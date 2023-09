La campagne de sensibilisation au cancer de la prostate menée par le bien-aimé diffuseur de la BBC, Bill Turnbull, perdure.

«N’attendez pas comme je l’ai fait. Vérifiez votre risque de cancer de la prostate.

Ce sont les mots de la légende de la radiodiffusion Bill Turnbull.

Bill Turnbull avec sa femme, Sarah McCombie

C’est l’ouverture et l’honnêteté du présentateur très apprécié de BBC Breakfast à propos de sa maladie qui ont inspiré des milliers d’hommes à travers le Royaume-Uni à vérifier leur risque et à parler à leur médecin généraliste.

En 2018, Bill a courageusement rendu public son diagnostic de cancer de la prostate pour contribuer à sensibiliser la population, et il a été suivi quelques semaines plus tard par un autre trésor national, Stephen Fry.

Cela a conduit à une augmentation sans précédent des références pour cancer de la prostate, connue sous le nom d’« effet Fry-Turnbull ».

Cependant, le cancer de Bill a été détecté trop tard et le diffuseur bien-aimé est décédé il y a un an aujourd’hui. Mais son héritage salvateur perdure.

Dans la semaine qui a suivi le décès de Bill, plus de 61 000 personnes ont rempli le questionnaire de vérification des risques en ligne de Prostate Cancer UK, soit une augmentation énorme de 2 500 pour cent par rapport à la semaine précédente.

Et maintenant, de nouvelles données de Prostate Cancer UK montrent que des milliers d’hommes supplémentaires ont reçu une référence potentiellement vitale grâce à Bill.

Dans les mois qui ont suivi son décès, les références pour cancer urologique en Angleterre ont atteint un niveau record, avec plus de 25 000 hommes référés en novembre 2022, et au cours de la dernière année, elles ont augmenté de 17 pour cent pour atteindre un quart de million record (262 044). .

Bill a encouragé d’autres hommes à se faire tester

Cela montre simplement le pouvoir du partage. Merci Bill, de la part de nous tous.

Le 31 août – jour anniversaire de la mort de Bill – nous demandons aux gens de « diffuser cela comme Bill » et d’honorer ensemble son héritage salvateur.

Nous voulons qu’ils partagent leurs propres histoires, avec leurs amis, leur famille, leurs collègues, et même avec des inconnus, à l’arrêt de bus si le moment se présente, partout où le message passe.

Mais surtout, nous voulons qu’ils fassent comprendre à ces personnes l’importance de prendre le vérificateur de risque en ligne de Prostate Cancer UK.

« N’attendez pas comme je l’ai fait – vérifiez votre risque. » Un an après son décès, l’héritage de Bill Turnbull perdure parmi les milliers d’hommes qu’il a inspirés à vérifier leurs risques et à obtenir un diagnostic précoce. Honorons ensemble l’héritage de Bill. Allons #BroadcastItLikeBill: https://t.co/xlEq3rda0J pic.twitter.com/yO3pZ7SxYl – Cancer de la prostate au Royaume-Uni (@ProstateUK) 31 août 2023

Nous voulons qu’autant d’hommes (et de personnes atteintes d’une prostate) que possible vérifient leur risque de cancer de la prostate et découvrent ce qu’ils peuvent faire pour y remédier.

Le vérificateur de risques de 30 secondes prend, en fait, 30 secondes – moins de temps que la préparation d’une infusion.

Faites-le pendant la pause publicitaire de la série que vous regardez ou à la mi-temps ; faites-le pendant votre pause déjeuner. Mieux encore, faites-le maintenant – faites-le pour Bill !

La bonne nouvelle est que le cancer de la prostate peut être soigné s’il est détecté tôt. Cependant, le cancer de la prostate à un stade précoce ne présente souvent aucun symptôme. C’est pourquoi il est essentiel que les hommes connaissent leurs risques et ce qu’ils peuvent faire pour y remédier.

Avec sa fille, Flora

Il y a trois facteurs clés à retenir en matière de risque de cancer de la prostate. Les hommes courent un risque plus élevé s’ils ont plus de 50 ans, s’ils sont noirs ou s’ils ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate.

Et vous pensez peut-être que si l’une des situations ci-dessus s’applique à vous, vous recevrez un appel du médecin ou une note de l’hôpital vous invitant à passer un test. Mais ce n’est malheureusement pas le cas.

Il n’existe pas de programme de dépistage du cancer de la prostate dans ce pays, c’est donc à vous de connaître votre risque et d’entamer la conversation avec votre médecin généraliste.

