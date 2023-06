La campagne d’épargne d’urgence des travailleurs atteint plus de 2 milliards de dollars en nouvelles économies nettes

Levi’s gère un programme pour aider les travailleurs à augmenter leur épargne d’urgence depuis 2015. Mais ces dernières années, l’entreprise a décidé de s’associer à la BlackRock Emergency Savings Initiative, qui a aidé Levi’s à présenter ses incitations à l’épargne de manière plus créative, selon Jenny Calvert. Rodriguez, directeur exécutif de Red Tab Foundation, le fonds d’aide aux employés de Levi’s qui se concentre sur l’amélioration de la santé financière des employés et des retraités.

À condition que les travailleurs restent dans le programme pendant six mois, cela représente 500 $ – plus que les 400 $ que les enquêtes indiquent que de nombreux Américains ne peuvent pas se permettre de payer en espèces pour des dépenses d’urgence imprévues.

Plus d’entreprises pourraient être sur le point de commencer à offrir ces avantages après que le Congrès a approuvé une nouvelle législation sur la retraite qui ouvre la voie aux employeurs pour fournir des prestations d’épargne d’urgence. Les experts disent que les changements sont nécessaires pour aider les individus et les familles à consolider leurs réserves de liquidités dans un contexte d’inflation élevée et de taux d’intérêt en hausse qui rendent le remboursement de la dette plus coûteux.

Depuis que Levi’s a relancé son programme d’épargne d’urgence avec BlackRock il y a environ un an, la société a attiré environ 1 250 participants, a déclaré Rodriguez. Au total, les initiatives d’épargne d’urgence de l’entreprise ont inclus plus de 3 000 employés, avec environ 1,2 million de dollars d’économies.

L’initiative d’épargne d’urgence de BlackRock a été créée en 2019 avec un engagement philanthropique de 50 millions de dollars. À ce jour, il a déployé 30 millions de dollars.

L’entreprise travaille avec des organisations à but non lucratif, notamment Common Cents Lab, Commonwealth et le Financial Health Network.

Parmi les autres employeurs proposant des économies d’urgence en collaboration avec BlackRock, citons Best Buy, qui a vu plus de 1 300 employés ouvrir des comptes, et AutoNation, qui propose plusieurs options d’épargne aux employés pour les aider à répondre à leurs besoins.

En outre, BlackRock travaille également avec des gestionnaires de registres, des fournisseurs de paie et des fournisseurs de services bancaires en milieu de travail pour donner aux employeurs un meilleur accès aux fonctionnalités d’épargne. Cela inclut des sociétés comme Automatic Data Processing, Truist Financial Corp., Varo Bank et Mastercard.