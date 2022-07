La campagne de Patrick Brown dit que Charest est la meilleure alternative pour les conservateurs si leur candidat n’est pas réintégré

Un porte-parole de Patrick Brown affirme que les partisans en première ligne de sa campagne à la direction conservatrice croient que Jean Charest est la meilleure alternative si leur candidat n’est pas réintégré.

Chisholm Pothier a déclaré que Brown avait parlé lors d’un appel lundi soir à des partisans, dont beaucoup étaient des “troupes terrestres” dans la campagne pour l’élire chef conservateur fédéral.

Brown a été disqualifié du concours la semaine dernière par des membres du parti siégeant à un comité supervisant la course à la direction. Il se bat pour faire appel de la décision.

“Il y avait un soutien écrasant pour Charest parmi les partisans de Brown lors de l’appel”, a écrit Pothier mardi.

Il a dit que Brown “parlait très bien de Charest”, l’ancien premier ministre du Québec et ancien mentor politique de Brown, et “les gens associés à notre campagne pensent que Charest est la meilleure option si Patrick n’est pas réintégré”.

Pothier n’a pas qualifié le message de Brown d’approbation officielle.

Qu’advient-il maintenant des partisans que Brown s’est inscrits en tant que membres du parti reste l’une des principales questions en suspens dans la course.

Sa campagne a déclaré avoir vendu 150 000 adhésions, bien que le siège du parti n’ait pas validé ce chiffre ni aucun autre annoncé par les cinq campagnes restantes. Le député de longue date Pierre Poilievre a déclaré avoir vendu 312 000 adhésions.

Le député conservateur Pierre Poilievre se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le mercredi 15 juin 2022. (Justin Tang/Presse canadienne)

La stratégie de Brown dans la course était de recruter de nouveaux membres pour le parti plutôt que de tendre la main aux membres existants – les personnes, selon lui, étaient plus susceptibles de soutenir Poilievre et ses messages populistes.

Brown a ciblé son message spécifiquement sur les Canadiens racialisés et ceux qui sont issus des communautés d’immigrants et de nouveaux arrivants.

Brown a fait campagne pour la construction d’un Parti conservateur plus inclusif, donnant aux communautés une meilleure place à la table et défendant leurs intérêts spécifiques.

Bien qu’il ait été disqualifié de la course, le nom de Brown apparaîtra toujours sur le bulletin de vote final, car le parti a déclaré que certains avaient été envoyés par la poste au moment où il a été rejeté.

Le porte-parole du parti, Yaroslav Baran, a déclaré mardi que plus de 280 000 bulletins de vote avaient été livrés, et qu’un autre gros lot devrait être envoyé par la poste d’ici la fin de la semaine.

Bien que le siège social n’ait pas confirmé les ventes d’adhésion spécifiques de chaque campagne, il a enregistré une base de vote de plus de 670 000 membres, soit plus du double de ce qu’il avait pour la course à la direction de 2020.