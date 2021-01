Une tentative visant à faire critiquer les politiciens du Michigan par la campagne Trump a été menée dans le sud après que l’équipe ait accidentellement envoyé le mauvais numéro dans son message Facebook.

Dimanche, la page de compte Team Trump a partagé un numéro 231 qu’ils ont identifié à tort comme appartenant au représentant Lee Chatfield.

En plus du mauvais numéro, la page a également partagé le numéro du sénateur Mike Shirkey dans le message qui appelait l’État à annuler la certification des bulletins de vote. Il identifie également à tort Chatfield comme président de la Chambre, ce qu’il n’est plus.

En conséquence, O Rose, un jeune de 28 ans vivant maintenant en Californie, a reçu des « centaines » d’appels et de SMS de fanatiques de Trump en colère pensant qu’ils étaient Chatfield.

« Je ne peux plus accepter de messages vocaux, ma boîte vocale (boîte) contient actuellement 44 messages vocaux », a expliqué Rose au Detroit Free Press. «Des textes sans fin et sans fin. J’en ai supprimé un tas, et maintenant que j’y pense, je n’aurais probablement pas dû, parce que j’étais juste débordé… C’est juste ridicule.

Rose utilise des pronoms they / them non genrés et passe par «O» comme une version abrégée de leur prénom dans la vraie vie.

Le message de l’équipe Trump a été rapidement partagé par la page Facebook officielle de Donald Trump et retweeté par des légions de supporters qui se sont rassemblés à la perspective d’exprimer leurs frustrations face à des allégations de fraude électorale non fondées.

Au début, Rose adoptait une approche humoristique dans sa réponse aux textes. Mais même quand ils devaient être plus sûrs de ne pas être Chatfield, les gens ne les croyaient toujours pas.

« Je leur ai dit que je n’étais pas Lee Chatfield, mais ils ne me croiraient toujours pas », a ajouté Rose. «Ce n’était qu’une série de personnes niant progressivement la réalité.

Rose a partagé des captures d’écran des réponses qu’il a envoyées aux gens, dans l’espoir que les partisans en colère de Trump obtiendraient l’indice. Le message avec son numéro a depuis été supprimé, mais il était encore disponible mardi matin.

« Je vais devoir changer mon numéro éventuellement, mais cela prend une minute à faire », a déclaré Rose.

Rose a grandi dans le nord du Michigan, d’où provient l’indicatif régional, mais a déménagé en Californie dans le but de s’éloigner du Midwest.

«Mais ça me suit toujours, apparemment», ont-ils dit.