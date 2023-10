La campagne de Marianne Williamson est déficitaire

Sa campagne est également lourdement endettée. Elle avait une dette de 270 000 $ au trimestre précédent et celle-ci est passée à 347 000 $. La campagne a déclaré avoir environ 101 000 $ en espèces.

La campagne, dirigée par Carlos Cardona, a perdu six membres du personnel lors d’une série de licenciements et de démissions à la fin de la dernière période de référence, et l’arrêt du paiement des salaires du personnel dans ce rapport confirme les nouveaux départs du deuxième directeur de la campagne en Caroline du Sud, Brandon. Upson ; l’attaché de presse Duran Brown ; et ses collègues Cory Arichbald, Christian Castro et Molly Reed.

Le roulement constant du personnel de Williamson au cours de ce cycle a non seulement eu un impact sur les opérations de campagne internes, mais a également conduit à des réprimandes publiques à son encontre en ligne.

Un groupe de sept anciens membres du personnel a écrit une lettre, rapportée pour la première fois en août par Jenn Dize, qui écrit la sous-pile Courage Newsalléguant que le style de gestion de Williamson est à l’origine de l’échec de sa campagne.

« Sur la base de nos observations et de nos interactions avec elle, Marianne Williamson n’a démontré aucune intention de devenir présidente, aucune stratégie pour remporter cette élection et aucune capacité à diriger efficacement ce pays ou à donner suite à sa plateforme progressiste », indique la lettre.

Les anciens membres du personnel ont également exprimé de sérieux doutes quant au fait que la campagne de Williamson ait été suffisamment organisée pour figurer sur le bulletin de vote ou remporter l’investiture.

Cardona n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de POLITICO.

Williamson a augmenté son temps de campagne électorale ce trimestre, et la dépense la plus importante de la campagne après les salaires et les charges sociales a été les déplacements. La campagne Williamson a dépensé environ 82 000 $ en voyages aériens commerciaux, en hôtels et en transports – parmi les événements à travers le pays figuraient des escales dans le New Hampshire, la Caroline du Sud, le Michigan et le Texas.

Mais le temps passé sur la route ne change pas positivement sa place dans les sondages. Elle est entrée dans les sondages avec 9 pour cent et maintient désormais une moyenne d’environ 4 pour cent de soutien, selon RealClearPolitics.

L’auteur à succès a prêté 220 000 $ à la campagne jusqu’à présent ce cycle. Mais elle n’a versé aucune contribution supplémentaire au troisième trimestre, selon le rapport.

Lors d’un appel Zoom avec des bénévoles au cours de l’été, Williamson a déclaré qu’elle ne pouvait pas continuer à investir son propre argent dans la campagne et a souligné à quel point sa candidature aux élections interférait avec son activité principale d’auteur de livres spirituels.

Depuis, elle a retardé la sortie de son prochain livre, « A Mystic Jesus ». Initialement prévu pour le mois dernier, il sortira l’année prochaine.