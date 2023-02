La campagne de réélection de Biden en 2024 pourrait se concentrer sur quelque chose de plus brillant que Trump

Bien qu’il ne l’ait pas encore officiellement annoncé, le président Joe Biden agit comme s’il était en campagne électorale depuis un certain temps maintenant. Le discours bruyant et bruyant sur l’état de l’Union de mardi n’était pas seulement le signe le plus récent et le plus visible que Biden est en mode campagne ; cela a également laissé présager à quel point la campagne de 2024 sera différente des autres élections de la dernière décennie.

Lors de son discours sur l’état de l’Union, Scranton Joe s’est présenté non seulement pour encaisser les huées des républicains de la Chambre, mais aussi pour présenter un éventuel slogan de 2024 (pour « finir le travail ») et présenter un argumentaire positif pour les démocrates. C’était un autre type de message politique pour un parti qui, depuis 2016, est accusé d’être trop réactif et trop défensif face aux attaques républicaines.

Vox s’est entretenu avec plusieurs stratèges démocrates qui considèrent tous le discours de Biden comme une sorte d’aperçu d’un changement plus important dans la façon dont lui et les démocrates feront valoir leur cause pendant la campagne de 2024. La campagne Biden est susceptible d’être moins oppositionnelle et plus optimiste, avec moins d’accent mis sur la gravité de l’autre côté, et plus d’attention sur l’imagination de tout ce que les démocrates peuvent accomplir avec quatre ans de plus au pouvoir. (La Maison Blanche a refusé de commenter son approche.)

Biden a beaucoup à faire. Bien qu’il ait certaines des pires cotes d’approbation pour un président de deuxième année et une économie en mauvais état en 2022, le président peut désormais se vanter d’un taux de chômage record, d’une pandémie moins menaçante et d’une série de victoires législatives qui prennent maintenant effet , y compris des éléments de la loi sur la réduction de l’inflation, un vaste projet de loi sur les infrastructures, la santé et le climat adopté l’année dernière.

“Il se sent confiant dans son bilan, dans ce qu’il va présenter au peuple américain”, m’a dit Chris Moyer, stratège démocrate de longue date et vétéran de la campagne présidentielle. “Il y a une soif d’optimisme et pas la même vieille négativité en politique qui pousse les gens à détester vraiment suivre la politique.”

Ce n’est pas nécessairement ainsi que les démocrates ont mené leurs campagnes à l’ère Trump et même sous la présidence de Biden. Depuis les élections de 2016, une grande partie de la stratégie politique des démocrates a consisté à mener des campagnes républicaines anti-Trump et anti-MAGA. Cette approche a alimenté une grande partie du message de clôture de la campagne d’Hillary Clinton et a stimulé la vague bleue de 2018 et la victoire de Biden en 2020, lorsque Biden a présenté l’élection comme une bataille entre lui et la « saison des ténèbres en Amérique » de Trump. Ce genre de message a également aidé les démocrates à défier les pronostics lors des mi-mandats de 2022.

Mais 2024 offre à Biden une opportunité différente, en tant que titulaire, de plaider de manière proactive le rôle du gouvernement en tant que force du bien, et une vision pleine d’espoir pour l’amélioration des classes moyennes et ouvrières. “Dans le [2022] à mi-mandat, il y avait une division dans la réflexion sur la façon dont les démocrates devraient faire campagne. Les démocrates – les démocrates du Congrès – ont en général du mal à parler de leurs réalisations de manière cohérente », m’a dit Rodell Mollineau, conseiller principal du super PAC pro-Biden Unite the Country. “L’entêtement de Biden et sa prise de conscience que” Hé, nous avons fait beaucoup de choses, et nous ne devrions pas le cacher “, ont été utiles à mi-parcours et montrent ses instincts politiques.”

Mollineau m’a dit qu’il voit des parallèles entre les élections de mi-mandat de 2010, la campagne de réélection de Barack Obama en 2012 et le moment politique actuel. Au cours de la campagne de 2012, les démocrates n’étaient pas sûrs de la pertinence de parler de la reprise économique, compte tenu de sa lenteur et des « shellacking » qu’ils avaient reçus en 2010. La reprise économique post-Covid, quant à elle, a été plus rapide que celle post-Grande Reprise économique de la récession. Mais au milieu d’une période de forte inflation, les démocrates ont été critiqués l’année dernière pour ne pas avoir suffisamment engagé les républicains sur des arguments économiques.

