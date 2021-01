Cindy L. Otis

Les réseaux sociaux et les plateformes financières prennent des mesures sans précédent après le violent siège de la semaine dernière sur le bâtiment du Capitole, qui était ouvertement planifié et promu en ligne. Cependant, la réalité à laquelle nous devons faire face est que l’insurrection était le résultat d’une campagne massive de désinformation de cinq ans menée par Trump et ses partisans qui ont utilisé des mensonges, des conspirations et la portée des médias sociaux pour gagner et tenter de s’accrocher. son pouvoir et de déformer la réalité.

Les fausses déclarations ont été cohérentes, et souvent militaristes, depuis le début:

Vous ne pouvez pas faire confiance aux résultats des élections si les républicains ne gagnent pas.

Les démocrates et les médias sont nos ennemis.

Vous ne pouvez que croire Donald Trump.

Soyez prêt à vous battre.

Tout un écosystème a été créé en ligne au fil des ans pour perroquet ces points de discussion, à travers de vastes réseaux de sites Internet «indépendants» auto-proclamés, Pages et groupes Facebook, forums, influenceurs des médias sociaux et plateformes marginales annoncés comme le lieu de discours non censuré. La campagne Trump est allée jusqu’à créer une «armée Trump» que beaucoup, nous le voyons maintenant, ont prise littéralement.

Un régime constant de mensonges et de complots

En tant que chercheur en désinformation, j’ai regardé et mis en garde les messages des partisans en ligne au cours de l’année dernière, en particulier, de plus en plus discuté de la guerre civile ou d’une deuxième révolution comme inévitable et de la violence et de la mort comme une évidence.

Dans les mois qui ont précédé les élections de 2020, la campagne Trump s’est lancée à plein régime sur les mensonges sur la falsification des élections. Le jour venu, ses partisans ont consciencieusement amplifié toutes les conspirations sur les réseaux sociaux. La campagne a ensuite utilisé ces mêmes publications sur les réseaux sociaux comme preuve dans sa campagne juridique totalement infructueuse pour renverser les résultats, même si, de l’avis de tous, l’élection était sûre et sécurisée.

Sa campagne de désinformation a fonctionné. Un sondage de l’Université Quinnipiac de décembre a révélé que 77% des républicains pensaient qu’il y avait une fraude électorale généralisée. Dans les déclarations de bon nombre de ceux qui ont été arrêtés pour avoir participé à la tentative d’insurrection de mercredi, ils ont clairement indiqué: le président leur a dit de venir.

Fake news:Les victimes de fausses nouvelles utilisent des poursuites pour mettre fin aux mensonges. Les tribunaux peuvent-ils guérir ce fléau?

Jusqu’à présent, tout le monde, des principales plateformes de médias sociaux aux élus, a écarté la désinformation militariste en ligne comme des mèmes inoffensifs, ou simplement comme des trolls, ignorant largement les effets évidents du régime répétitif de mensonges et de complots que les Américains ont consommés. Mais lors de mon témoignage devant le Comité du renseignement de la Chambre en octobre, j’ai averti que les théories du complot étaient et se traduiraient par un préjudice réel dans le monde.

«Qu’il s’agisse d’un gouvernement étranger, d’un groupe national ou d’une entité à but lucratif, nous voyons en temps réel l’impact d’un espace d’information américain encombré de voix qui tentent d’induire en erreur et de manipuler … Les faits et la vérité font la différence entre la vie et mort, la situation ne pourrait pas être plus désastreuse », ai-je dit. Telle est notre réalité, et les chercheurs en désinformation le mettent en garde depuis des années.

Réveillez-vous face aux dangers de la vie réelle

À la suite de l’attaque meurtrière du Capitole, Twitter a définitivement banni Trump, tandis que Facebook l’a temporairement suspendu. YouTube a finalement supprimé certaines des chaînes qui ont ouvertement appelé à la violence, comme l’émission de Steve Bannon dans laquelle il préconisait la décapitation du Dr Anthony Fauci en novembre. Apple, Google et Amazon ont collectivement éliminé Parler. Paypal, Stripe, Venmo et Shopify ont démantelé certains des fournisseurs de désinformation les plus dangereux. Tout cela vient après des années d’avertissement par des chercheurs comme moi que leurs plates-formes n’étaient pas seulement exploitées par des groupes néfastes, mais leur permettaient de se connecter, de recruter et de profiter de la désinformation dangereuse.

La dématérialisation, y compris financière, lorsqu’elle est effectuée de manière stratégique et cohérente, peut aider à limiter à la fois la portée du contenu et les incitations à le diffuser en premier lieu. Les gens peuvent de plus en plus migrer vers des plates-formes marginales. Ils peuvent être plus difficiles à trouver pour les chercheurs, mais ils sont également plus difficiles à atteindre par les recrues ou les convertis potentiels. Les entreprises de médias sociaux devraient également se concentrer sur la construction de leurs plates-formes autour de la transparence afin que les utilisateurs soient armés d’informations sur l’origine du contenu qu’ils voient.

Impeach Trump:Pence devrait menacer le 25e amendement et le Congrès devrait destituer pour purger la tache de Trump

Alors que le gouvernement étranger et les groupes nationaux continuent de militariser les mensonges, l’administration Biden doit traiter la désinformation comme la menace à la sécurité nationale qu’elle est et reconnaître la vérité inconfortable selon laquelle les Américains eux-mêmes en sont les principaux producteurs et amplificateurs. Il devrait investir dans l’éducation communautaire en éducation aux médias numériques afin de bâtir une société plus résiliente et moins susceptible de tomber dans le mensonge et les complots. Il doit également investir dans des efforts pour suivre et analyser comment les groupes violents aux États-Unis utilisent la désinformation pour recruter et se mobiliser.

La violence à Washington a réuni de nombreuses entreprises et responsables politiques par nécessité de réagir, mais c’est l’occasion de réfléchir davantage à la manière dont nous, en tant que société, abordons la menace de la désinformation. Parce que la réalité est que même une insurrection violente n’a pas encore réveillé tout le monde à ses dangers.

Cindy L. Otis, experte en désinformation et ancienne analyste de la CIA, est vice-présidente de l’analyse chez Alethea Group, chercheuse senior non-résidente au Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, membre du Board of Contributors de USA TODAY et auteur de «True or False : Guide de l’analyste de la CIA pour repérer les fausses nouvelles. » Suivez-la sur Twitter: @CindyOtis_