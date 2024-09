La campagne de Trump accuse à tort les immigrants de l’Ohio d’enlever et de manger des animaux de compagnie

COLUMBUS, Ohio — La campagne de l’ancien président Donald Trump et ses alliés amplifient de fausses rumeurs selon lesquelles des immigrants haïtiens dans l’Ohio enlevaient et mangeaient des animaux de compagnie, un autre exemple de la campagne inflammatoire et rhétorique anti-immigrés Trump a fait la promotion de ce qu’il a fait tout au long de ses campagnes.

Il n’y a aucune preuve que les immigrants haïtiens dans une communauté de l’Ohio font cela, disent les responsables, mais la campagne de Trump et le candidat à la vice-présidence, le sénateur de l’Ohio JD Vance, ainsi que d’autres républicains cette semaine, ont répété ces affirmations.

L’équipe de campagne de Trump, qui a critiqué la vice-présidente Kamala Harris pour son rôle de leader dans l’administration du président Joe Biden à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a publié un communiqué de presse lundi, la veille du débat présidentiel de mardi, suggérant que « les migrants de Kamala ravagent Ohio City ». Vance, le colistier de Trump, a indiqué mardi que son bureau avait « reçu de nombreuses demandes » concernant des migrants haïtiens enlevant des animaux de compagnie.

Vance a reconnu mardi qu’il était possible que « toutes ces rumeurs se révèlent fausses ».

Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucun rapport crédible ou détaillé sur ces allégations, même si Trump et ses alliés les utilisent pour amplifier les stéréotypes racistes sur les immigrants noirs et bruns.

En tant que président, Trump s’est demandé pourquoi Les États-Unis accepteraient des gens en provenance de pays considérés comme des « trous à rats » comme Haïti et d’autres pays d’Afrique. Sa campagne de 2024 s’est largement concentrée sur l’immigration illégale, faisant souvent référence dans ses discours aux crimes commis par les migrants. Il soutient que les immigrants sont responsables de l’augmentation de la criminalité et de la toxicomanie aux États-Unis et qu’ils privent les citoyens américains de ressources.

Voici un aperçu plus détaillé de la manière dont ces fausses allégations se sont propagées.

Le 6 septembre, une publication a fait surface sur X qui partageait ce qui ressemblait à une capture d’écran d’une publication sur les réseaux sociaux provenant apparemment de Springfield, dans l’Ohio. poste L’homme a parlé de la « fille amie du voisin » qui a vu un chat pendu à un arbre pour être dépecé et mangé, affirmant sans preuve que des Haïtiens vivaient dans la maison. La photo qui l’accompagnait montrait un homme noir portant ce qui semblait être une bernache du Canada par les pattes. Ce message a continué à être partagé sur les réseaux sociaux.

Lundi, Vance a posté sur X. « Des rapports montrent maintenant que des gens ont vu leurs animaux de compagnie enlevés et mangés par des gens qui ne devraient pas être dans ce pays. Où est notre tsar des frontières ? » a-t-il déclaré. Le lendemain, Vance a de nouveau posté sur X à propos de Springfield, affirmant que son bureau avait reçu des demandes de renseignements de résidents qui affirmaient que « les animaux de compagnie de leurs voisins ou la faune locale avaient été enlevés par des migrants haïtiens. Il est bien sûr possible que toutes ces rumeurs se révèlent fausses. »

D’autres républicains ont partagé des messages similaires. Parmi eux, le sénateur Ted Cruz du Texas, qui a publié une photo de chatons avec une légende disant de voter pour Trump « pour que les immigrants haïtiens ne nous mangent pas ».

Quelques heures avant le débat entre Trump et Harris mardi, l’ancien président a publié deux photos liées sur son site de médias sociaux. L’une d’elles, publiée sur Truth Social, montrait Trump entouré de chats et d’oies. Une autre montrait des chats armés portant des chapeaux MAGA.

Le bureau du directeur de la ville de Springfield, Bryan Heck, a publié une déclaration démentant les rumeurs.

