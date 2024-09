La campagne de Kamala Harris considère les femmes des banlieues comme un élément clé de la stratégie de la Caroline du Nord

Lorsque la vice-présidente Kamala Harris a pris les rênes de la nomination démocrate fin juillet, quelque chose s’est produit en Caroline du Nord.

Les volontaires ont commencé à affluer par milliers. Sur les plus de 23 500 personnes qui se sont portées volontaires, 94 % d’entre elles ne l’avaient jamais fait auparavant, selon la campagne. Dans la semaine qui a suivi le départ du président Joe Biden, l’inscription des femmes sur les listes électorales a augmenté, et a été encore plus prononcée chez les femmes de couleur, selon une société de suivi.

Et tout cela s’est passé avant le pire scandale à ce jour Il a attaqué le candidat républicain au poste de gouverneur, Mark Robinson, en se proclamant, selon un reportage de CNN, « nazi noir ».

Robinson avait déjà été régulièrement présenté En Caroline du Nord, des publicités ciblant les femmes dans lesquelles il plaidait pour l’interdiction de tout avortement, affirmant que ce n’était pas une question de vie de mère.

« Il s’agit de tuer un enfant parce que vous n’avez pas été assez responsable pour garder votre jupe baissée », explique Robinson dans une vidéo.

L’agitation autour de Robinson et les signes d’un regain d’énergie autour de Harris soutiennent l’optimisme des démocrates dans l’État de Tarheel, en particulier parmi les femmes, même si l’État n’est pas devenu bleu depuis que l’ancien président Barack Obama l’a remporté en 2008.

Selon un responsable de campagne, une partie de la stratégie de campagne de Harris en Caroline du Nord consiste à tenter d’augmenter la participation non seulement parmi les électeurs noirs, mais aussi parmi les femmes dans et autour des banlieues. Cela s’ajoute à la tentative de faire des percées dans les zones rurales de l’État. Ils ciblent également les républicains qu’ils ont identifiés comme ayant été rebutés par Trump – ou Robinson. Cela comprend notamment comtés où Nikki Haleyl’ancien gouverneur de la Caroline du Sud voisine, a obtenu de meilleurs résultats lors des primaires républicaines.

Lors d’un rassemblement le 12 septembre à Greensboro, en Caroline du Nord, certaines des plus grandes déclarations d’encouragement de Harris concernaient les droits reproductifs, une question qui anime les électrices à travers le pays.

« Pensez-y, à cause de l’interdiction de l’avortement par Trump, les femmes se voient refuser des soins pendant leur fausse couche », a déclaré Harris. Puis, elle a fait référence à son débat avec Trump. « Et lorsqu’on lui a posé la question mardi soir, Donald Trump a refusé de dire qu’il opposerait son veto à une interdiction nationale de l’avortement. Vous vous souvenez qu’il a refusé de répondre à cette question ? »

Harris a organisé un rassemblement à Charlotte, ainsi qu’à Greensboro, le 12 septembre. Jim Watson / AFP – Getty Images

Tom Bonier, dont la société TargetSmart suit les tendances en matière d’inscription des électeurs, a déclaré que la Caroline du Nord avait connu une augmentation du nombre de nouvelles femmes inscrites la semaine du 21 juillet – juste après que Biden se soit retiré et ait soutenu Harris, par rapport à la même semaine en 2020. Au cours de la semaine suivant l’élection de Harris, il y a eu une augmentation de 61,5 % des inscriptions sur les listes électorales parmi les femmes de Caroline du Nord. Et il y a eu une augmentation de 145 % par rapport à 2022 au cours de cette même semaine. Parmi celles-ci, il y a eu une augmentation de 557 % des inscriptions sur les listes électorales parmi les femmes noires de moins de 30 ans.

Bonier considère tout cela comme un signe d’une participation plus élevée des électeurs démocrates en Caroline du Nord.

« C’est énorme. On ne parle pas seulement d’un grand nombre de nouveaux inscrits et d’électeurs qui sont susceptibles de participer très largement aux élections, mais cela indique généralement un enthousiasme plus élevé au sein de ce groupe en général », a-t-il déclaré. « Cela signifie que les femmes en général, en particulier les femmes plus jeunes, y compris les femmes de couleur, sont susceptibles de se rendre aux urnes à un taux beaucoup plus élevé qu’elles ne l’auraient fait autrement. C’est certainement tout ce dont nous avons besoin pour mettre la Caroline du Nord en jeu. »

En 2020, l’ancien président Donald Trump n’a remporté les élections qu’avec 1,3 % d’avance. Depuis, la Cour suprême a annulé l’arrêt Roe v. Wade et l’État a connu une augmentation de la population autour de ses bastions métropolitains de Raleigh et Charlotte.