Prostate Cancer UK investit des millions dans la recherche pour nous rapprocher d’un programme de dépistage efficace, mais il reste encore du temps et vous pouvez agir dès aujourd’hui.

N’oubliez pas qu’il y a peu de symptômes aux premiers stades. Donc, le mieux est de connaître VOTRE risque.

Diffusez-le comme Bill. Partagez maintenant le vérificateur de risque de 30 secondes de Prostate Cancer UK – il pourrait sauver une vie prostatecanceruk.org/riskcheck

Connaissez votre risque Le cancer de la prostate est LE cancer le plus répandu chez l’homme. 52 000 hommes sont diagnostiqués chaque année au Royaume-Uni, soit 143 chaque jour. Vous courez un plus grand risque de cancer de la prostate si : tu as plus de 50 ans

vous avez plus de 45 ans et êtes noir ou avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Un homme noir sur quatre sera atteint d’un cancer de la prostate, soit le double du risque que les autres hommes.

Nick Whight a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2018

L’héritage vital de Bill perdure

Nick Whight, 53 ans, responsable informatique et père de deux enfants marié à Bromley, a pris rendez-vous avec son médecin généraliste après avoir entendu parler du diagnostic de Bill.

On lui a annoncé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate en juin 2018, à l’âge de 48 ans. Son cancer a été diagnostiqué tôt et traité avec succès.

«Je suis un grand fan du petit-déjeuner et je connaissais très bien Bill. J’ai lu son histoire sur le diagnostic de cancer de la prostate », explique Nick.

«C’était difficile parce que je pense qu’il était conscient que ses perspectives limitaient sa vie. Son cancer de la prostate avait progressé avant qu’il soit diagnostiqué.

Nick était allé chez le médecin neuf mois auparavant, mais n’avait pas parlé de son risque accru de cancer de la prostate maintenant qu’il avait plus de 50 ans ni de ses problèmes d’urine.

« Cela faisait un petit moment que je ne me sentais pas tout à fait bien dans ma peau. Je n’arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je me sentais fatigué, mais je n’ai pas beaucoup aidé le médecin.

« Je pensais m’en sortir à un moment donné », dit Nick

«Le médecin a été sympathique et a dit d’accord, nous allons vous faire passer des tests et voir comment vous allez. Les résultats de ces tests étaient tous clairs pour des choses comme le diabète.

« Je pensais m’en sortir à un moment donné. »

Mais en écoutant l’histoire de Bill, il a entendu dire qu’il y avait quelques problèmes similaires, qui ont sonné l’alarme. « Je me suis dit oh, j’ai celui-là… J’ai celui-là aussi, ces symptômes que j’attribuerais au vieillissement. »

Même si le cancer de la prostate à un stade précoce ne présente souvent aucun symptôme, Nick en avait quelques-uns dont Bill a parlé, comme se lever pour aller aux toilettes au milieu de la nuit et ne plus pouvoir faire pipi comme avant.

Des analyses de sang visant à vérifier le taux de PSA (antigène spécifique de la prostate – un taux élevé peut être un marqueur du cancer de la prostate) de Nick, suivies d’une IRM et d’une biopsie, ont confirmé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate à un stade précoce.

Il a été placé sous surveillance active pendant 12 mois. L’intervention chirurgicale pour l’enlever a eu lieu un an plus tard, en septembre 2019, lorsque la surveillance a montré que le cancer se propageait.

« J’avais 48 ans, je n’avais pas d’antécédents familiaux [of cancer]. Je m’attendais à suivre le processus et à me faire dire qu’il ne s’agissait pas d’un cancer de la prostate. Donc ça a été un choc.

« J’aurais pu subir une radiothérapie ou une intervention chirurgicale. Je voulais juste qu’il soit retiré d’un seul coup.

Aujourd’hui, Nick fait tout ce qu’il peut pour sensibiliser les gens à la maladie et aider davantage d’hommes à obtenir un diagnostic précoce qui pourrait leur sauver la vie, s’associant même à deux collègues pour donner des conférences au travail, se faisant appeler Les Trois Amigos.

« Nous avions tous un cancer de la prostate. Avoir la volonté d’en parler et d’être des modèles, c’est ce qui nous a réunis.

« Parce que si vous êtes un homme, il est fort probable que si jamais on vous dit que vous avez un cancer, ce sera un cancer de la prostate », dit-il.

« Je me présente souvent lors des séances comme faisant partie de la cohorte d’hommes de Bill Turnbull. C’était son histoire et je lui en suis très reconnaissant.

« Je n’aurais jamais pensé dire cela, mais quatre ou cinq ans plus tard, la vie est revenue à la normale. »