La campagne de Trump a financé des millions de dollars en ligne dans le cadre d’une approche non traditionnelle de l’aide d’urgence.

NEW YORK– La campagne de l’ancien président Donald Trump utilise GoFundMe pour rallier son réseau de soutiens aux poches bien garnies et de donateurs quotidiens autour des survivants de sa campagne. Tentative d’assassinat en juillet et Destruction de l’ouragan Hélèneallant à l’encontre des voies plus traditionnelles de secours d’urgence.

Les deux collectes de fonds de grande envergure – organisées par le directeur des finances nationales du candidat républicain – ont récolté plus de 14 millions de dollars. Ils ne violent pas les lois sur le financement des campagnes électorales, selon les experts juridiques. La campagne n’est pas non plus autorisée à empocher des bénéfices à ses propres fins politiques ; un porte-parole de GoFundMe a déclaré à l’Associated Press que la majorité des Butler, Pennsylvanie les fonds ont été décaissés.

Mais le recours à une plateforme de financement participatif constitue une réponse peu orthodoxe aux crises d’une campagne politique. Jamais auparavant un candidat d’un grand parti à la présidentielle ne s’était tourné vers l’entreprise à but lucratif – qui lance généralement des appels désespérés à l’aide pour couvrir les frais de scolarité ou les factures médicales – pour mobiliser sa base vers des causes caritatives extérieures.

« C’est assez inhabituel et en fait assez étrange », a déclaré Brett Kappel, avocat de longue date en financement de campagne chez Harmon Curran, qui a conseillé à la fois les républicains et les démocrates.

Il est plus courant de voir des candidats contribuer des fonds de campagne à des organisations à but non lucratif approuvées par l’IRS lors de catastrophes naturelles, a déclaré Kappel. Il a souligné les documents déposés par la Commission électorale fédérale qui montrent que la campagne 2022 du sénateur américain Tim Scott a été versée à la Croix-Rouge américaine après que l’ouragan Ian a frappé la Caroline du Sud.

Le porte-parole de la campagne Trump, Brian Hughes, a déclaré que la motivation venait du « désir du président d’aider à trouver un moyen pour ses partisans d’apporter autant de soutien direct que possible ».

L’équipe financière s’est impliquée uniquement en raison de sa « grande expertise dans le travail avec de grands comptes », selon Hughes, et « pas un centime de ce financement ne va ailleurs qu’aux personnes concernées ». Hughes a déclaré que plus de 6,5 millions de dollars sur les 7,7 millions de dollars collectés pour les organisations aidant au rétablissement de l’ouragan Hélène avaient été décaissés au 11 octobre.

« Le président bénéficie d’un incroyable mouvement de partisans », a déclaré Hughes à AP. « Avec l’expérience de Butler qui a généré des millions de dollars de soutien, il a vu la même opportunité d’être un canal direct pour un effort philanthropique de la part de ses partisans. »

Des associés de longue date de Trump, des célébrités conservatrices et des groupes de droite ont donné des dizaines de milliers de dollars. Bill Ackmanle PDG de la société d’investissement Pershing Square qui a soutenu Trump peu après la tentative d’assassinat, a fait un don de 100 000 $ pour les secours suite à l’ouragan. Président de l’UFC Dana Blanc a également lancé 100 000 $. Le sénateur républicain américain. Rick Scott a dit sur X qu’il a fait don de 50 000 $ de son salaire au Congrès pour les victimes de Butler, en Pennsylvanie. La Heritage Foundation, la Un groupe de réflexion conservateur derrière le Projet 2025.

GoFundMe perçoit des frais de transaction de 2,9 % plus 30 cents pour chaque don afin de couvrir les frais de crédit et de débit. Sa confiance mondiale & L’équipe de sécurité a communiqué en étroite collaboration avec l’organisatrice Meredith O’Rourke pour assurer la distribution en toute sécurité des dons de la page Butler, Pennsylvanie, selon un porte-parole de l’entreprise. O’Rourke a également fourni un plan de distribution vérifié, a déclaré à AP le porte-parole de GoFundMe, que la société exige régulièrement dans les cas où les organisateurs retirent de l’argent au nom d’autres destinataires.

