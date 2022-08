La campagne de l’hôpital de Kelowna recueille 1,7 million de dollars pour le soutien en santé mentale

Après un appel à l’action, les demandes de la Fondation de l’Hôpital général de Kelowna (KGH) ont reçu une réponse au cours des cinq derniers mois.

Grâce à sa campagne “We See You” lancée le 10 mars, la fondation a collecté plus de 1,7 million de dollars pour les soins de santé mentale locaux et l’action à long terme.

« Je suis incroyablement fière de cette communauté pour avoir intensifié et pris des mesures dans un domaine des soins de santé où nous avons désespérément besoin de financement en ce moment », a déclaré Allison Ramchuk, PDG de la Fondation KGH. « La rapidité avec laquelle nous avons atteint notre objectif envoie un message clair à tous ceux qui luttent actuellement. Nous vous voyons.”

La campagne a été lancée pour fournir un financement désespérément nécessaire pour les programmes et les ressources en santé mentale autour de Kelowna. En raison de la demande écrasante de traitements en santé mentale, l’argent est déjà distribué aux fournisseurs de services communautaires, à commencer par l’Association canadienne pour la santé mentale de Kelowna pour aider à pourvoir leur poste de soutien des pairs familiaux.

« Un pair aidant familial est une personne qui utilise sa propre expérience de vie pour aider les autres », a déclaré Mike Gawliuk, chef de la direction de l’ACSM Kelowna. « Ils savent ce que c’est que d’être parent d’un jeune aux prises avec des problèmes de santé mentale et/ou de toxicomanie et qui essaie de naviguer dans le système pour obtenir de l’aide. »

Des fonds vont également au Child Advocate Centre (CAC) pour soutenir les enfants qui ont subi des traumatismes et des abus.

Il y a une demande accrue de services de santé mentale, et avec cela, une demande accrue d’établissements inclusifs, accessibles et durables pour les gens.

Un comité de responsables locaux des soins de santé communautaires pour le fonds tiendra sa première réunion le 8 octobre.

« La crise de la santé mentale imprègne tous les aspects de notre société collective », a déclaré Becker. « Il faudra vraiment toute la communauté pour faire une différence. C’est ce qui se passe finalement. Toute la communauté est solidaire. Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui ont soutenu cette campagne et qui continueront à soutenir les programmes locaux de santé mentale.

Pour plus d’informations sur la campagne et les fonds collectés, visitez la Fondation KGH.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

HôpitauxKelownamental health