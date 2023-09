ATLANTA (AP) —

Les autorités d’Atlanta ont refusé de vérifier les dizaines de milliers de signatures soumises lundi par des militants tentant d’arrêter la construction d’un centre de formation de la police et des pompiers, citant une récente ordonnance du tribunal.

Les militants s’étaient rassemblés en liesse après avoir obtenu ce qu’ils disaient être les signatures de plus de 116 000 habitants d’Atlanta, bien plus que nécessaire pour forcer un vote dans le centre que les critiques ont surnommé « Cop City ».

Mais peu de temps après avoir commencé à transporter plus d’une douzaine de cartons de documents au bureau du greffier, les responsables d’Atlanta ont déclaré qu’il leur était légalement interdit de commencer le processus de vérification des formulaires, affirmant que les organisateurs n’avaient pas respecté la date limite du 21 août. Le délai avait déjà été prolongé jusqu’en septembre par un juge fédéral, mais le 1er septembre, une cour d’appel a suspendu l’exécution de cette ordonnance, jetant l’effort dans un vide juridique.

La dernière décision de la ville a surpris les militants et a encore plus indigné les organisateurs, qui ont accusé les autorités d’avoir tenté de faire avancer illégalement la construction du projet dans une forêt urbaine. Les écologistes et les manifestants anti-police à travers le pays se sont rassemblés contre le centre.

« Il s’agit d’une nouvelle tentative honteuse de la ville de bloquer la démocratie, montrant que le maire (Andre) Dickens et la ville d’Atlanta craignent le pouvoir de leurs électeurs », a déclaré la Vote to Stop Cop City Coalition dans un communiqué. « La Ville a été informée jeudi de notre intention de nous soumettre, mais elle a été trop lâche pour publier une réponse, ou même répondre à notre courrier électronique, avant notre arrivée. »

Un avocat de la ville a toutefois déclaré que les autorités se contentaient de respecter la loi et attendaient une décision de la 11e Cour d’appel des États-Unis sur la légalité de la prolongation du délai accordé par le juge.

« La ville n’est pas en mesure, n’a pas de pouvoir discrétionnaire, de choisir d’accepter les pétitions aujourd’hui, du moins de ne pas démarrer le délai (de vérification) de 50 jours », a déclaré l’avocat Robert Ashe aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle.

Cet effort de collecte de signatures, d’une ampleur sans précédent dans l’histoire de la Géorgie, est le résultat du travail de centaines de solliciteurs qui se sont dispersés à travers la ville au cours des trois derniers mois pour convaincre les électeurs qu’ils devaient décider du sort du projet. Le conseil municipal d’Atlanta a voté à plusieurs reprises en faveur du campus de 34 hectares, d’une valeur de 90 millions de dollars, malgré des heures de témoignages publics indignés contre le projet.

« Aujourd’hui, nous passons de ‘Laissez le peuple décider’ à ‘Le peuple a décidé' », a déclaré Britney Whaley du Working Families Party lors d’une conférence de presse de célébration devant l’hôtel de ville lundi avant que la ville ne refuse de traiter les formulaires. « Ils ont décidé que les préoccupations environnementales ne passeraient pas inaperçues. Ils ont décidé que notre démocratie est importante et que nous devrions en faire partie. Ils ont décidé que nous devrions avoir notre mot à dire sur la manière dont nos ressources publiques sont dépensées.»

La ville avait précédemment déclaré qu’elle prévoyait d’examiner chaque signature et d’éliminer celles qui ne satisfont pas aux qualifications, à moins que le résident ne résolve le problème. Dickens, l’un des principaux partisans du centre de formation, a déclaré qu’il ne croyait pas que la pétition serait couronnée de succès « si elle était menée honnêtement ».

Pour qu’une pétition soit prise en compte, le signataire doit être un résident de la ville d’Atlanta inscrit sur les listes électorales depuis les élections municipales de 2021. Les formulaires peuvent également être jetés si la signature ne correspond pas à ce que les autorités ont dans le dossier, une restriction que les militants ont qualifiée de « suppression des électeurs ».

Les organisateurs affirment qu’ils auront finalement besoin de 58 203 signatures valides, soit l’équivalent de 15 % des électeurs inscrits lors des dernières élections municipales.

Mais la ville affirme qu’aucun des formulaires ne sera examiné jusqu’à ce qu’elle obtienne une décision de la cour d’appel. Dans des dossiers juridiques antérieurs, les procureurs de la ville et de l’État ont qualifié de « futile » et « invalide » l’effort visant à permettre aux électeurs de décider de la question, affirmant que le processus référendaire de l’État ne permet pas l’annulation du contrat de bail de la ville, qui est au cœur du projet.

Les organisateurs ont calqué la campagne référendaire sur le modèle d’un effort réussi sur la côte de la Géorgie, où les habitants du comté de Camden ont voté massivement l’année dernière pour empêcher les autorités du comté de construire une rampe de lancement pour lancer des fusées commerciales dans l’espace.

Les organisateurs de la campagne affirment que les responsables d’Atlanta n’ont pas tenu compte de l’opposition généralisée au centre de formation, qui, selon eux, entraînerait une plus grande militarisation de la police et exacerberait les dommages environnementaux dans une région pauvre à majorité noire. L’effort « Stop Cop City » dure depuis plus de deux ans et a parfois viré au vandalisme et à la violence, ce qui a incité le procureur général de Géorgie à obtenir récemment des inculpations contre 61 personnes accusées de racket.

Les responsables rétorquent que le campus remplacerait des installations obsolètes et éloignées et renforcerait le moral de la police dans un contexte de difficultés de recrutement et de rétention. Dickens a également déclaré que l’établissement offrirait « la formation et le programme d’études les plus progressistes du pays » et que les responsables avaient révisé à plusieurs reprises leurs plans pour répondre aux préoccupations environnementales.

Comme approuvé par le conseil municipal en septembre 2021, le terrain est loué à la Fondation privée de la police d’Atlanta pour 10 $ par an. Le référendum proposé chercherait à annuler cet accord. ___

Cette histoire a été modifiée pour clarifier la déclaration de Dickens sur le processus de collecte de signatures.

RJ Rico, Associated Press