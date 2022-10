La campagne de la démocrate Linda Robertson attaque le bilan du représentant de l’État du GOP, Dan Ugaste, comme étant “extrême” – Shaw Local

La campagne de l’opposante du républicain sortant Dan Ugaste, la démocrate Linda Robertson, aux élections générales du 8 novembre, a tenté de le dépeindre comme “extrême” – mais il a déclaré que ses votes montraient qu’il représentait le district. Les deux sont en lice pour représenter le 65e district de l’Illinois à l’Assemblée générale.

Ugaste est un avocat qui vit à Genève et brigue son troisième mandat. Robertson est un résident de St. Charles et un scientifique.

“Les habitants du district méritent un choix clair contre les politiques extrêmes d’Ugaste qui s’opposent au droit de choisir d’une femme, son statut de négationniste du climat et son incapacité à parrainer un changement significatif en faveur des familles de l’Illinois en travaillant de l’autre côté de l’allée pour proposer une nouvelle législation”, a déclaré la campagne de Robertson. indiqué dans un communiqué de presse.

La campagne de Robertson a fourni une liste de la façon dont Ugaste a voté sur divers projets de loi comme preuve de ses affirmations – mais Ugaste a déclaré qu’elles ne sont que la preuve qu’il vote comme le souhaitent ses électeurs.

« Je ne vote pas pour les extrêmes. Je travaille avec des gens et je vote pour des lois raisonnables », a déclaré Ugaste.

Notification parentale

Ugaste et Robertson ont des points de vue opposés sur l’avortement. La campagne Robertson a cité Ugaste votant contre la loi sur la santé et la sécurité des jeunes, une abrogation de la loi sur la notification parentale afin que les mineures enceintes puissent se faire avorter sans que les parents en soient informés.

“Ce que nous avons, c’est que 70% des deux parties (parties) ont soutenu la notification parentale”, a déclaré Ugaste, à l’appui de son vote.

Il a également voté contre la loi de 2019 sur la santé reproductive, qui garantit un droit fondamental dans l’Illinois d’accoucher ou de se faire avorter, a déclaré la campagne de Robertson.

Illinois Right to Life a évalué Ugaste comme totalement anti-avortement avec des exceptions pour le viol et l’inceste et a répertorié Robertson comme inconnu.

Robertson a déclaré qu’elle était en faveur du droit à l’avortement.

“Les décisions en matière de soins de santé reproductive devraient être entre une femme et son médecin et non des politiciens”, a déclaré Robertson.

“L’Illinois va avorter. C’est bien réglé », a déclaré Ugaste. « Les électeurs sont préoccupés par les droits parentaux. Le parent n’a plus le droit d’être avisé si son enfant subit un acte médical majeur ? Ils ne peuvent pas obtenir un Tylenol à l’école mais ne sont pas avisés d’une intervention majeure ? »

Climat

Les deux candidats divergent également sur une législation qui aurait amendé la loi sur la protection de l’environnement pour interdire les opérations de stérilisation à l’oxyde d’éthylène. L’oxyde d’éthylène a été utilisé dans une entreprise de stérilisation maintenant fermée, Sterigenics à Willowbrook, et lié à la cause du cancer.

En tant que microbiologiste, a déclaré Robertson, elle a travaillé avec de l’oxyde d’éthylène.

“L’oxyde d’éthylène est un stérilisant à froid… et il est extrêmement dangereux”, a déclaré Robertson. “J’aurais voté pour en éliminer l’utilisation d’ici 2023.”

Ugaste et Robertson divergent également sur la législation qui aurait exigé une augmentation de la compatibilité des véhicules électriques dans les lotissements.

Ugaste, qui a voté contre la mesure, a déclaré qu’elle aurait nécessité un mandat coûteux pour les propriétaires fonciers.

“S’ils le mettaient en eux-mêmes pour inciter les gens à vivre là-bas, ce serait OK”, a déclaré Ugaste. «Mais pour le forcer là où quelqu’un pourrait ne pas avoir de voiture électrique? Cela n’a aucun sens et cela ajoute au coût du loyer de tout le monde.

Robertson a rétorqué que les combustibles fossiles sont à l’origine du changement climatique, entraînant des tempêtes extrêmes en hiver et en été, et des sécheresses. Le changement climatique fait également grimper les coûts des assurances, comme en Floride suite aux dégâts causés par l’ouragan Ian.

“Ce sont des coûts importants”, a déclaré Robertson. «Par exemple, les agriculteurs du monde entier, y compris l’Illinois, perdent de l’argent en raison des changements dans les conditions météorologiques. Même la teneur en protéines de certaines cultures change. Ce sont des coûts importants, et cela affecte le porte-monnaie de chacun.

Ugaste et Robertson ont également des points de vue opposés sur une législation qui aurait interdit aux cantons de réglementer les parcs éoliens en dehors des zones de zonage de la ville.

La campagne Robertson a critiqué Ugaste pour ne pas avoir voté sur une législation qui aurait abordé la question. Ugaste a déclaré qu’il soutenait les parcs éoliens, mais pas ce projet de loi en particulier.

“Je pense que la façon dont le projet de loi a été rédigé a retiré un certain pouvoir aux cantons qui auraient dû avoir leur mot à dire dans le processus”, a déclaré Ugaste.

“Compte tenu de la crise climatique dans laquelle nous semblons nous trouver, un amendement aurait plus de sens sur un projet de loi”, a déclaré Robertson. “Nous devons examiner sérieusement plusieurs façons de réduire notre impact carbone.”

Travailler de l’autre côté de l’allée

Quant à travailler de l’autre côté de l’allée, Ugaste a déclaré qu’il était le principal sponsor d’un projet de loi avec la démocrate Natalie Manley de Romeoville.

“C’était son projet de loi et j’ai travaillé dessus avec elle et je l’ai fait adopter à la Chambre”, a déclaré Ugaste. “Il traitait de la notification des systèmes d’eau lorsque certains rejets traversaient le système.”

La campagne de Robertson a cependant critiqué Ugaste pour ne pas avoir voté contre un projet de loi qui aurait interdit la possession ou la vente de soi-disant pistolets fantômes, qui sont des armes à feu intraçables qui peuvent être achetées en ligne et assemblées à la maison.

« Je n’ai pas voté parce qu’ils l’ont apporté à 3 h 30 ou 4 h 15 minutes avant », a déclaré Ugaste. « Je n’avais aucun moyen de comprendre ce qu’il y avait dans ce projet de loi, bon ou mauvais. Je n’étais ni pour ni contre, à cette heure-là.

Mais Robertson a déclaré que ces projets de loi ne se contentaient pas de « surgir ». « D’autres républicains ont pu voter. Je travaille à l’international, je me lève à 2 heures du matin pour les appels internationaux à Singapour », a déclaré Robertson. “Si c’est votre travail, c’est ce que vous devez faire.”