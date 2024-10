La campagne d’inscription des électeurs se concentre sur les jeunes du Milwaukee Tech College

Une des images du « bus le plus noir d’Amérique » qui a visité le campus du centre-ville de MATC. (Photo | Isiah Holmes)

Un par un, les étudiants du campus du centre-ville du Milwaukee Area Technical College (MATC) ont fait la queue pour s’inscrire sur les listes électorales vendredi. Garé dans la rue à côté d’eux se dressait le bien nommé « Bus le plus noir d’Amérique », arborant des images de manifestants brandissant des pancartes indiquant « Black Voters Matter », le nom d’une organisation nationale de défense des droits des électeurs. MATC n’était que l’un des arrêts de bus lors de la tournée d’inscription des électeurs du groupe « We Fight Back ».

« Nous voulons vraiment que le vote se déroule le jour du scrutin ou avant », a déclaré Alethea Bonello, organisatrice de Black Voters Matter. « Et pour y parvenir, nous devons nous engager auprès de la communauté. Le bus n’est donc que la cerise sur le gâteau. Mais le travail acharné que nos partenaires locaux ont accompli, ils ont fait du démarchage, du soutien téléphonique, ils ont fait du porte-à-porte et ils parlent vraiment avec la communauté de l’importance du vote, ainsi que nous sommes également allés voter. »

Les étudiants du MATC font la queue pour s’inscrire pour voter et obtenir des informations sur les candidats. (Photo | Isiah Holmes)

Bonello a déclaré que l’événement MATC était spécifiquement destiné aux jeunes. En plus de s’inscrire sur les listes électorales, les gens ont reçu des informations sur les candidats et se sont vu offrir des tacos et de la musique.

Le bus est resté pendant le week-end, travaillant avec des organisations locales comme Souls to the Polls, qui scrutent les communautés. Dimanche, la campagne a visité les églises locales de Milwaukee.

Lors de l’élection présidentielle entre l’ancien Président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris et la confrontation au Sénat américain entre la sénatrice démocrate Tammy Baldwin et le challenger républicain Eric Hovde, les sondages montrent des courses serrées dans le Wisconsin.

Les étudiants du MATC font la queue pour s'inscrire pour voter et obtenir des informations sur les candidats. (Photo | Isiah Holmes)

Pour Bonello, beaucoup de choses dépendent des élections. «Je viens d’Atlanta, en Géorgie», a-t-elle déclaré au Wisconsin Examiner. « Ce qui est important, c’est de donner aux gens la possibilité et la liberté de voter. Nous sommes confrontés à la suppression et à l’oppression des électeurs. Nous sommes confrontés à la désinformation des électeurs », a-t-elle déclaré. Son groupe vise « à être honnête sur les gens, en leur donnant les faits – sans détour, sans poursuite – et à pouvoir leur permettre et leur donner les moyens de prendre leur propre décision ».

« Nous ne disons pas aux gens pour qui voter », a-t-elle ajouté, « mais nous les encourageons à exercer leur droit de vote ».

