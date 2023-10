La campagne de pression des conservateurs se retourne contre la candidature de la Jordanie à la présidence

« Jim a été gentil, en tête-à-tête, mais son équipe au sens large a joué au hardball », a déclaré le représentant Don Bacon (R-Neb.) À POLITICO à propos du réseau de partisans de Jordan, ajoutant qu’il avait reçu des appels de présidents de parti à l’époque. Nebraska. Il a ajouté que sa femme avait même reçu plusieurs e-mails et SMS anonymes disant : « votre mari ferait mieux de soutenir Jim Jordan ».

Il n’est pas le seul à subir des pressions importantes. D’autres républicains ont également déclaré à POLITICO qu’ils avaient reçu un barrage d’appels de dirigeants conservateurs locaux. Ils imputent l’attaque à ses partisans même si, de l’avis de tous, il n’est pas directement impliqué. Même certains partisans de Jordan reconnaissent que ces mesures agressives l’ont retardé avant un éventuel second tour de scrutin.

« Je pense qu’une partie de cela s’est retourné contre lui… et je pense que c’était au détriment de Jim », a déclaré aux journalistes le représentant Byron Donalds (Républicain de Floride), membre du Freedom Caucus qui a voté pour la Jordanie.

Reconnaissant que sa candidature à la présidence est dans les limbes, Jordan a annoncé mardi son intention d’organiser un deuxième vote après que les républicains ont averti en privé qu’il risquait de voir le nombre de ses opposants augmenter. Au lieu de cela, il devrait se rassembler avec ses alliés et passer des appels pour tenter de remettre sa candidature sur les rails avant un deuxième vote dès mercredi.

« Nous allons continuer à travailler et nous allons obtenir des votes », a déclaré Jordan mardi soir, affirmant que les républicains avaient « d’excellentes conversations ».

Mais un républicain de la Chambre, qui a obtenu l’anonymat pour parler franchement de conversations privées, a déclaré que Jordan et ses lieutenants « appellent les gens qui ont voté pour lui pour tenter d’arrêter l’hémorragie ». Et ils ont averti que ces appels « énervent » les membres plutôt que de les convaincre, notant que Jordan n’a pas réussi à désavouer fermement et publiquement les attaques contre ses détracteurs.

Alors que les Républicains reconnaissent que les tactiques de pression ne viennent pas directement de Jordanie – et que d’autres lui attribuent le mérite d’avoir gardé ses distances avec les manœuvres dures – certains ne pensent pas qu’il en ait fait assez pour dire à ses alliés d’y mettre fin.

Le représentant David Joyce (R-Ohio) a déclaré à POLITICO que la campagne de pression plus large sur les réseaux sociaux avait déclenché des discussions entre les deux Ohioiens tout au long du week-end. Il a ajouté qu’il appréciait que « Jim ne soutienne pas nécessairement la stratégie ».

Russell Dye, porte-parole de la Jordanie, a déclaré qu’« il est impératif que les républicains se rassemblent, cessent de s’attaquer les uns les autres et se remettent au travail le plus tôt possible ».

Certains Républicains ont imputé leur frustration à un manque de compréhension, de la part de Jordan et de conservateurs de premier plan hors de la Colline, sur la manière dont fonctionnent leurs collègues moins conservateurs. Certains opposants à Jordan ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu d’appel direct de sa part concernant leurs inquiétudes concernant son leadership potentiel, notamment en ce qui concerne le financement gouvernemental.

Ce camp comprend le représentant senior Mike Simpson (R-Idaho), qui a déclaré catégoriquement : « Je ne lui ai pas parlé. » (D’autres comme Bacon et le représentant Ken Buck (R-Colo.) ont eu plusieurs entretiens avec Jordan.)

Jordan a passé des appels individuels et a délégué des alliés tout au long de la conférence pour avoir des conversations avec des récalcitrants ou des transfuges potentiels de son côté. Mais il a également conseillé à ses collègues de le contacter s’ils avaient des problèmes – ce que les Républicains ont averti en privé que c’était un mauvais choix, le privant de la chance de voir l’ampleur de la résistance à laquelle il serait confronté.

Lorsque Jordan a présenté sa candidature mardi, certains de ses propres partisans ont été choqués par les 20 votes non. Un assistant républicain l’a comparé à une situation « apocalyptique ».

