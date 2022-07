La campagne de la NBA pour libérer Brittney Griner est plutôt discrète

La NBA est une société de 10 milliards de dollars qui a le pouvoir et la portée de promouvoir non seulement ses équipes et ses joueurs, mais aussi de provoquer des discussions et des débats sur des questions sociales. Il a surtout utilisé cette influence pour lutter contre le racisme aux États-Unis.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de Brittney Griner, la star de la WNBA détenue en Russie depuis février, les équipes de la NBA ont été majoritairement absentes de la campagne publique pour sa libération. La NBA a fondé la WNBA et en possède toujours environ la moitié, mais la NBA a été relativement silencieuse en dehors des conférences de presse, car la famille de Griner, son agent et la ligue féminine et ses joueuses ont mené la pression publique pour sa liberté. Les joueurs de la NBA ont également manifesté leur soutien.

Les responsables des deux ligues ont déclaré qu’ils étaient restés silencieux au début à la demande des responsables du gouvernement américain qui craignaient que la publication de l’affaire ne se retourne contre lui et ne compromette encore plus Griner. Mais même après que le département d’État américain a déclaré qu’il avait déterminé qu’elle avait été “détenue à tort” et que les responsables gouvernementaux ont commencé à parler régulièrement de Griner, la NBA et les propriétaires de l’équipe sont restés pour la plupart silencieux, alimentant le sentiment que l’affaire n’a pas reçu le genre de projecteur Griner’s réclament les supporters.