La campagne d’humiliation de Trump contre Ron DeSantis

Donald J. Trump a sondé de nouvelles profondeurs de dégradation en éliminant sauvagement le gouverneur de Floride Ron DeSantis, une campagne d’un an d’émasculation et d’humiliation qui a contribué à forcer l’une des étoiles montantes du parti à quitter la course à la présidentielle après une seule élection et à le laisser seul. ramasser les morceaux de son avenir politique.

Devant un public immense, M. Trump a dépeint M. DeSantis comme un pleurnicheur soumis, insistant sur le fait qu’il avait pleuré et supplié « à genoux » pour obtenir son soutien lors de la course au poste de gouverneur de Floride en 2018.

Dans une série d’attaques à caractère sexuel, M. Trump a suggéré – sans la moindre preuve – que M. DeSantis portait des talons hauts, qu’il était peut-être gay et qu’il était peut-être pédophile.

Il a promis qu’un examen national intense amènerait M. DeSantis à pleurnicher « maman ».

M. DeSantis a hésité à riposter, ce qui n’a fait qu’infliger encore plus de souffrance à sa campagne. Le gouverneur s’était présenté comme l’un des bagarreurs politiques les plus féroces du Parti républicain, mais il a tiré son épingle du jeu dans la course la plus importante de sa vie.