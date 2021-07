Lorsque la mère malaisienne Hadijah Neamat avait du mal à faire face pendant le verrouillage du coronavirus, elle a suspendu un morceau de tissu blanc devant sa fenêtre pour demander de l’aide. La campagne #benderaputih (drapeau blanc) a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux dans le but d’encourager les gens à aider les autres en détresse pendant un confinement prolongé en Malaisie.

En effet, peu de temps après qu’Hadijah, 73 ans, ait hissé le drapeau, une voisine est venue lui offrir de la nourriture et d’autres articles. « Je pensais que ce seraient des étrangers qui viendraient aider, comme des personnes riches ou des ministres ou des personnes importantes », a déclaré Hadijah, qui vit dans un quartier densément peuplé de Petaling Jaya, dans l’État de Selangor, près de la capitale, Kuala Lumpur.

« Mais ils ont dit ‘Nous sommes voisins. Si quelqu’un brandit un drapeau blanc, nous devons bien sûr nous inquiéter », a-t-elle ajouté, se disant surprise par l’acte de générosité à sa porte.

Le mari de Hadijah, Mohd Rusni Kahman, 59 ans, est handicapé et n’a pas pu travailler depuis qu’il a perdu son emploi l’année dernière. « Parfois, je regarde juste dans le vide… Si je n’ai pas de travail, que vais-je faire ? Je ne peux pas juste compter sur mon fils », a-t-il déclaré.

La Malaisie a signalé plus de 785 000 cas de COVID-19, le troisième décompte le plus élevé d’Asie du Sud-Est, et est en détention depuis le 1er juin.

La pandémie a mis une pression particulière sur les familles à faible revenu, avec des rapports selon lesquels de nombreuses personnes ont été contraintes de rationner la nourriture.

En réponse à la campagne du drapeau blanc, des voisins, des entreprises, des politiciens et même des célébrités sont intervenus pour faire un don.

« Il faut beaucoup de courage (pour afficher le drapeau blanc)… Parce que cela dit à tout le monde que vous… ne pouvez pas gérer », a déclaré à Reuters la législatrice Maria Chin Abdullah.

« Mais je pense que je le prends positivement – c’est quelque chose dont ce pays a réellement besoin parce que nous ne pouvons pas couvrir tout le monde. C’est donc bien que… vous indiquiez que vous avez besoin d’aide et nous viendrons vers vous », a-t-elle déclaré.

(Écrit par Ed Davies. Édité par Gerry Doyle)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici