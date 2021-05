Le nord-est de la Syrie, administré par une autorité dirigée par les Kurdes, n’a pas de programme d’inoculation séparé et dépend de Damas pour les tests de dépistage du virus et les vaccinations. Le département local de la santé a signalé 123 nouveaux cas et 14 décès dans la région, qui abrite près de 4 millions de personnes et est frontalière de la Turquie et de l’Irak. Les nouveaux cas portent à près de 15800 le total des cas de coronavirus enregistrés dans la région, dont 571 décès.