Il n’est pas conseillé aux responsables du financement de campagne de gérer des pages de financement participatif « en même temps qu’ils écrivaient votre argent pour votre camp », selon Andrew Herman, un avocat de Washington spécialisé dans le financement de campagne. Parce que le financement participatif en ligne est moins réglementé, a-t-il déclaré, il aurait été « plus acceptable » d’orienter les donateurs vers une organisation à but non lucratif reconnue.

« Mais les gens ont des ennuis lorsqu’ils tentent d’attribuer aux campagnes une certaine rationalité ou un quelconque degré de ce que nous considérons généralement comme les meilleures pratiques financières », a déclaré Herman.

« Il n’y a pas de loi formelle qui leur interdit de faire cela », a-t-il ajouté. « Le devraient-ils ? Bien sûr que non. »

La majeure partie des décaissements en Pennsylvanie ont été effectués plus tôt ce mois-ci et d’autres paiements seront effectués tant que la page restera active, selon Hughes. La « grande majorité » est allée aux familles des trois personnes abattues, a-t-il déclaré. Certains fonds ont également indemnisé une société locale de location de grues après que le propriétaire a dit qu’il avait perdu des affaires lorsque l’enquête policière qui a suivi l’a empêché de récupérer l’équipement qu’il avait donné pour le rassemblement.

L’argent récolté pour les victimes de l’ouragan Hélène a été reversé à quatre organisations à but non lucratif. La porte-parole de Samaritan’s Purse, Gabrielle Bouquet, a déclaré que l’organisation chrétienne d’aide humanitaire était reconnaissante du « soutien inébranlable de Trump au travail que nous faisons au nom de Jésus ». Bouquet a refusé de partager le montant exact du don.

Water Mission, une organisation chrétienne à but non lucratif qui construit des solutions d’approvisionnement en eau potable dans les zones sinistrées, a confirmé que le ministère basé à Charleston avait également reçu des fonds. Le directeur des relations publiques, Gregg Dinino, n’a pas précisé le total.

Mtn2Sea Ministries, qui livre des générateurs et des fournitures immédiatement après des événements météorologiques, dit sur Facebook qu’il a reçu 25 000 $ lundi. L’organisation de secours en cas de catastrophe a indiqué que les bénéfices ont été utilisés pour acheter des cartes-cadeaux aux entreprises de Géorgie du Sud, car « la meilleure façon d’aider ceux qui en ont besoin est de leur mettre les ressources directement entre les mains ».

Il est logique que l’équipe de Trump se soit tournée vers le financement participatif, a déclaré Benjamin Soskis du Center on Nonprofits and Philanthropy de l’Urban Institute. La campagne « repose souvent sur une suspicion à l’égard des institutions », a-t-il déclaré, et GoFundMe « a tiré une partie de son attrait en servant d’alternative aux dons caritatifs institutionnels ».

Mais le financement participatif entraîne également moins de responsabilité, a déclaré Soskis. Les pages de financement participatif n’ont pas les mêmes exigences de divulgation que les organismes de bienfaisance publics qui doivent divulguer leurs finances dans leurs déclarations de revenus annuelles.

Soskis a déclaré que les projets philanthropiques de Trump ont probablement suscité une surveillance accrue. Un juge a condamné Trump à une amende de 2 millions de dollars en 2019 pour avoir utilisé son fondation caritative dissoute depuis pour faire avancer ses intérêts.

« C’est une dynamique combustible lorsque vous combinez campagne et dons de bienfaisance », a déclaré Soskis. « La dynamique supplémentaire du financement participatif et la propre histoire de Trump en matière de philanthropie elle-même alimentent encore davantage cet incendie. »

