BERLIN – Des maisons de retraite médicalisées en France aux hôpitaux en Pologne, les Européens âgés et les travailleurs qui les soignent ont retroussé leurs manches dimanche pour recevoir des vaccins contre le coronavirus dans une campagne visant à protéger plus de 450 millions de personnes dans l’Union européenne.

Les vaccinations ont offert un répit rare alors que le continent se débat avec l’un de ses moments les plus précaires depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Malgré les verrouillages nationaux, les restrictions de mouvement, la fermeture de restaurants et les annulations de rassemblements de Noël, le virus a entraîné l’Europe dans les mois sombres de l’hiver. La propagation d’une variante plus contagieuse du virus en Grande-Bretagne a soulevé une telle alarme qu’une grande partie de l’Europe continentale s’est précipitée pour fermer ses frontières aux voyageurs en provenance du pays, plongeant ainsi la nation dans son ensemble en quarantaine.

En Allemagne, une maison de retraite de l’État de Saxe-Anhalt, dans l’est de l’Est, a choisi de ne pas attendre le lancement prévu dimanche de la campagne de vaccination dans toute l’Union européenne, vaccinant samedi une femme de 101 ans et des dizaines d’autres résidents et membres du personnel. heures après l’arrivée des doses. Des personnes ont également été vaccinées samedi en Hongrie et en Slovaquie.