« En réponse aux récentes rumeurs faisant état d’activités criminelles de la part de la population immigrée de notre ville, nous souhaitons préciser qu’il n’y a eu aucun rapport crédible ni aucune allégation spécifique selon laquelle des animaux de compagnie auraient été blessés, maltraités ou maltraités par des individus au sein de la communauté immigrée », a déclaré le bureau de Heck dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La police de Springfield a déclaré lundi à la Springfield News-Sun qu’ils n’avaient reçu aucun rapport d’animaux volés ou mangés.

Républicain de l’Ohio Gouverneur Mike DeWine Le maire de Springfield, DeWine, a tenu une conférence de presse mardi pour évoquer l’afflux d’immigrants haïtiens à Springfield. Il a refusé de répondre aux allégations, laissant le soin aux responsables locaux de faire des commentaires. Mais DeWine a exprimé à plusieurs reprises son soutien au peuple d’Haïti, où sa famille gère depuis longtemps une œuvre caritative.

Un incident totalement sans rapport avec le sujet, survenu le mois dernier à Canton, dans l’Ohio, a été rapidement – ​​et à tort – intégré au débat.

Le 26 août, la police de Canton a inculpé une femme de 27 ans de cruauté envers les animaux et de conduite désordonnée après avoir « torturé, tué et mangé un chat dans un quartier résidentiel devant plusieurs personnes », selon un communiqué. rapport de police.

Mais Allexis Ferrell n’est pas haïtienne. Elle est née dans l’Ohio et a obtenu son diplôme du lycée McKinley de Canton en 2015, selon des documents publics et des articles de presse. Les dossiers judiciaires montrent qu’elle a eu des ennuis avec la justice depuis au moins 2017. Plusieurs avocats qui l’ont représentée n’ont pas répondu aux messages demandant des commentaires.

Elle est détenue à la prison du comté de Stark en attendant une audience de compétence le mois prochain, selon le bureau du procureur.

Ces publications créent un faux récit et pourraient être dangereuses pour les Haïtiens aux États-Unis, selon Guerline Jozef, fondatrice et directrice exécutive de Haitian Bridge Alliance, un groupe qui soutient et défend les immigrants d’origine africaine.

« Nous sommes toujours la cible de toutes sortes de discours et de traitements barbares et inhumains, en particulier en matière d’immigration », a déclaré Jozef lors d’un entretien téléphonique.

Ses commentaires font écho aux propos du porte-parole de la Maison Blanche chargé de la sécurité nationale, John Kirby.

« Il y aura des gens qui y croiront, même si c’est ridicule et stupide », a déclaré Kirby. « Et ils pourraient agir sur la base de ce genre d’informations, et agir d’une manière qui pourrait blesser quelqu’un. Il faut donc que cela cesse. »

Springfield, dans l’Ohio, une ville d’environ 60 000 habitants, a vu sa population haïtienne augmenter ces dernières années. Il est impossible de donner un chiffre exact, selon le villemais on estime que l’ensemble du comté de Springfield compte une population immigrée globale de 15 000 personnes.

La ville affirme également que les immigrants haïtiens sont légalement présents dans le pays en vertu d’un programme fédéral qui leur permet de rester temporairement dans le pays. Le mois dernier, L’administration Biden a accordé l’éligibilité pour un statut juridique temporaire à environ 300 000 Haïtiens déjà aux États-Unis parce que les conditions en Haïti sont considérées comme dangereuses pour leur retour. Le gouvernement haïtien a prolongé l’état d’urgence dans tout le pays en raison de la violence endémique des gangs.

Un autre facteur qui revient sur le tapis, notamment évoqué par Trump dans un courriel lundi, est la mort en août 2023 d’un garçon de 11 ans, décédé après qu’un véhicule conduit par un immigré d’Haïti a heurté son autobus scolaire. Après cela, les habitants exigeant des réponses sur la communauté immigrée se sont exprimés lors des réunions du conseil municipal.

Catalini a fait son reportage depuis Trenton, dans le New Jersey, et Shipkowski depuis Toms River, dans le New Jersey.