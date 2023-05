La campagne DeSantis organise des collectes de fonds pour la course à la Maison Blanche

Le gouverneur Ron DeSantis a réuni une équipe de riches chefs d’entreprise pour aider à collecter des fonds pour sa campagne présidentielle, selon une liste partielle de collectes de fonds fournie par un haut responsable politique du républicain de Floride.

La liste des bundlers, qui a d’abord été fournie à CNBC, comprend des chefs d’entreprise de secteurs allant de l’immobilier à la finance. DeSantis est prêt à annoncer sa candidature à la présidence Mercredi soir lors d’une discussion sur Twitter avec le propriétaire de la plateforme de médias sociaux et Tesla PDG Elon Musk.

Les bundlers se réuniront à l’hôtel Four Seasons de Miami du mercredi au vendredi. Ils recevront des briefings du personnel de la campagne et appelleront pour collecter des fonds pour la campagne, a rapporté NBC News. DeSantis est considéré comme le plus grand rival de Donald Trump dans la primaire du GOP, bien que l’ancien président ait détenu une bonne avance dans les récents sondages.

La liste des bundlers de la campagne DeSantis comprend David Horowitz, président du groupe Horowitz, un family office et une société d’investissement immobilier basée en Californie. Horowitz n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Horowitz a déjà fait don de 25 000 $ aux amis pro-DeSantis PAC de Ron DeSantis, qui a été rebaptisé avec une nouvelle direction lorsque le gouverneur de Floride a décidé de lancer sa candidature à la Maison Blanche. Lors des élections de 2020, Horowitz a versé un peu plus de 35 000 dollars au Comité national républicain et au moins 2 800 dollars à la campagne ratée de Trump, selon les données du site non partisan OpenSecrets.

Hal Lambert, le fondateur de la société de gestion de placements Point Bridge Capital, figure également sur la liste.

La firme de Lambert a créé le FNB MAGA , un fonds négocié en bourse qui est annoncé comme un moyen pour les gens d’investir dans des entreprises qui s’alignent sur les convictions politiques républicaines. Lambert a siégé au comité inaugural de Trump et a été président des finances nationales pour la campagne présidentielle réussie de Trump en 2016, selon son site Web.

« Je pense certainement qu’au nord de 500 000 dollars de dollars durs est tout à fait possible pour moi », a déclaré Lambert dans un e-mail lorsqu’on lui a demandé combien il visait à collecter pour DeSantis. « Je veux gagner en novembre et je ne pense pas que Trump gagnera. Si vous regardez la carte, les États dont nous avons besoin, il perd ou a perdu auparavant », a-t-il ajouté plus tard.

Les archives montrent que Lambert a également fait un don aux Amis de Ron DeSantis PAC et à la campagne de Trump.

Jay Zeidman, associé directeur de la société d’investissement dans les soins de santé Altitude Ventures, est également répertorié comme collecteur de fonds de la campagne DeSantis. Zeidman n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Zeidman a déjà fait un don à la campagne présidentielle ratée de l’ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, selon OpenSecrets. Le New York Times rapports que Zeidman est ami avec le fils de Bush, George P. Bush.

Frank Mermoud, le président d’Orpheus International, est également membre de l’équipe de bundler DeSantis, selon la liste fournie à CNBC. Les archives montrent que lui aussi était un partisan de l’échec de la course primaire de Bush à la présidence en 2016.

Mermoud n’a pu être joint pour commenter.