« Les habitants de Caroline du Nord, des banlieues aux villes en passant par nos communautés rurales, rejettent le programme extrême de Donald Trump et Mark Robinson, le Projet 2025, qui vise à interdire l’avortement et à augmenter les coûts pour les familles », a déclaré Dory MacMillan, porte-parole de la campagne de Harris en Caroline du Nord, dans un communiqué. « Pendant ce temps, notre campagne prend de l’ampleur alors que nous continuons à nous rendre dans les communautés de tout l’État pour partager la vision du vice-président Harris d’une nouvelle voie à suivre où nos droits sont protégés et où chaque habitant de Caroline du Nord a la possibilité non seulement de s’en sortir, mais aussi d’aller de l’avant. »

Les républicains ont des doutes. D’autant plus que la Caroline du Nord rurale est le pays des partisans inconditionnels de Trump. La campagne de Trump a maintes fois exprimé sa confiance dans cet État. Pourtant, elle a investi de l’argent dans des publicités dans cet État, signe qu’elle reconnaît l’existence d’une menace. Samedi, Trump doit participer à un rassemblement à Wilmington, en Caroline du Nord, auquel Robinson ne devrait pas participer.

À propos des progrès réalisés par les démocrates auprès des femmes des banlieues, un allié de Trump a déclaré : « Bonne chance avec ça. »

Un ancien responsable du Parti républicain de Caroline du Nord a émis des doutes quant à l’idée selon laquelle les arguments de Robinson pourraient finalement faire la différence entre les républicains et les démocrates. Les démocrates « avaient une chance, quoi qu’il en soit » en Caroline du Nord en raison de la forte croissance démographique dans les centres urbains et en particulier dans les banlieues à tendance républicaine, a déclaré l’ancien responsable.

« Nous sommes maintenant confrontés à un événement politique », ont-ils ajouté. « Ce sera un test pour savoir si les bulletins de vote de bas niveau nuisent aux bulletins de vote de haut niveau. »

Jusqu’à présent, Trump n’a pas l’intention de retirer son soutien à Robinson. Al Drago / Bloomberg via Getty Images

Dallas Woodhouse, directeur exécutif de l’association conservatrice American Majority en Caroline du Nord, a qualifié les révélations sur Robinson de « préoccupantes » et de « décevantes ».

« Personne ne veut voir ce genre de chose à propos de son parti politique cinq ou six semaines avant le jour du scrutin », a déclaré Woodhouse. « Une réflexion sobre ce matin, je pense, montre que les fondamentaux de la Caroline du Nord, pas de beaucoup mais un peu, continuent de favoriser Trump de manière durable. »

Mais Thomas Mills, consultant de longue date dans l’État et fondateur et éditeur de PoliticsNC.com, Selon lui, les controverses autour de Robinson pourraient faire baisser la participation des républicains, d’autant plus que les démocrates ont fait savoir à plusieurs reprises que Trump soutenait le caractère de Robinson. Le lendemain de la révélation de l’affaire par CNN, Harris avait déjà lancé une publicité télévisée mettant en scène les deux hommes ensemble. Trump avait qualifié Robinson de « Martin Luther King sous stéroïdes ».

« On en arrive à un jugement et cela démoralise les républicains », a déclaré Mills. Il a noté qu’une partie du parti républicain, déjà mécontente de Trump, serait encore plus rebutée après avoir vu les allégations contre Robinson. « Si ces personnes décident de ne pas voter, ou de voter pour le démocrate, dans un État comme la Caroline du Nord, où 75 000 voix sur 5,5 millions font la différence, cela va faire beaucoup. »

Morgan Jackson, consultant démocrate de longue date qui a longtemps travaillé pour le candidat au poste de gouverneur Josh Stein, l’actuel procureur général, a souligné à quel point la Caroline du Nord est divisée entre les zones rurales profondes de l’État et les centres de population plus urbains et suburbains.

« C’est un État à 50-50. Nous avons mené des sondages approfondis sur cette course, elle est aussi serrée que possible », a déclaré Jackson à propos de la course présidentielle. « La vérité est qu’il y a très peu de comtés violets en Caroline du Nord. La plupart d’entre eux sont d’un bleu profond et deviennent de plus en plus bleus ou d’un rouge profond et deviennent de plus en plus rouges.

« La façon dont on gagne à l’échelle de l’État en Caroline du Nord », a-t-il déclaré, « c’est en gagnant sur les marges. »