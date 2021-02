Un problème logiciel et un manque d’enthousiasme ont été imputés au début décevant des efforts de Mumbai pour vacciner les travailleurs de première ligne, avec seulement quelques dizaines de personnes faisant la queue pour des injections le premier jour du trajet.

Les responsables de la ville indienne, qui abrite plus de 20 millions de personnes, avaient espéré que jusqu’à 8 000 travailleurs hautement prioritaires recevraient le vaccin Covid-19 jeudi. Au lieu de cela, seuls 58 travailleurs de première ligne ont reçu le vaccin, ce qui signifie que moins d’un pour cent de l’objectif quotidien a été atteint.

Les autorités sanitaires ont affirmé qu’une application utilisée pour envoyer des messages aux travailleurs et les enregistrer pour recevoir le jab souffrait de problèmes, de sorte que de nombreuses personnes ne recevaient pas de notifications concernant l’initiative.

Cependant, les médias locaux ont constaté que certains des premiers en ligne étaient inquiets à propos du vaccin. India Today a signalé un «Peur générale parmi les travailleurs de première ligne.» Le point de vente s’est entretenu avec un agent de sécurité posté dans l’un des centres de vaccination qui aurait déclaré qu’il prévoyait d’éviter de se faire vacciner en affirmant qu’il souffrait d’une allergie cutanée.

Un responsable cité par le Times of India a déclaré que la ville était « Sentir l’hésitation » des travailleurs de première ligne sur le vaccin.

Il y avait également des théories selon lesquelles certains habitants de Mumbai estiment qu’ils sont déjà immunisés contre le virus et n’ont donc pas besoin de participer à la campagne de santé publique.

L’Inde a lancé sa campagne nationale de vaccination le mois dernier, en accordant la priorité aux agents de santé. Le pays utilise actuellement deux jabs fabriqués localement, une version du coup AstraZeneca-Oxford, et Covaxin, développé par le pharmaceutique indien Bharat Biotech.

Le Premier ministre Narendra Modi a salué les vaccinations et le programme de vaccination de son pays comme un triomphe pour la science et la santé publique, mais son gouvernement a eu du mal à contenir les rumeurs non fondées selon lesquelles les vaccins peuvent conduire à l’impuissance et à d’autres problèmes. Certains experts de la santé ont critiqué l’Inde pour avoir déployé Covaxin avant la fin des essais de troisième étape.

Vendredi, la société pharmaceutique américaine Pfizer a annoncé qu’elle avait retiré une demande d’autorisation d’utilisation de son vaccin Covid-19 en Inde, et a promis de soumettre à nouveau l’application une fois que les données seraient disponibles. Le vaccin russe Spoutnik V devrait être approuvé dans le pays le mois prochain, une fois que les autorités sanitaires seront en mesure d’examiner les résultats des essais et de confirmer l’efficacité du médicament.

