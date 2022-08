La campagne de pré-réservation Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 remplie de bonus commence en Inde, les prix restent un mystère

L’événement Galaxy Unpacked d’hier a passé sous silence les plans de lancement de Samsung pour les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 en Inde – nous n’avons même pas vu les prix. Il semble que cela restera secret jusqu’à la semaine prochaine, car la société vient de lancer une autre campagne de pré-réservation.

La page de destination vante des “avantages exclusifs supérieurs à 40 000 ₹”, bien qu’elle ne précise pas ce qu’ils sont. Il y aura un cadeau supplémentaire d’une valeur de 5 200 ₹. Faire une réservation anticipée maintenant vous rapportera 5 000 ₹ supplémentaires d’avantages sous la forme d’une couverture, d’un chargeur rapide et d’autres accessoires.

Pour entrer, vous avez besoin d’un #Next Galaxy VIP-Pass, qui est une façon élégante de dire un dépôt de 2 000 ₹ (qui sera remboursé lorsque vous achetez un téléphone). Cela vous place également en tête de file pour les nouveaux pliables. Vous pouvez prendre un laissez-passer de ici.

Avec cela en main, vous pourrez passer la commande réelle d’un Galaxy Z Flip4 ou Z Fold4 les 16 et 17 août et réclamer tous les avantages que vous avez collectés (c’est-à-dire mardi et mercredi de la semaine prochaine).

Notez que le Samsung Galaxy Z Fold4 avec 1 To de stockage et le Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition sont exclusifs à Samsung.com.

Combien coûte le téléphone ? Samsung n’a pas encore répondu à cela, nous nous attendons à voir les étiquettes de prix le 16 août ou un peu plus tôt.

Comme pour les autres nouveaux appareils de l’événement Unpacked, les Galaxy Watch5 et Watch5 Pro, ainsi que les Galaxy Buds2 Pro sont répertoriés comme “à venir”. Leurs prix pour le marché indien sont également gardés secrets pour le moment.

