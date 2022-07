La campagne de Rishi Sunak pour le Premier ministre reçoit un autre coup dur alors que l’ancien candidat à la direction des conservateurs approuve Liz Truss

L’offre de Rishi Sunak pour le n ° 10 a reçu un autre coup dur alors que l’ancien candidat à la direction des conservateurs Tom Tugendhat a critiqué sa politique budgétaire et a approuvé la favorite Liz Truss.

M. Tugendhat, qui a été éliminé de la course au début du mois, a insisté sur le fait que le ministre des Affaires étrangères pouvait “unir” le parti fracturé et ses propositions de plus de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts étaient “fondées sur de vrais principes conservateurs”.

Ses remarques sont intervenues à peine 24 heures après que le secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui est populaire parmi les membres conservateurs, a révélé son soutien à Mme Truss et a attaqué M. Sunak pour avoir «quitté» le gouvernement.

Le président de la commission des affaires étrangères, qui n’a pas fait partie du cabinet de Boris Johnson et n’a pas été entaché par les multiples scandales, a lancé sa propre candidature à la direction en promettant au parti un “bon départ”.

Mais soutenant Mme Truss, qui est restée fidèle au Premier ministre sortant, M. Tugendhat a affirmé qu’elle était la “seule” candidate qui l’a convaincu qu’elle était prête à être Premier ministre – un rôle qu’il a décrit comme “pas de marche dans le parc”.

Avec la flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, le député conservateur a déclaré que “de nombreuses familles regarderont Noël avec effroi”.

Écrire dans Les tempsil a affirmé: “Le plan de Liz pour l’économie est fondé sur de véritables principes conservateurs de faible taux d’imposition, d’un État maigre et d’une réforme audacieuse du côté de l’offre.”

Dans un coup contre l’ancien chancelier, M. Sunak, qui a affirmé à plusieurs reprises que les plans de son rival augmenteraient l’inflation et les taux d’intérêt, M. Tugendhat a déclaré: «Il n’est pas juste que nous ayons le fardeau fiscal le plus élevé en 70 ans à une époque de croissance lente et la hausse des prix de l’énergie ».

L’ancien candidat à la direction des conservateurs, Tom Tugendhat, soutient Liz Truss (PENNSYLVANIE)

L’ancien chancelier était à nouveau sur la défensive en matière d’impôts dans une interview critique avec Andrew Neil vendredi, rejetant les accusations selon lesquelles sa politique entraînerait une récession et avertissant que les plans de Mme Truss pour de vastes réductions d’impôts verseraient “de l’huile sur le feu” de l’inflation.

Pour tenter d’obtenir le soutien des fidèles conservateurs, M. Sunak lancera samedi une attaque contre les “agitateurs de gauche” et s’engagera à éradiquer les “absurdités éveillées” lors d’une visite de campagne.

Le discours fera écho au virage à droite marqué de l’ancien chancelier sur d’autres questions culturelles, dans une tentative apparente de faire appel aux députés conservateurs qui décident du concours.