Malgré de terribles sondages évaluant leur gestion de l’économie, les électeurs n’ont finalement pas puni les démocrates aussi sévèrement que prévu, et si les tendances économiques continuent de s’améliorer, Biden pourrait entrer en 2024 avec le dessus sur la question, tandis que les républicains sont acculés à une croisade culturelle anti-« éveillée ». “Il y a ce fossé entre la pensée” vous ne devriez pas dire aux gens des choses auxquelles ils ne croient pas “s’ils ont l’impression d’être déversés, et les indicateurs économiques positifs que nous voyons maintenant”, a déclaré Mollineau. “Biden peut sortir et parler de ces réalisations si l’économie continue sur la tendance actuelle, et les gens commenceront également à adhérer à cette idée.”

Ce cas positif est également possible car Biden a l’avantage d’être titulaire. Après deux premières années chaotiques, bon nombre des principales victoires législatives du président, en particulier la loi sur la réduction de l’inflation et les investissements du CHIPS et de la loi sur la science, commenceront enfin à devenir plus apparents cette année – ce que la Maison Blanche soutient depuis des mois, et qui deviendra un message plus clair alors que le président et son cabinet blitz à travers le pays pour parler de ses réalisations. Déjà, Biden s’est rendu dans le Wisconsin et la Floride depuis son discours, pour mettre en évidence les projets d’infrastructure et les propositions de certains républicains visant à examiner la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

«La première année entière de la présidence Biden a été consumée par une pandémie mondiale qui a anéanti d’innombrables vies. Vous auriez l’air déconnecté du peuple américain si vous disiez à quel point tout était génial. Ensuite, la deuxième année, une grande partie du récit était «les démocrates en désarroi», ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent rien faire passer », m’a dit Kurt Bardella, un stratège démocrate et ancien conseiller républicain. “Eh bien, nous voici au début de la troisième année, et vous êtes enfin dans une position, post-Covid, impasse post-législative, où vous pouvez réellement raconter cette histoire positive.”

Cela aide également que les républicains aient choisi un message politique catastrophique, illustré par la réfutation sur l’état de l’Union du gouverneur de l’Arkansas (et ancienne porte-parole de Trump) Sarah Huckabee Sanders. Choisir de faire parler de pronoms de genre, de théorie critique de la race et de Latinx est une tactique calculée parmi les principaux candidats présidentiels républicains comme Trump et Ron DeSantis, qui se sont engagés dans une croisade culturelle autrefois marginale mais maintenant normalisée que la plupart des Américains pourraient ne pas comprendre.

Cette stratégie pour les républicains de faire tapis sur les questions sociales tandis que les démocrates parlent de l’économie semble être une inversion d’une scission de messagerie partisane de longue date, un changement vers les démocrates prenant le contrôle du récit économique. “Les démocrates ont, pendant des années, été assez allergiques à l’idée de dire quoi que ce soit de bon sur l’économie, même lorsque nous sommes aux commandes”, m’a dit Matt Bennett, le co-fondateur du groupe de réflexion modéré Third Way, ajoutant que l’administration Obama faisait souvent attention aux messages économiques. “Qu’est-ce qu’on attend?” dit Bennett. « Je veux dire, je suis en politique depuis 35 ans. Au cours de ces 35 années, l’économie a été essentiellement parfaite pour environ deux d’entre eux.

Cela ne signifie pas que les démocrates doivent céder le terrain sur les questions sociales. Des progressistes, comme Sawyer Hackett, un conseiller principal de l’ancien candidat à la présidence Julián Castro, m’ont dit qu’il y avait un moyen d’affronter les combats de guerre culturelle tout en élaborant une vision optimiste pour l’Amérique. “Nous pouvons vanter nos réalisations”, a déclaré Hackett, “tout en rappelant aux électeurs qu’il y a tellement plus que nous pouvons faire si les républicains ne faisaient pas obstacle.” Les messages démocratiques dans les batailles de guerre culturelle peuvent protéger les communautés vulnérables, a déclaré Hackett, et donner aux démocrates “l’occasion de se moquer” des républicains. Cette légèreté, a déclaré Hackett, peut aider les démocrates à conserver certaines parties de leur base, comme les jeunes électeurs, les électeurs peu fréquents et les non-votants.

Le changement de Biden en 2024 offre également aux démocrates un moyen de mettre l’accent sur une feuille de route populiste pour l’économie, que l’ancien conseiller d’Obama, Dan Pfeiffer, a qualifié de “plan directeur pour les cols bleus pour gagner sa réélection”.

Faire des appels économiques plus intelligents sera crucial pour reconstruire la coalition de l’ère Obama d’électeurs diplômés d’université, d’électeurs noirs et latinos et d’électeurs de la classe ouvrière sans diplôme universitaire. “Nous en avons vu les débuts dans le discours”, a déclaré Jenifer Fernandez Ancona, co-fondatrice du groupe progressiste Way to Win. “Pour avoir une histoire qui va à l’encontre de ces attaques de guerre culturelle, il faut que ce soit une histoire de renouveau économique qui aborde et célèbre la diversité, et qui parle du rôle du gouvernement dans l’inclusion de tout le monde.”