Le représentant Carlos Gimenez (Républicain de Floride), qui a voté contre la Jordanie mardi malgré les efforts déployés dimanche, a juré après le premier tour de scrutin de mardi qu’il ne changerait pas de position – « surtout maintenant, à la lumière de ces tactiques de pression. »

« Il aurait dit ‘démissionnez-vous’ et ils ne se sont pas retirés. Les dirigeants sont suivis », a déclaré Gimenez, déplorant que « certains de mes amis [are] Le conservateur « réellement croyant » affirme qu’il est prêt à voter pour un président démocrate.

Un autre Floridien qui s’est également opposé à Jordan a été plus direct : « La seule chose qui ne fonctionnera jamais avec moi : si vous essayez de me faire pression, si vous essayez de me menacer, alors je me ferme », a déclaré le représentant du GOP Mario Díaz-Balart.

Ce ne sont pas seulement les tactiques de pression extérieures qui font sourciller au sein de la conférence. Une rencontre entre Jordan et le leader de la majorité Steve Scalise (R-La.) mardi – qui a suscité des récits contradictoires sur ce qui s’est passé – renouvelle une querelle publique entre les deux hommes et leurs camps respectifs.

Pour les Républicains à l’esprit de gouvernement et les centristes dotés d’une longue mémoire, c’était un retour à l’armement fort que Jordan a publiquement évité ces dernières années alors qu’il gravissait les échelons au sein du Parti Républicain de la Chambre. Pour d’autres, cela équivalait à un aperçu des tactiques que l’ultraconservateur de l’Ohio pourrait employer s’il revenait au marteau suprême – une volonté de déclencher la colère en ligne de la base du GOP et de ses experts conservateurs préférés.

Un de ces commentateurs pro-Jordan à droite, Benny Johnson, a passé la journée de la course à l’orateur en distinguant les adversaires possibles de Jordan. Dans une décision susceptible d’irriter davantage les Républicains déjà méfiants, l’équipe de l’animateur de Fox News, Sean Hannity a publié une liste des 20 républicains qui n’ont pas voté pour Jordan ainsi que leurs numéros de téléphone professionnels.

« Il a perdu son soutien à cause de cela », a déclaré un autre républicain de la Chambre qui a obtenu l’anonymat pour discuter de conversations internes, soulignant un barrage de plaintes de la part des législateurs républicains concernant les tactiques des alliés de la Jordanie. « Des diffamations constantes – c’est simplement de la malhonnêteté à la base. »

Jordan et ses alliés ont passé les heures qui ont suivi l’échec du vote à téléphoner à ses opposants. Mais en privé, les républicains centristes ont prédit que le résultat le plus probable dès mercredi serait d’autoriser le président par intérim Patrick McHenry (RN.C.) – et non d’élire la Jordanie.

«Je vais y aller encore un. Mais c’est tout », a déclaré un membre centriste du Parti républicain, qui a obtenu l’anonymat pour s’exprimer franchement, menaçant de s’opposer à Jordan après le deuxième tour.

À la suite de ce qui pourrait être un échec au deuxième scrutin de Jordan, a déclaré ce député, les pourparlers devaient pivoter pour donner à McHenry plus de marge de manœuvre pour diriger la Chambre. McHenry lui-même a refusé de répondre s’il pensait que Jordan devrait abandonner : « Ce n’est pas une question à laquelle je vais répondre. »

Tout au long de la conférence, le quasi-effondrement de Jordan a été choqué par beaucoup de personnes qui considéraient le co-fondateur du Freedom Caucus comme essentiellement le vainqueur inévitable de la course aux orateurs après deux semaines consécutives de chaos. Le républicain de l’Ohio était le seul dans le cercle restreint de McCarthy à avoir gagné la confiance des mêmes partisans de la ligne dure qui ont forcé le Californien à partir – et Jordan s’est présenté comme capable de contrôler les conservateurs jusqu’au reste du 118e Congrès.

« Il dit toutes les choses responsables », a soutenu un assistant républicain de la Chambre qui a participé aux conversations entre Jordan et certains membres plus sceptiques.

Meredith Lee Hill et Nicholas Wu ont contribué à ce rapport.