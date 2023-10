La campagne de Trump dans l’Iowa accélère sa mobilisation après sa tristement célèbre tentative chaotique pour la deuxième place en 2016

DES MOINES, Iowa (AP) — Au moment où Donald Trump reviendra dans l’Iowa lundi, l’ancien président républicain aura attiré plus de 10 000 personnes à ses événements dans l’État en moins d’un mois.

Rien ne garantit que ses foules se traduiront par un soutien lors des caucus de l’État du 15 janvier, qui lanceront le cycle de nomination de 2024. Mais contrairement à sa campagne de 2016, il dispose d’une organisation plus sophistiquée pour capitaliser sur ses événements à forte intensité et met souvent l’accent dans ses remarques sur la manière de participer aux caucus.

Trump ne minimise pas les attentes selon lesquelles il remportera l’Iowa cette fois. Ses conseillers veulent empêcher une explosion qui décourage les discussions selon lesquelles un deuxième finaliste consoliderait son soutien et s’en prendrait directement à l’ancien président.

Une mesure traditionnelle d’organisation de campagne dans l’Iowa est la carte d’engagement du caucus. Les personnes qui assistent aux événements de Trump sont priées de signer un engagement selon lequel elles participeront aux caucus et le soutiendront, en fournissant leurs coordonnées afin que la campagne puisse s’enquérir de leur bénévolat et trouver d’autres personnes auxquelles assister.

Après la deuxième place de Trump en 2016 derrière le sénateur Ted Cruz du Texas, un effort hétéroclite de grandes foules mais peu d’organisation, les membres du personnel républicain de l’État ont nettoyé le bureau de campagne de son caucus pour trouver des milliers de cartes d’engagement signées qui n’avaient jamais été enregistrées.

Cette fois, sa campagne vise à saisir chaque carte dans sa base de données dans un délai d’une journée et à appeler chaque signataire dans un délai de deux jours. Il a collecté 1 200 cartes lors de deux événements le 7 octobre sur environ 4 000 personnes présentes.

« Je peux vous promettre qu’il n’y a pas d’arriéré », a déclaré Alex Latcham, conseiller principal de Trump et coordinateur des premiers États.

Trump prévoit de diriger lundi un événement d’organisation du caucus du centre de l’Iowa dans le comté en plein essor de Dallas, à l’ouest de Des Moines, ainsi qu’une conférence dans la banlieue ouest de la ville, à tendance républicaine.

Lorsqu’il a lancé sa candidature à la présidence, Trump ne savait même pas vraiment ce qu’était un caucus. Ces élections originales – plus de 1 600 réunions politiques simultanées au niveau des quartiers au cours desquelles les membres du parti enregistrent publiquement leur préférence présidentielle – ne sont pas des élections primaires sanctionnées par l’État et nécessitent une organisation intense pour avoir des partisans en place à chaque endroit.

Lors d’un arrêt de campagne à Cedar Rapids ce mois-ci, Trump a cessé d’attaquer la procureure générale de New York, Letitia James, qui poursuit un procès civil contre lui, pour rappeler à son auditoire les principes fondamentaux de la participation aux caucus.

« Vous avez une élection très importante et puissante à venir. Ici, cela s’appelle un caucus », a déclaré Trump à environ 2 500 personnes dans la salle de bal d’un hôtel. « Et vous devez sortir à 19 heures le lundi 15 janvier. Nous vous demandons de vous engager dans le caucus et d’en amener cinq, sept ou dix peut-être, autant que vous le pouvez, car nous devons gagner gros. »

Il a obtenu des milliers d’engagements. Mais tous les partisans ne sont pas équivalents à un vote du caucus.

Rick et Nancy Anderson, d’Ottumwa, sont de fervents fans de Trump, particulièrement attachés à ses idées sur l’énergie et la maximisation de la production pétrolière américaine.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’ils feraient un caucus pour Trump, Rick Anderson a répondu : « Non. Nous vivons en Floride en hiver.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l’un des principaux rivaux de Trump pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024, parie que malgré une campagne lente à la fin de l’été et un remaniement organisationnel, une concentration totale sur l’Iowa et les avantages potentiels d’atteindre chaque comté pourraient lui permettre pour mettre l’accent sur les comtés plus peuplés à long terme, réduisant peut-être la marge potentielle de Trump.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, après avoir suscité un regain d’intérêt après deux solides performances lors du débat présidentiel du GOP, prévoit de retourner dans l’Iowa la semaine prochaine pour la quatrième fois au cours du mois dernier.

Il ne fait aucun doute que Trump a l’avantage, a déclaré David Kochel, qui a conseillé les candidats républicains à la présidentielle, notamment lors de leurs campagnes au sein du caucus. Mais Kochel estime que Trump a encore quelque chose à prouver.

« La distance qui sépare Trump de la personne n°2, en supposant que Trump gagne l’Iowa, est importante, et la distance qui la sépare de la personne en deuxième place, en supposant que ce n’est pas Trump, et le reste du peloton est également importante », a-t-il déclaré. « Ce sont des choses que nous ne pouvons pas encore savoir. »

Thomas Beaumont, Associated Press