Allongée dans un lit d’hôpital l’année dernière, Chrissy Teigen a partagé des mises à jour quasi constantes sur son compte Instagram. Elle a montré à ses 34 millions d’abonnés les ingrédients de son sandwich préféré et a décrit la quantité de sang qu’elle perdait. Finalement, elle a partagé des photos déchirantes du moment où le couple a dit au revoir à l’enfant qu’il avait perdu.

Les fans de Teigen savent à quoi s’attendre d’elle. Elle leur a parlé de la FIV et a célébré avec eux lorsqu’elle a accueilli ses enfants avec son mari John Legend.

Maintenant, elle souhaite que d’autres se joignent à elle pour parler plus ouvertement de l’infertilité et de ses conséquences.

«J’ai l’impression que plus nous sommes ouverts à parler de quelque chose, plus cela devient normalisé», dit-elle à USA TODAY.

« Je suis heureux d’être celui qui peut crier fort depuis les toits, parler de mon utérus et parler de tout. Si cela doit faire sentir aux autres femmes qu’elles peuvent le faire aussi, alors je serai cette personne. et je suis heureux de le faire. «

Teigen dit que les femmes souffrent souvent en silence lorsqu’elles font face à des problèmes d’infertilité, ce qui l’a incitée à être franche à propos de ses propres expériences.

«Je ne savais pas à quel point c’était une chose dont on ne parlait pas … L’effusion d’amour que nous avons eue lorsque nous avons partagé ces photos – honnêtement, depuis même Luna et Miles», dit-elle. « Tout le monde a vu tous les hauts – et les hauts sont Luna et Miles – et puis tous les bas, et tout le monde a été là pour nous. »

Malgré la douleur de l’année dernière, Teigen dit qu’elle «va très bien».

«J’ai dû abandonner tant de choses, tant de moments vraiment difficiles. Bien sûr, les choses ont été difficiles pour tout le monde, mais pour notre famille en particulier, vous savez. Nous avons vécu l’excitation de tomber enceinte naturellement, puis perdre un bébé et ça a été déchirant et fou », dit-elle. « Mais je peux honnêtement dire qu’à ce moment de ma vie maintenant et après tant de guérison et de thérapie et une telle communauté qui s’est ralliée autour de nous, je me sens vraiment vraiment bien et me sens très en paix. »

Elle dit qu’il était important pour elle de poursuivre la conversation.

«Je ne voulais pas simplement avoir mes bébés après avoir eu des problèmes de fertilité et ensuite arrêter d’en parler», dit-elle. « Entendre d’autres femmes m’a fait savoir que c’était quelque chose dont il fallait parler davantage. »

Elle ajoute: « J’ai toujours pensé qu’il était vraiment important de partager tous nos défis, et vous connaissez toutes les bonnes choses, mais surtout toutes les mauvaises choses », a-t-elle déclaré. « Parce que dans une année où nous sommes vraiment tous dans notre esprit et nos bulles, il peut être très difficile de comprendre ou de voir les choses d’un point de vue extérieur. »

Lundi, Teigen a lancé la campagne Fertility Out Loud avec RESOLVE: The National Infertility Association et Ferring Pharmaceuticals, qui vise à aider ceux qui luttent pour faire grandir leur famille. La Semaine nationale de sensibilisation à l’infertilité se déroule jusqu’au 24 avril.

Teigen dit qu’elle a enduré les sentiments «isolants» de lutter pour tomber enceinte, de l’embarras au sentiment «comme un échec».

«Vous avez l’impression que votre corps a été conçu pour le faire, alors pourquoi ne peut-il pas faire cette chose? … Vous avez l’impression que vous ne pouvez pas faire cette seule chose pour laquelle Dieu vous a créé», dit-elle.

Teigen a un message pour les autres dans des circonstances similaires: « Ils ne sont pas seuls dans ce voyage. »

«Si quoi que ce soit, plus j’en parlais, plus il y avait de gens qui m’ont embrassé fondamentalement dans ce câlin numérique», dit-elle, ajoutant qu’elle avait reçu des milliers de cartes et de lettres suite à sa perte de grossesse.

Un couple sur huit a du mal à tomber enceinte et à rester enceinte, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

«C’était quelque chose que j’aurais aimé savoir quand j’essayais, parce que pour moi, c’était comme si pour tout le monde autour de nous, cela arrivait juste … la façon dont vous pensez que les choses se passent, mais (l’infertilité) est tellement plus commun. «

