L’équipe de campagne de Donald Trump a déposé un recours devant la Cour suprême contre la Cour suprême de Pennsylvanie pour plusieurs décisions visant à modifier les lois de vote par correspondance de l’État avant et après l’élection présidentielle de 2020.

Ils demandent à la Cour suprême d’annuler plusieurs décisions de la Cour suprême de Pennsylvanie déclarant qu’il était légal pour l’État de modifier ses lois électorales au milieu de la pandémie de coronavirus.

Dans une déclaration de l’équipe juridique de la campagne présidentielle, ils allèguent que la Cour suprême de l’État de Pennsylvanie a outrepassé et enfreint l’article II de la Constitution. Il affirme également que la décision de modifier les lois électorales va à l’encontre du verdict dans Bush c. Gore.

« Le résultat de l’élection à la présidence des États-Unis est en jeu », indique le communiqué.

Plus précisément, l’équipe conteste ces décisions de la Cour suprême de Pennsylvanie concernant les bulletins de vote par correspondance, qui ont résolu plusieurs affaires dans l’ensemble.

L’équipe de campagne de Donald Trump demande à la Cour suprême de faire appel en vue d’annuler une série de décisions de la Cour suprême de Pennsylvanie. « Le résultat de l’élection à la présidence des États-Unis est en jeu », indique le communiqué

Plus précisément, ils cherchent à rejeter trois décisions qui, selon eux, ont outrepassé les lois sur le vote avant l’élection présidentielle de 2020.

Les opinions interdisaient aux pays de comparer les signatures des bulletins de vote par correspondance à celles enregistrées dans les dossiers et empêchaient les campagnes et les partis politiques de contester les bulletins de vote au fur et à mesure qu’ils étaient comptés et traités.

Ils ont également limité le décompte des voix aux observateurs à Philadelphie – la ville la plus grande et la plus libérale de Pennsylvanie – et ont permis le décompte des bulletins de vote même si les électeurs ne remplissaient pas l’adresse ou si la date était absente ou illisible sur l’enveloppe.

«Collectivement, ces trois décisions ont abouti à compter environ 2,6 millions de bulletins de vote par correspondance en violation de la loi adoptée par la législature de Pennsylvanie», lit-on dans la pétition demandant à la Cour suprême de saisir l’affaire.

L’équipe juridique de Trump fait valoir que le plus haut tribunal de Pennsylvanie a violé la procédure régulière, contourné le processus législatif pour déterminer le déroulement des élections fédérales et n’a pas donné une protection égale en traitant les bulletins de vote différemment d’un comté à l’autre.

Si la Cour suprême de l’État violait l’un de ces termes constitutionnels, la campagne a déclaré que cela signifierait que « plus de 110000 bulletins nuls ont été illégalement comptés – plus que suffisant pour avoir affecté le résultat de l’élection, où la marge entre les deux principaux candidats à la présidence s’élève actuellement à 80 558 ».

L’affaire élevée survient alors que Trump continue de faire des déclarations de fraude électorale généralisée – sans fournir beaucoup de preuves.

Plusieurs de ses affaires ont déjà été rejetées à tous les niveaux des tribunaux, certaines ont été rejetées avant même d’être entendues.

Dans ce cas, la campagne est représentée par le professeur John Eastman de l’Université Chapman et l’ancien sénateur de l’État de Pennsylvanie Bruce Marks.

Eastman a écrit un éditorial controversé dans Newsweek remettant en question l’éligibilité du vice-président élu Kamala Harris.

Marks est un républicain qui semble avoir perdu son élection de 1993 à Philadelphie avant qu’un juge fédéral ne le déclare vainqueur après avoir trouvé son adversaire engagé dans une fraude par correspondance.