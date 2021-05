La campagne du gouverneur de Californie du candidat GOP John Cox sous le feu après un coup d’ours en direct «  horrible  »

Le candidat républicain au poste de gouverneur, l’homme d’affaires John Cox, lors de sa précédente candidature, a perdu la course au gouverneur de Californie face à Gavin Newsom lors d’un glissement de terrain de près de trois millions de voix en 2018. Cette fois, en un hommage apparent au drapeau californien, il est de retour dans la course son message, il a fait appel aux services d’un ours de 1 000 livres.

Lors de l’élection de rappel probable du gouverneur Gavin Newsom, Cox a lancé sa nouvelle campagne pour le poste de gouverneur de Californie avec le grand ours déchaîné errant derrière lui. Le candidat du GOP a montré à Tag l’ours Kodiak lors d’un arrêt de campagne à Sacramento mardi. La campagne de l’homme d’affaires tente de dépeindre le gouverneur bien soigné (Newsom) comme une beauté et lui-même comme une bête.

Selon un Gardien rapport, Cox dans le cadre de «Meet the Beast» Bus Tour est apparu lors d’un événement de presse avec Tag sur le podium et devant un bus avec son visage à côté de celui d’un grand visage d’ours à l’air féroce blasonné dessus. visant à attirer l’attention sur sa campagne, où il a promis de discuter de «problèmes graves» comme la réduction du coût du logement, l’augmentation des ressources en eau de l’État et la prévention des intérêts particuliers d’influencer le gouvernement et ses politiques. En réalité, cependant, le discours de Cox était ponctué d’un ours désintéressé qui traînait à quelques mètres derrière le républicain.

Bien que sa cascade ait fait la une des journaux dans tout l’État, elle a également suscité des critiques de la part des groupes de défense des animaux et, sans surprise, lui a valu beaucoup de critiques. En réponse à un tweet, PETA a qualifié la cascade de «malheureuse et honteuse» et l’organisation a exhorté à garder les animaux sauvages hors de leurs «cascades politiques».

Il est malheureux et honteux que Tag l’ours Kodiak ait été exploité de cette manière. Les ours doivent être laissés seuls, pas confinés dans un enclos sur l’asphalte et emmenés pour les événements. PETA exhorte tous ceux qui ont une once de décence à garder les animaux sauvages hors de leurs cascades publicitaires. – PETA (@peta) 4 mai 2021

Selon abc7news.com rapport, directeur adjoint des soins aux animaux au zoo d’Oakland, Darren Minier a également qualifié le cascadeur d’exploitation et même de dangereux. « Nous ne voyons pas cela aussi souvent que nous le faisions il y a quelques décennies », a déclaré Minier. « La raison principale est à quel point c’est dangereux », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’ours qui, selon Cox, était né en captivité, était bien pris en charge et mourrait à l’état sauvage. Il est également apparu dans plusieurs films et publicités.

L’État de Californie se prépare actuellement à une élection de rappel pour remplacer potentiellement le gouverneur Newsom, qui se produira probablement plus tard cette année. La Californie avait fait l’objet d’un rappel similaire en 2003, lorsqu’une élection spéciale autorisée par la loi de l’État de Californie avait conduit les électeurs à remplacer le gouverneur démocrate sortant Gray Davis par le républicain Arnold Schwarzenegger.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici