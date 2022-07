La campagne de Rishi Sunak fait face à la réaction des travailleurs exclus du soutien de Covid

La campagne de Rishi Sunak pour la direction conservatrice a suscité la fureur des personnes qui reprochent à l’ancien chancelier de les avoir exclus du soutien financier pendant la pandémie de Covid-19.

Parmi les 3,8 millions de personnes qui auraient manqué les indemnités de congé et les subventions aux entreprises figurent de nombreux chefs d’entreprise et entrepreneurs qui pourraient être des membres du parti conservateur avec un vote sur le choix du nouveau Premier ministre.

Et certains ont averti que les perspectives des conservateurs aux prochaines élections générales pourraient être compromises s’ils sont dirigés par un homme qui, selon eux, a laissé tomber des millions d’individus et d’entreprises incapables d’accéder au programme de maintien dans l’emploi du coronavirus et au programme de soutien du revenu du travail indépendant.

Les directeurs actuels d’ExcludedUK ont refusé de faire tout commentaire sur l’élection à la direction des conservateurs, car le groupe de campagne ne s’implique pas dans les débats politiques des partis.

Mais les réseaux sociaux bourdonnent de messages de travailleurs indépendants et indépendants en colère, publiant avec des hashtags comme #notreadyforrishi et #neverrishi.

L’un d’eux a envoyé un message aux députés conservateurs envisageant de soutenir M. Sunak dans la course pour succéder à Boris Johnson : « Rishi Sunak a refusé de représenter ou de soutenir plus de 3 millions d’entre nous quand cela comptait vraiment. Il bénéficiera d’un soutien similaire au moment des élections.

Un autre a écrit: “Nous devons juste espérer que les membres du parti se prononceront contre lui, bien que l’alternative de Liz Truss soit également assez épouvantable.”

Le petit homme d’affaires Aron Padley, fondateur d’ExcludedUK et d’une page Facebook pour soutenir les personnes touchées, a déclaré à The Independent : « Il serait impossible de soutenir un Premier ministre qui nous a délibérément laissés pour compte pendant la pandémie.

“Et, rappelez-vous, c’est 3,8 millions de personnes qui ne voteraient potentiellement pas pour l’ancien chancelier.”

Jennifer Griffiths, ancienne directrice d’ExcludedUK et administratrice du groupe Facebook, a confirmé que de nombreux membres avaient exprimé leur colère face à la candidature de M. Sunak au poste de Premier ministre, au cours de laquelle il a fait à plusieurs reprises une vertu de sa gestion du soutien de Covid.

“De nombreux membres ont encore des difficultés financières au quotidien”, a-t-elle déclaré.

“Des fermetures d’entreprises sont toujours annoncées dans le groupe Facebook, même à ce jour. Les prêts de rebond doivent être remboursés. Et le soutien en santé mentale est toujours un service sollicité par les membres vulnérables. »

Mme Griffiths a ajouté: «Des organisations et des groupes tels que ExcludedUK ont cherché sans relâche à sensibiliser à l’injustice subie par les personnes exclues d’un soutien significatif et à la manière dont cela a affecté les individus et les entreprises.

« Sensibiliser aux différents types d’emploi au Royaume-Uni et veiller à ce qu’ils soient reconnus, associés à un changement systémique et à des droits bien plus étendus pour les personnes occupant des modes d’emploi précaires, si quelque chose comme la pandémie se reproduisait, sont cruciaux.

Malgré les dépenses gouvernementales d’environ 70 milliards de livres sterling pour le régime de congé et de plus de 27 milliards de livres sterling pour le soutien aux travailleurs indépendants via SEISS, de nombreux particuliers et entreprises ont traversé les lacunes pendant les fermetures de 2020 et 2021, recevant une aide financière limitée ou nulle comme leurs sources de revenus ont disparu.

Il s’agissait notamment de personnes qui tirent moins de la moitié de leurs revenus d’un travail indépendant, d’entrepreneurs à court terme ayant l’habitude de passer d’un emploi à l’autre, d’administrateurs qui se paient par le biais de dividendes plutôt que d’un salaire, de personnes dont les bénéfices commerciaux dépassent un certain seuil et certains travailleurs licenciés pendant la pandémie.

Dans un message aux membres, les administrateurs d’ExcludedUK ont déclaré: «ExcludedUK est enregistré en tant que CIC, ce qui signifie que nous sommes une société d’intérêt communautaire.

« En tant que CIC, nous sommes liés par des directives strictes dictées par le régulateur CIC. L’une des lignes directrices stipule qu’un CIC ne peut fonctionner à des fins politiques. En particulier, nous ne pouvons influencer aucun type d’élection politique.

«En tant qu’individus, nous comprenons qu’il existe des opinions bien arrêtées sur les raisons pour lesquelles les membres ne veulent pas que Rishi soit PM. Cependant, en tant qu’organisation, nous ne pouvons pas commenter les événements. Nous ne pouvons pas non plus, en tant qu’organisation, organiser une marche ou toute sorte de campagne contre un individu. »