement des SMS et des courriels, soulignant les problèmes avec les syndicats. Il publie des photos de travailleurs de Bessemer sur l’application interne de l’entreprise en disant à quel point ils aiment Amazon. Lors de certaines sessions de formation, des représentants d’entreprises ont souligné le coût des cotisations syndicales. Lorsque certains travailleurs ont posé des questions pointues lors des réunions, les représentants d’Amazon les ont suivis sur leurs postes de travail, soulignant à nouveau les inconvénients des syndicats, des employés et des organisateurs. Les réunions se sont arrêtées une fois le vote commencé, mais les panneaux sont toujours en place, a déclaré Jennifer Bates, une travailleuse pro-syndicale de l’entrepôt. Dans cette atmosphère chargée, même les choses routinières sont devenues suspectes. Le syndicat a soulevé des questions sur le changement de l’heure d’un feu de circulation près de l’entrepôt où les organisateurs du travail essaient de parler aux travailleurs lorsqu’ils sont arrêtés dans leurs véhicules en quittant l’établissement. Amazon a demandé aux responsables du comté à la mi-décembre de modifier le moment de la lumière, bien qu’il n’y ait aucune preuve dans le registres du comté que le changement visait à contrecarrer le syndicat. «Le trafic pour Amazon recule autour du changement de quart de travail», les archives publiques déclaré comme la raison pour laquelle le comté a modifié la lumière.