La campagne de Ron DeSantis déplacera davantage de personnel dans l’Iowa dans son dernier pari sur les premiers caucus

DES MOINES, Iowa (AP) — Celui de Ron DeSantis La campagne présidentielle a annoncé mercredi qu’elle déplacerait environ un tiers de son personnel dans l’Iowa, soulignant l’importance de faire ou de mourir que le gouverneur de Floride accorde sur les premiers caucus.

Cette évolution, un peu plus de trois mois avant que les républicains de l’Iowa ne lancent le calendrier des nominations pour 2024, survient alors que DeSantis cherche à visiter les 99 comtés de l’État dans le but de déjouer l’ancien président. Donald Trump. Jusqu’à présent, Trump est dominant dans l’Iowa et à l’échelle nationale tandis que DeSantis a vu son soutien national chuter considérablement par rapport à son point culminant du début de cette année.

L’équipe de DeSantis a également déclaré qu’elle avait l’intention de déclarer avoir collecté 15 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2023.

L’envoi d’environ un tiers des 56 employés basés à Tallahassee dans l’Iowa donne à DeSantis de loin la plus grande empreinte organisationnelle dans l’Iowa, où il comptait quatre employés. Cependant, le travail organisationnel de DeSantis dans l’Iowa a été réalisé par un super PAC qui le soutient, qui compte environ deux douzaines d’employés de l’Iowa.

Le directeur adjoint de la campagne, David Polyansky, qui a travaillé sur plusieurs campagnes présidentielles républicaines dans l’Iowa, fera partie de la première vague d’employés à quitter la Floride, selon la campagne.

Les stratèges de DeSantis pensent qu’il doit battre Trump ou s’en rapprocher dans l’Iowa. D’autres candidats tentent également de terminer deuxièmes dans l’État. Pendant ce temps, Trump organise davantage d’événements dans l’Iowa, avec plusieurs apparitions prévues en octobre.

« Si nous parvenons à battre Donald Trump dans l’Iowa, ce sera un énorme problème pour lui », a déclaré Andrew Romeo, porte-parole de la campagne de DeSantis.

Après être entré dans la course comme grand favori pour devenir le principal rival de Trump, DeSantis a été en proie à des dépenses excessives et à des problèmes de personnel pour la campagne. au cours de l’été. Pendant ce temps, certains donateurs de DeSantis avaient exprimé leurs doutes quant à ses premières performances. L’ancien gouverneur de l’Illinois, Bruce Rauner, a fait défection pour rejoindre l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud. Nikki Haleyqui a attiré une nouvelle attention dans l’Iowa et prévoit de renforcer son personnel local.

Les 15 millions de dollars que l’équipe de DeSantis prévoit de déclarer pour le trimestre sont inférieurs au total de 20 millions de dollars de sa collecte de fonds au deuxième trimestre. Mais les collaborateurs ont déclaré que ce chiffre reflète le fait que DeSantis a stabilisé sa campagne après un été difficile.

Les mouvements de campagne dans l’Iowa et le total de la collecte de fonds ont été rapportés pour la première fois par le New York Times.

