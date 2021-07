La campagne de Matt Gaetz a versé 20 000 $ à la société du copain de Trump, Roger Stone

Le comité de campagne du représentant républicain de Floride Matt Gaetz a versé au moins 20 000 $ à une entreprise qui, selon le ministère de la Justice, aurait été utilisée par l’agent politique du GOP Roger Stone et son épouse pour éviter de payer des impôts, ont montré des rapports sur le financement de la campagne.

La campagne de Gaetz a payé la société, Drake Ventures LLC, pour « Strategic Campaign Consulting » entre mars et mai, selon le rapport trimestriel du comité. Dépôts de la Commission électorale fédérale, dont le plus récent est sorti jeudi.

Ce dossier, qui montrait que la campagne avait collecté environ 1,45 million de dollars et dépensé plus de 1,9 million de dollars entre avril et juin, a également révélé plus de 825 000 dollars dépensés pour Logan Circle Group, la société de relations publiques que Gaetz a embauchée alors que la nouvelle révélait qu’il était impliqué dans une affaire fédérale. sonde de trafic sexuel. Gaetz n’a pas été inculpé au criminel et nie tout acte répréhensible.

La campagne de Gaetz a également payé 50 000 $ en frais juridiques au cours du trimestre, dont la moitié est allée au cabinet d’avocats de Marc Fernich, l’avocat de la défense dont clients notables comprennent le criminel sexuel décédé Jeffrey Epstein, le baron de la drogue condamné Joaquin « El Chapo » Guzman et le chef de la mafia, mort depuis longtemps, John Gotti.

La campagne Gaetz a payé la société de Stone en quatre tranches distinctes de 5 000 $, selon les documents. Les dossiers de la FEC répertorient une adresse à Fort Lauderdale pour Drake Ventures qui est associée à Stone, qui vit à proximité dans la ville côtière de Floride.

Le premier de ces versements est arrivé fin mars, moins d’une semaine avant que le New York Times ne rapporte pour la première fois que le ministère de la Justice enquêtait pour savoir si Gaetz avait eu une relation sexuelle avec une fille de 17 ans et avait payé ses voyages avec lui. Un deuxième paiement de 5 000 $ a été versé à Stone trois jours après l’annonce de cette nouvelle.

Les deux autres paiements sont intervenus après que le DOJ a déposé à la mi-avril une action civile contre Stone et Nydia Stone, alléguant que le couple avait utilisé Drake Ventures comme un « alter ego » dans le but de « protéger leurs revenus personnels de la collecte forcée et de financer un somptueux mode de vie. »

« Ils ont utilisé Drake Ventures pour recevoir des paiements payables à Roger Stone personnellement, payer leurs dépenses personnelles, protéger leurs actifs et éviter de déclarer des revenus imposables à l’IRS », a écrit le DOJ dans sa plainte légale.

Les Stones doivent près de 2 millions de dollars en impôts fédéraux impayés et autres frais, a allégué le DOJ dans le procès, qui a été déposé devant le tribunal de district fédéral de Fort Lauderdale.

Les avocats fédéraux ont également accusé les Stones de viser à « escroquer les États-Unis » en utilisant les actifs des comptes de Drake Ventures pour acheter leur maison au nom d’une fiducie distincte.

Stone a appelé le procès « motivé politiquement.«

« Nos dossiers FEC parlent d’eux-mêmes », a déclaré jeudi soir un porte-parole de Gaetz dans un e-mail à CNBC. « Malgré un flot incessant de mensonges des médias, le membre du Congrès Gaetz continue d’être l’un des collecteurs de fonds les plus prodigieux du Congrès et est le seul républicain qui n’accepte pas les dons des lobbyistes fédéraux ou des PAC. Il remercie ses dizaines de milliers de donateurs et promet de toujours se battre pour eux. »

Les détails étaient rares sur la nature des services de « conseil en campagne stratégique » fournis par la société à la campagne Gaetz.

« Je ne suis pas intéressé à parler de l’affaire ou à dire quoi que ce soit au dossier », a déclaré Brian Harris, un avocat représentant Stone et Drake Ventures dans le procès du DOJ, lors d’un bref appel téléphonique avec CNBC avant de raccrocher.

Stone n’a pas répondu aux questions de CNBC sur les paiements du comité de campagne de Gaetz. Deux autres avocats représentant les Stones et Drake Ventures, Derick Vollrath et Jeffrey Neiman, n’ont fait aucun commentaire.

Stone et Gaetz sont tous deux des résidents de la Floride et sont tous deux fidèles à l’ancien président Donald Trump, qui vit dans son club de golf de Palm Beach depuis qu’il a quitté ses fonctions en janvier.

Fin décembre, Trump a gracié Stone, 68 ans, qui avait été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès sous serment.

Brian Schwartz de CNBC a contribué à ce rapport.