La campagne de réélection de Biden propose une réunion conjointe avec Obama alors que l’ex-président entre tôt en 2024

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden collecte des fonds pour sa campagne de réélection en offrant aux donateurs la possibilité de se rencontrer lui-même et Barack Obama, ce qui signifie que l’ancien président entrera dans la mêlée politique de 2024 plus tôt qu’il ne l’a fait lors des mi-mandats de l’année dernière ou de la dernière présidentielle élection.

Un e-mail aux partisans les a exhortés à faire un don pour avoir une chance de «rencontrer le président Biden et le président Obama» et comportait une hypothétique chaîne de messages texte où Biden écrit «Hé mon pote, que dites-vous que nous nous unissons pour remercier certains partisans de la base en personne» et Obama répond « On se voit là-bas » avec un emoji souriant portant des lunettes de soleil.

Biden a également publié sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, « Vous et un invité pourriez gagner un voyage pour rencontrer @Barack Obama et moi » sur une photo des deux posant pour un selfie.

Obama a fréquemment fait campagne pour son ancien vice-président et les dirigeants démocrates à travers le pays, mais généralement pas si tôt dans le cycle de campagne, étant donné que les élections de 2024 sont encore dans environ 15 mois.

L’ancien président a fait campagne pour les démocrates dans des États clés, dont le Nevada et le Wisconsin, dans les jours qui ont précédé les élections de novembre dernier, lorsque les démocrates ont défié le précédent historique et ont fait bien mieux que prévu, obtenant un siège au Sénat et ne perdant que de peu le contrôle de la Chambre pour Républicains. Il a également collecté des fonds pour le Comité national démocrate au cours de l’année précédant les mi-mandats, de la même manière qu’il collecte actuellement des fonds pour Biden.

Et Obama a fait campagne pour Biden au milieu de la pandémie de coronavirus en 2020, publiant une vidéo conjointe avec son ancien n ° 2 cet été-là. Il comportait une réunion à distance sociale entre les deux hommes qui était leur première depuis le début de la pandémie, et les montrait dans des discussions défendant le bilan de l’administration Obama tout en critiquant le président de l’époque, Donald Trump, comme indigne de la Maison Blanche.

Plus tard cet automne, Obama a organisé des événements drive-in pour Biden en Floride et a retrouvé son ancien vice-président pour un rassemblement en plein air à Philadelphie le week-end avant le jour des élections. Mais ces efforts ne sont venus qu’après qu’Obama s’est abstenu de prendre parti lors de la primaire présidentielle compétitive des démocrates en 2020, que Biden s’est ralliée pour gagner après avoir ouvert des pertes dans l’Iowa, le New Hampshire et le Nevada.

La campagne de réélection de Biden indique que ses principaux substituts, y compris Obama, se concentrent largement sur les principales priorités actuelles de la campagne, qui incluent la collecte de fonds, et que proposer une réunion avec Biden et Obama pour attirer les donateurs ne signifie pas que l’ancien président est susceptible d’être absent faire campagne pour Biden de sitôt.

Depuis l’annonce de sa candidature à la réélection en avril, Biden lui-même s’est davantage concentré sur le gouvernement que sur la campagne. Jusqu’à présent, le président n’a assisté qu’à un seul rassemblement en 2024, un événement de juin à Philadelphie parrainé par de nombreuses organisations syndicales parmi les plus importantes du pays.

Will Weissert, Associated Press