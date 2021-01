La campagne de vaccination massive d’Oxford commence alors que les généralistes délivrent leurs premières doses

Le premier coup survient après l’annonce faite mercredi par Boris Johnson selon laquelle le nombre quotidien de morts a dépassé les 1000 pour la première fois depuis le 21 avril et les travailleurs de la santé anglais doivent faire face au remplissage rapide des lits d’hôpitaux.

Le lundi 4 janvier, 3500 personnes supplémentaires ont été admises dans des hôpitaux atteints de coronavirus.

La vaccination des médecins généralistes est une bonne nouvelle car les patrons d’hôpitaux sont obligés de trouver des lits supplémentaires dans le secteur des soins et des maisons de retraite alors que les salles se remplissent au milieu d’une poussée de cas de coronavirus, a déclaré le directeur général des fournisseurs du NHS, Chris Hopson.

M. Johnson a déclaré mercredi à la Chambre des communes: « Après le marathon de l’année dernière, nous sommes en effet maintenant dans un sprint, une course pour vacciner les plus vulnérables plus vite que le virus ne peut les atteindre. Chaque aiguille dans le bras fait une différence. »

Avec cette nouvelle poussée de médecins généralistes livrant des vaccins, le gouvernement vise à vacciner tous les plus de 70 ans, les travailleurs de la santé de première ligne et les plus vulnérables d’ici la mi-février, date à laquelle un examen de ses règles de verrouillage actuelles aura lieu.

L’avantage du vaccin Oxford est son prix moins cher, à moins de 3 £ par dose, et son stockage plus facile dans des températures normales de réfrigérateur contrairement au vaccin Pfizer.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le gouvernement et le NHS «travaillaient 24 heures sur 24» pour «intensifier» le programme de vaccination contre le coronavirus.

Il a déclaré: « Le vaccin Oxford / AstraZeneca peut être transporté facilement et je suis ravi que les résidents des centres de soins commencent à recevoir leurs premiers injections d’Oxford / AstraZeneca cette semaine. »

Il s’agit de la première étape de l’effort de vaccination de masse de la population la plus cliniquement vulnérable du Royaume-Uni dans la lutte contre la nouvelle variante du virus et de la clé dont dépend la sortie du verrouillage national le mois prochain.