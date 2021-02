La campagne de vaccination contre le COVID-19 en Russie prend lentement de la vitesse

IKHALA, Russie (AP) – Maria Piparinen et d’autres résidents âgés d’Ikhala ont été soulagés d’apprendre que les médecins apportaient enfin quelques doses du vaccin contre le coronavirus dans leur village reculé et enneigé de la région russe de Carélie, près de la frontière avec la Finlande .

Sinon, la femme de 75 ans a déclaré qu’elle aurait dû louer une voiture pour la conduire sur 10 kilomètres (6 miles) jusqu’à la ville de Lakhdenpokhya, car le bus n’y circule plus.

Et en plus, «J’ai appelé la clinique de Lakhdenpokhya, mais… ils m’ont dit que (toutes les places en) février étaient déjà réservées», a déclaré Piparinen à l’Associated Press.

Le village de maisons en bois – creusé dans une forêt dense de sapins à environ 20 kilomètres (12 miles) de la frontière finlandaise et à 100 kilomètres (60 miles) au nord de Saint-Pétersbourg – est l’un des nombreux villages de la région de Carélie où la vaccination de la Russie campagne est arrivée ces dernières semaines.

Plus de 18 000 personnes ont reçu leur première dose du vaccin Spoutnik V dans la région de 600 000 qui a été durement touchée par le COVID-19.

À un moment donné en décembre, la Carélie a enregistré une moyenne quotidienne de 75,7 cas pour 100 000 habitants, le taux le plus élevé de la Russie dans son ensemble, qui était en moyenne de 18,8 cas enregistrés pour 100 000 habitants.

«Quand vous regardez la télévision et voyez comment les gens souffrent… vous ne voulez pas de ça. Vous voulez vivre un peu plus longtemps », a déclaré Galina Shilova, 74 ans, l’une des 700 habitants d’Ikhala. Certains de ceux qui ont été vaccinés la semaine dernière à la clinique de fortune ont dû se frayer un chemin prudemment sur des sentiers enneigés.

L’objectif est de vacciner 290 000 personnes, soit 60% des adultes de la région, d’ici l’été, a déclaré la vice-ministre de la Santé de la Carélie, Galina Matveyeva.

La Russie est fière d’être le premier pays à approuver un vaccin contre le coronavirus, bien qu’elle ait été critiquée pour l’avoir fait avant de terminer les tests avancés nécessaires pour garantir la sécurité et l’efficacité de Spoutnik V. Il a commencé les vaccinations en décembre, une autre première mondiale, mais est maintenant en retard sur une douzaine de pays qui utilisent des vaccins développés en Occident et en Chine.

Les autorités russes ne publient pas régulièrement de données sur les taux de vaccination, mais le nombre de ceux qui ont au moins reçu le premier vaccin semble se situer entre 2 millions et 3,2 millions.

Le 10 février, Denis Logunov, directeur adjoint du centre Gamaleya qui a développé Spoutnik V, a déclaré que 2,2 millions de Russes, soit moins de 2%, avaient reçu leur première dose du vaccin à deux doses et plus de 1,7 million avaient reçu les deux vaccins . Une analyse des rapports des médias régionaux par AP a révélé que quelque 3,2 millions de personnes avaient eu leur première chance la semaine dernière.

Cela se compare à plus de 43 millions de personnes aux États-Unis, soit environ 13,2%, qui ont eu leur première chance, et 18,8 millions qui ont obtenu les deux dans une campagne qui a eu ses propres difficultés.

La lenteur du déploiement de la Russie a soulevé des questions en Occident, car davantage de pays ont accepté d’acheter des millions de doses de Spoutnik V.

Le Fonds d’investissement direct russe qui a financé le développement du vaccin et le commercialise à l’étranger n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le nombre de doses destinées à d’autres pays.

Les rapports des médias indiquent qu’environ 20 pays ont commandé un total de plus de 200 millions de doses, a déclaré Elena Subbotina, consultante auprès de l’équipe d’Europe centrale et orientale de CBPartners, une société mondiale de conseil en stratégie de santé.

Vendredi, un groupe de travail créé par l’Union africaine a déclaré que la Russie avait offert 300 millions de doses de Spoutnik V.

«Je dois dire que nous nous demandons toujours pourquoi la Russie offre théoriquement des millions et des millions de doses sans progresser suffisamment dans la vaccination de sa propre population», a déclaré le 17 février la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la campagne de vaccination de la Russie se déroulait à un rythme «normal».

