La campagne de Kelly Loeffler a insisté sur le fait qu’elle « n’avait aucune idée » de qui était l’ancien chef du Ku Klux Klan, Chester Doles, lorsqu’elle a posé pour une photo avec lui lors d’un événement récent.

Une photo prise vendredi lors d’un événement de campagne à Dawsonville, en Géorgie, a circulé sur les médias sociaux d’elle posant avec le suprémaciste blanc de longue date – ce qui a provoqué un tollé des militants.

Il reste moins d’un mois avant le second tour des élections qui détermineront l’équilibre du Sénat américain.

Loeffler ne savait pas qui était Chester Doles lorsqu’elle a pris une photo avec lui, a déclaré dimanche le porte-parole de sa campagne, Stephen Lawson, dans un communiqué à l’Associated Press.

« Kelly n’avait aucune idée de qui c’était, et si elle l’avait fait, elle l’aurait expulsé immédiatement parce que nous condamnons dans les termes les plus bruyants tout ce qu’il représente », a déclaré Lawson.

Doles est un suprémaciste blanc de longue date qui a passé des décennies au Ku Klux Klan et à l’Alliance nationale néo-nazie.

Selon The Atlanta Journal-Constitution, Doles a été condamné à la prison pour avoir battu en 1993 un homme noir dans le Maryland et à nouveau pour violations d’armes en Géorgie.

Doles est également associé aux Hammerskins, un gang de skinheads racistes, avec lesquels il a défilé lors du rassemblement United the Right 2017 à Charlottesville, en Virginie.

Doles est un suprémaciste blanc de longue date qui a passé des décennies au Ku Klux Klan et à l’Alliance nationale néo-nazie (photographié lors d’un rassemblement Trump l’année dernière)

En réponse à un message d’AP, Doles a déclaré dimanche qu’il avait «publiquement renoncé au racisme à plusieurs reprises au cours des deux dernières années».

Doles a ajouté qu’il avait assisté à un «service de rédemption», se tenant «devant une congrégation entièrement noire, racontant mon histoire, renonçant à tout racisme et demandant le pardon de Dieu».

Doles a posté la photo de lui et de Loeffler sur son compte sur VK, un site de réseau social russe où il a posté des photos de lui-même posant avec d’autres politiciens géorgiens, y compris la députée élue républicaine Marjorie Taylor Greene, a rapporté le journal.

En 2019, Doles a lancé une nouvelle organisation appelée American Patriots USA, un groupe de soutien au président Donald Trump

Doles a tenté de s’insinuer dans la politique républicaine au cours de l’année écoulée, affirmant avoir renoncé à son passé tout en maintenant des liens avec des amis de longue date du mouvement suprémaciste blanc.

En 2019, Doles a lancé une nouvelle organisation appelée American Patriots USA, un groupe de soutien au président Donald Trump mais qui est resté profondément lié au mouvement des milices d’extrême droite.

Doles a approuvé plusieurs candidats politiques de longue date aux élections de 2020, mais a également tenté de se lier à Greene, qui avait expulsé Doles d’un événement en septembre à Ringgold.

Les principaux partis et les groupes militants injectent des dizaines de millions de dollars en Géorgie avant le 5 janvier, lorsque David Perdue et Loeffler ont tenté de repousser les démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock, respectivement.

Les républicains ont besoin d’une victoire pour conserver leur majorité au Sénat. Les démocrates ont besoin d’un balayage de la Géorgie pour forcer un Sénat 50-50 et positionner le vice-président élu Kamala Harris comme vote de départage.

Une rafale de substituts de haut niveau a souligné les enjeux de la course. Le président Barack Obama a fait la une d’un récent rassemblement virtuel pour les démocrates. Le président élu Joe Biden prévoit de se rendre à Atlanta cette semaine pour faire campagne pour Ossoff et Warnock. Le vice-président Mike Pence était dans l’État la semaine dernière et prévoit de revenir jeudi.