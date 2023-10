La campagne du sénateur Démocrate vulnérable dépense des milliers de dollars dans les steakhouses, les traiteurs raffinés et les boissons alcoolisées

La campagne de réélection du sénateur démocrate du Montana, Jon Tester, a dépensé des milliers de dollars en restaurants haut de gamme, en entreprises de restauration raffinées et en alcool, révèlent les dossiers financiers de la campagne du troisième trimestre.

Tester a rapporté environ 5 millions de dollars entre le 1er juillet et le 30 septembre et a terminé le troisième trimestre de collecte de fonds avec 13 millions de dollars en espèces, selon aux dépôts de la Commission électorale fédérale (FEC). La campagne a dépensé 344 dollars en alcool, plus de 7 000 dollars en bons restaurants et environ 2 500 dollars en restauration raffinée, ainsi que plusieurs milliers de dollars en dépenses connexes, selon le décaissements montrer.

La campagne de Tester a dépensé un total de 98,86 $ chez Schneider’s Liquor à Washington, DC, et 245,40 $ pour le service de livraison d’alcool Drizly, selon le dossier du troisième trimestre. Au cours de la même période, la campagne de Tester a dépensé un total de 1 507,98 $ au Charlie Palmer Steak à Washington, DC, selon les archives. Le sénateur a également dépensé au total 5 107,46 $ au Bistro Cacao, un restaurant français à Washington, DC, et 393,20 $ au Plonk, un «éclectique« établissement haut de gamme du Montana. (EN RELATION : Les enregistrements FEC montrent qu’Eric Swalwell dépense les fonds de sa campagne dans des steakhouses chics, des limousines, une application de livraison d’alcool et un casino)

La campagne du testeur a également versé 1 201,50 $ à Traiteur Flik à New York, 721,60 $ à Traiteurs Occasionnels à Washington, DC, et 525,30 $ à Traiteur à la Table du Chef en Pennsylvanie, selon le dossier.

Parallèlement à ces décaissements, la campagne sénatoriale a déclaré avoir dépensé 374,76 $ au Mission Bar & Grill en Californie, 453,64 $ au Bear Creek Saloon dans le Montana, 619,50 $ au Brewhalla dans le Dakota du Nord, 335,40 $ au Drekker Brewing dans le Dakota du Nord, 889,80 $ au Pain Quotidien à Washington, DC et 384,96 $ chez Tagliare dans le Montana. Le testeur a également payé 609,70 $ pour un « Client Dining » à New York.

« Le puissant soutien populaire derrière Jon Tester cette année ne laisse aucun doute : les Montananais sont déterminés à garder le fermier de Big Sandy au Sénat des États-Unis », a déclaré Shelbi Dantic, directrice de campagne de Tester, dans un communiqué suite à la publication de son troisième mandat. totaux trimestriels. « Ils savent qu’ils peuvent compter sur Jon Tester pour défendre le Montana, où trois générations de sa famille ont élu domicile, et se battre pour les gens qui comprennent une dure journée de travail. Nous sommes reconnaissants de l’énergie derrière cette campagne et nous sommes sur le point de démarrer.

J’ai pris le temps d’appeler et de remercier mes partisans de base d’être intervenus pour défendre le Montana. Participez aujourd’hui et vous pourriez bien être mon prochain appel ! → https://t.co/W1SVxh9C75 pic.twitter.com/HVdApQMGMT – Jon Testeur (@jontester) 13 octobre 2023

Le siège du testeur, qu’il est détenu depuis 2007, est caractérisé par The Cook Political Report comme dans la catégorie « Lean D », ainsi que les élections sénatoriales dans le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Le sénateur pourrait affronter l’ancien Navy SEAL Tim Sheehy ou le représentant du GOP Matt Rosendale, qui évalue une offre, aux élections générales de 2024. Le sondage le plus récent, mené par JL Partners à la mi-août, suggère que les deux républicains battraient Tester.

Sheehy a rapporté 2,9 millions de dollars au cours du troisième trimestre de collecte de fonds et a terminé avec 1,1 million de dollars en espèces, selon au FEC. Rosendale, qui n’a pas encore annoncé sa candidature au Sénat, signalé 334 700 $ pour la même période et dispose de 1,7 million de dollars en espèces.

La campagne du testeur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

