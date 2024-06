La campagne de paix de Biden à Gaza subit un nouveau revers — RT World News

Le leader politique du Hamas a insisté sur le fait que tout accord de cessez-le-feu devrait inclure le retrait complet des troupes israéliennes.

Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a rejeté pour l’essentiel la proposition de cessez-le-feu à Gaza dévoilée la semaine dernière par le président américain Joe Biden, exigeant le retrait complet de toutes les troupes israéliennes de l’enclave palestinienne comme condition de tout plan visant à mettre fin aux combats.

Haniyeh a déclaré mercredi que le Hamas insisterait pour mettre fin définitivement à la confrontation meurtrière, contrairement à l’approche progressive proposée dans le plan annoncé par Biden la semaine dernière. « Le mouvement et les factions de la résistance traiteront sérieusement et positivement tout accord basé sur la fin globale de l’agression et le retrait complet et l’échange de prisonniers », a-t-il ajouté. il expliqua.

Un haut responsable du Hamas a confirmé Reuters que les commentaires de Haniyeh pourraient être considérés comme la réponse du groupe à la proposition de cessez-le-feu soutenue par Biden. Le plan semblait déjà menacé. Même si cela a été présenté comme ayant été proposé par Jérusalem-Ouest, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son gouvernement ne ferait aucun compromis sur ses objectifs de guerre, y compris la destruction du Hamas. Deux membres du cabinet de Netanyahu ont menacé de démissionner, ce qui entraînerait l’effondrement de la coalition au pouvoir si le cessez-le-feu était approuvé.















La proposition en trois parties appelle à commencer par un cessez-le-feu de six semaines et le retrait des forces israéliennes des zones densément peuplées de la bande de Gaza. Cela comprend également une augmentation des livraisons d’aide humanitaire à l’enclave assiégée, ainsi qu’un échange de certains otages du Hamas contre des Palestiniens emprisonnés en Israël. Cela aboutirait finalement à une fin permanente des combats et à une initiative de reconstruction de Gaza.

« C’est vraiment un moment décisif » Biden a dit lorsqu’il a présenté le plan vendredi dernier. « Le Hamas dit vouloir un cessez-le-feu. Cet accord est l’occasion de prouver s’ils le pensent vraiment. »

Biden a affirmé à plusieurs reprises qu’Israël et le Hamas étaient sur le point de convenir d’un cessez-le-feu temporaire. Par exemple, il a suggéré en février que le gouvernement de Netanyahu avait accepté de suspendre les opérations de combat d’ici le début du Ramadan, le 10 mars. Des responsables américains ont déclaré à Reuters que Biden avait délibérément annoncé la dernière proposition sans en informer les dirigeants israéliens dans l’espoir d’empêcher Netanyahu de reculer.

EN SAVOIR PLUS:

Israël n’abandonnera pas la « victoire absolue » – Netanyahu

La guerre a commencé en octobre, lorsque les combattants du Hamas ont lancé des attaques surprises contre des villages du sud d’Israël, tuant plus de 1 100 personnes et ramenant des centaines d’otages à Gaza. Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués depuis que les forces israéliennes ont commencé à bombarder le territoire, selon les autorités sanitaires de l’enclave. Au moins 30 personnes auraient été tuées lors d’une frappe aérienne israélienne qui a touché une école jeudi.

Les dirigeants des États-Unis et de 16 autres pays ont publié une déclaration commune déclaration jeudi, exhortant le Hamas à accepter la dernière proposition de cessez-le-feu. « Il est temps de mettre fin à la guerre, et cet accord est le point de départ nécessaire. » dit le communiqué.