La campagne de vaccination contre la rougeole cible des millions de personnes non protégées

Par Philippa Roxby

Journaliste santé

il y a 6 heures

Source des images, Getty Images

Des millions de parents en Angleterre sont contactés par le NHS et invités à prendre rendez-vous pour faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, alors que les cas augmentent dans tout le pays.

Plus de 3,4 millions d’enfants âgés de moins de 16 ans ne sont pas protégés et risquent de tomber malades, selon le NHS England.

Les zones où le vaccin ROR est faible, comme les West Midlands et Londres, sont ciblées en premier.

Une campagne similaire l’hiver dernier a fait augmenter les vaccinations de 10 %.

Les autorités sanitaires britanniques ont déclaré la semaine dernière qu’une épidémie de rougeole hautement contagieuse dans les West Midlands pourrait se propager rapidement à d’autres villes où les taux de vaccination sont faibles.

Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) est administré en deux doses : la première vers l’âge d’un an et la seconde vers l’âge de trois ans et quatre mois.

Il est très efficace pour protéger contre la rougeole, mais seulement 85 % des enfants qui entrent à l’école primaire au Royaume-Uni ont reçu les deux vaccins – bien en deçà de l’objectif de 95 % nécessaire pour arrêter la propagation de la rougeole.

Source des images, Getty Images Légende, Les symptômes de la rougeole comprennent une éruption cutanée tachetée, une forte fièvre et des yeux rouges et larmoyants

Dans certaines villes, comme Liverpool, Manchester, Birmingham et Nottingham, seuls 75 % des enfants de cinq ans sont entièrement vaccinés, selon les chiffres du NHS.

La campagne actuelle contactera plus de quatre millions de parents, soignants et jeunes adultes par SMS, e-mail ou lettre pour leur dire qu’eux-mêmes ou leurs enfants n’ont pas reçu une ou les deux doses.

Cela comprend plus d’un million d’enfants âgés de 6 à 11 ans dans toute l’Angleterre, plus 330 000 âgés de 11 à 16 ans et près d’un million de 16 à 26 ans à Londres et dans les West Midlands.

De nombreux jeunes adultes qui étaient de jeunes enfants lorsqu’une étude a faussement établi un lien entre le vaccin et l’autisme il y a 25 ans ne sont toujours pas vaccinés.

Steve Russell, directeur des vaccinations et du dépistage du NHS England, a déclaré que le NHS agissait rapidement pour lutter contre la propagation de la rougeole.

“Les personnes non vaccinées peuvent se faire vacciner dans les pop-ups ROR situés dans les écoles et dans d’autres endroits pratiques, tandis que les médecins généralistes, les enseignants et les dirigeants communautaires de confiance encouragent les groupes les moins susceptibles de se faire vacciner à se manifester”, a-t-il déclaré.

Un enfant sur cinq atteint de la maladie doit être admis à l’hôpital pour y être soigné à Birmingham.

Les bébés trop jeunes pour recevoir leur première dose, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont les plus exposées au risque de rougeole, qui peut être grave à tout âge.

Pendant la grossesse, la rougeole peut entraîner une mortinatalité, une fausse couche et la naissance d’un bébé petit. C’est pourquoi le NHS England encourage également les jeunes adultes à rattraper les doses oubliées.

Pourquoi y a-t-il une baisse des vaccins chez les enfants ?

De nombreux facteurs différents entrent en jeu et les experts affirment qu’il est trop facile de blâmer les attitudes anti-vaccinales.

Le NHS étant soumis à une pression énorme, les experts en santé infantile affirment que les parents ont souvent du mal à joindre leur médecin généraliste et à parler au bon personnel pour poser toutes leurs questions sur le vaccin. Prendre un rendez-vous pratique pour leur enfant pendant une journée de travail chargée peut également être un défi.

C’est pourquoi les directeurs d’école de certaines régions travaillent désormais avec le NHS pour organiser des cliniques dans les écoles où se trouvent les enfants.

Le Dr David Elliman, pédiatre communautaire à l’hôpital Great Ormond Street, a déclaré que les questions des parents étaient compréhensibles et qu’ils devraient avoir le temps de parler à une infirmière, un visiteur de santé ou un médecin généraliste de confiance pour se rassurer.

“Très peu de parents ne souhaitent pas que leurs enfants soient vaccinés”, dit-il.

Cependant, il y a ceux qui ont renoncé à se rendre dans les centres de santé pendant la pandémie par peur d’attraper le Covid.

Et il y a aussi de nombreux parents qui n’ont jamais vu la rougeole auparavant, car elle a été presque éliminée au Royaume-Uni il y a quelques années.

“Cela signifie que les gens oublient les dangers”, explique le professeur Helen Bedford, experte en santé infantile à l’University College de Londres.

Entre une personne sur 1 000 et une personne sur 5 000 qui attrape la rougeole en mourra. On s’inquiète donc du fait qu’il pourrait y avoir des dizaines de décès dus à une maladie qui est facilement évitable.

Il y en a encore qui croient aux fausses nouvelles autour du vaccin ROR et de l’autisme, liées à une étude d’il y a 25 ans, dont on sait qu’elle est complètement fausse.