Le lecteur a pris de la vitesse mais reste plutôt lent, a déclaré Alexander Dragan, un analyste de données indépendant qui surveille les taux de vaccination régionaux.

«Entre début janvier et aujourd’hui, le taux de vaccination a été multiplié par 10. Pendant les vacances du Nouvel An, quelque 13 000 personnes par jour étaient vaccinées, et au cours des neuf derniers jours, j’estime que des vaccins étaient administrés à 135 000 à 145 000 personnes par jour », a déclaré Dragan. «En chiffres absolus, cela semble impressionnant … mais proportionnellement, c’est très modeste, car il faut garder à l’esprit la population russe de 146 millions.

L’estimation de Dragan suggère que le taux de vaccination la semaine dernière était d’environ un quart de celui des États-Unis

Le ministre de la Santé Mikhail Murashko a annoncé son intention de vacciner 60% de la population d’ici la fin juin.

Les experts et les médias soulignent l’offre limitée, la logistique de distribution compliquée par le fait qu’elle doit être stockée et transportée à moins -18 degrés C (moins-0,4 F) et l’hésitation parmi ceux qui se méfient de son approbation précipitée.

«Ce sont des problèmes du côté de l’offre ou de la demande, et je suppose que c’est un peu des deux», a déclaré Judy Twigg, professeur de science politique à la Virginia Commonwealth University spécialisée dans la santé mondiale.

Logunov, du centre Gamaleya, a déclaré que 7 millions de doses ont été libérées pour un usage domestique, un autre million est attendu d’ici la fin février et 10 millions devraient être produits en mars.

Le ministère de la Santé attribue les doses. Si les Moscovites peuvent se faire vacciner le jour où ils décident de le faire, de longues attentes ont été signalées dans d’autres régions.

À Petrozavodsk, la capitale de la Carélie, les patients ont déclaré à l’AP qu’ils avaient attendu plus de deux semaines. Les habitants de Sortavala, une ville située à environ 300 kilomètres (185 miles) à l’ouest de Petrozavodsk, se sont plaints sur les réseaux sociaux début février de ne pas pouvoir s’inscrire.

La réglementation stipule que les vaccins doivent être administrés par une équipe comprenant un médecin pour examiner les receveurs et offrir de l’aide en cas de réaction indésirable – ce qui peut également limiter la conduite en raison du nombre limité de médecins disponibles.

La Carélie a reçu 23 392 doses au total, dont 4 200 sont arrivées la semaine dernière. Matveyeva, le vice-ministre de la Santé, a déclaré que la région pouvait stocker environ 30 000 doses à la fois à moins -18 degrés Celsius, ce qui limite le nombre de vaccins qu’elle peut recevoir.

Pour la semaine dernière, 250 doses ont été attribuées au district de Sortavala et au district voisin, une zone qui abrite 42 000 personnes, dont celles d’Ikhala. Une équipe dirigée par le Dr Alexander Romanov, chef de l’hôpital de Sortavala, a apporté 10 doses à Ikhala mardi.

Lorsque l’épidémie a explosé à l’automne, elle n’a pas épargné Ikhala, où 60 infections ont été enregistrées.

«Novembre, décembre, janvier – c’était quelque chose», a déclaré Tatyana Tikhonova, l’ambulancier du village.

Les hameaux de Carélie, dont certains sont devenus une partie de l’Union soviétique après une guerre avec la Finlande en 1939-40, peuvent sembler coupés des régions plus peuplées de la Russie, mais sont en réalité connectés.

«Les résidents ont des parents qui travaillent dans les villes et viennent rendre visite à leurs parents, grands-mères et grands-pères le week-end et les jours fériés, apportant le coronavirus avec eux», a déclaré le Dr Irina Garmina de l’hôpital de Sortavala.

Tikhonova a dit à ses patients quand les doses arrivaient à Ikhala – principalement les personnes âgées avec des conditions les mettant à risque pour le virus. L’une d’entre elles a refusé parce qu’elle pensait qu’elle avait déjà eu le COVID-19 et qu’elle ne voulait pas du vaccin sans se faire tester au préalable.

Romanov a reconnu que «le nombre de personnes vaccinées n’est pas élevé», mais est convaincu que d’autres doses arriveront bientôt.

«Dans un avenir proche, lorsque la région recevra la quantité suffisante de vaccin, nous continuerons ce travail et élargirons la géographie de la vaccination», a-t-il déclaré.

