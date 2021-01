La volonté de vaincre le coronavirus a gagné du terrain lundi lorsque la Grande-Bretagne a introduit un autre vaccin COVID-19 et que les premières personnes vaccinées aux États-Unis ont commencé à retrousser leurs manches pour leur deuxième et dernière dose.

Les autorités en France et ailleurs en Europe, quant à elles, ont été critiquées pour la lenteur des déploiements et les retards.

Helen Cordova, une infirmière en soins intensifs, a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer au Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center avec d’autres médecins et infirmières, la prescription trois semaines après avoir reçu leur première injection au début de la campagne de vaccination américaine.

«Je suis vraiment excité parce que cela signifie que je suis tellement plus près d’avoir l’immunité et d’être un peu plus en sécurité quand je viens au travail et, vous savez, juste être avec ma famille», a déclaré Cordova.

Lundi, les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté que près de 4,6 millions de vaccins avaient été administrés aux États-Unis, après un démarrage lent et inégal de la campagne, marqué par une confusion, une multitude d’obstacles logistiques et un patchwork d’approches par gouvernements étatiques et locaux.

Au cours du week-end, des responsables du gouvernement américain ont rapporté que les vaccinations s’étaient considérablement accélérées, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, affirmant que 1,5 million de vaccins avaient été administrés en 72 heures, soit environ 500000 par jour.

La Grande-Bretagne, quant à elle, est devenue la première nation à commencer à utiliser le vaccin COVID-19 développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, intensifiant sa campagne d’inoculation à l’échelle nationale au milieu de la flambée des taux d’infection attribués à une nouvelle variante apparemment plus contagieuse du virus.

Brian Pinker, un patient dialysé de 82 ans, a reçu la première injection à l’hôpital universitaire d’Oxford, déclarant dans un communiqué: «Je peux maintenant vraiment me réjouir de célébrer mon 48e anniversaire de mariage.

Le programme de vaccination britannique a commencé le 8 décembre avec le vaccin développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Le pays a enregistré plus de 50000 nouvelles infections à coronavirus par jour au cours des six derniers jours, et les décès ont dépassé les 75000, l’un des pires bilans d’Europe.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé une vague de quasi-fermetures le week-end précédant Noël et a averti lundi que des semaines «dures et dures» s’annoncent et que des restrictions plus strictes vont bientôt arriver: «Si vous regardez les chiffres, il ne fait aucun doute que nous aurons prendre des mesures plus sévères. «

Israël semble être parmi les leaders mondiaux de la campagne de vaccination, vaccinant plus d’un million de personnes, soit environ 12% de sa population, en un peu plus de deux semaines. L’effort a été stimulé par un système de santé centralisé de haute qualité et par la petite taille et la concentration de la population du pays.

Ailleurs, l’approche prudente de la France semble s’être retournée contre lui, laissant seulement quelques centaines de personnes vaccinées après la première semaine et ravivant la colère face à la gestion de la pandémie par le gouvernement.

La lenteur du déploiement a été imputée à une mauvaise gestion, à des pénuries de personnel pendant les vacances et à une politique de consentement complexe conçue pour répondre au scepticisme des Français face aux vaccins.

«C’est un scandale d’État», a déclaré Jean Rottner, président de la région Grand-Est de l’est de la France, à la télévision France-2. «Se faire vacciner devient plus compliqué que d’acheter une voiture.»

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, a promis que d’ici la fin de lundi, plusieurs milliers de personnes auront été vaccinées, le rythme s’accélérant au cours de la semaine. Mais cela laisserait encore la France bien derrière ses voisins.

Les médias français diffusent des graphiques comparant les chiffres des vaccins dans différents pays: en France, un pays de 67 millions d’habitants, seulement 516 personnes ont été vaccinées au cours des six premiers jours, selon le ministère français de la Santé. Le total de la première semaine de l’Allemagne a dépassé 200 000, et celui de l’Italie plus de 100 000. Des millions de personnes ont été vaccinées aux États-Unis et en Chine.

L’Union européenne a également fait face à des critiques croissantes concernant la lenteur du déploiement des prises de vue COVID-19 dans le bloc de 27 nations de 450 millions d’habitants.

Le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a déclaré que le principal problème «est un problème de capacité de production, un problème auquel tout le monde est confronté».

L’UE a signé six contrats de vaccins avec divers fabricants. Mais seul le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé à ce jour dans toute l’UE. Les régulateurs des médicaments de l’UE devraient décider mercredi s’ils doivent recommander l’autorisation du vaccin Moderna.

Certains aspects des plans de vaccination de la Grande-Bretagne ont également suscité la controverse.

Les autorités sanitaires britanniques veulent donner la première dose à autant de personnes que possible tout de suite, plutôt que de garder le vaccin en réserve pour s’assurer que les receveurs reçoivent leur deuxième injection à temps quelques semaines plus tard. Le plan nécessite d’allonger le temps entre les doses jusqu’à 12 semaines.

Bien que deux doses soient nécessaires pour se protéger complètement contre le COVID-19, une dose offre toujours un niveau de protection élevé.

Aux États-Unis, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a rejeté une telle stratégie, affirmant sur ABC «Good Morning America» que les données scientifiques «ne sont tout simplement pas là» pour soutenir cette approche.

Les États-Unis ont retenu de grandes quantités de vaccins par crainte de retards de fabrication qui pourraient retarder la deuxième dose requise.

Fauci a reconnu au cours du week-end que « nous ne sommes pas là où nous voulons être » en ce qui concerne la campagne de vaccination, mais il a exprimé son optimisme que l’élan reprendra d’ici la mi-janvier. Il a déclaré que l’objectif du président élu Joe Biden de vacciner 100 personnes millions de personnes au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir est «réaliste».

Dimanche, l’Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, a autorisé ses deux premiers vaccins COVID-19 – l’un et l’autre d’Oxford-AstraZeneca mis au point par une société indienne. Cette décision ouvre la voie à un vaste programme de vaccination dans ce pays désespérément pauvre de 1,4 milliard de personnes.

L’Inde a confirmé plus de 10,3 millions de cas de virus, deuxième au monde derrière les États-Unis. Elle a également signalé environ 150 000 décès.

Aucun des vaccins approuvés ne nécessite le stockage ultra-froid que certains autres font. Au lieu de cela, ils peuvent être conservés dans des réfrigérateurs, ce qui les rend plus faciles à manipuler dans les régions les moins développées du monde.

