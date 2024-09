La campagne de Harris va lancer un grand « week-end d’action » autour de Trump et du Projet 2025 avant le débat

La campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris prévoit de lancer un week-end d’action axé sur ce qu’elle appelle les dangers d’une éventuelle deuxième présidence Trump et du Projet 2025, un programme de gouvernement conservateur que Harris a critiqué à plusieurs reprises pendant la campagne et qu’elle prévoit d’évoquer lors du débat présidentiel de mardi, selon les responsables de la campagne qui ont d’abord partagé leurs plans avec NBC News.

Dans le cadre de cet effort, qui, selon les collaborateurs de Harris, a été le plus grand week-end d’action de la campagne à ce jour, la campagne organisera plus de 2 000 événements qui, selon elle, toucheront plus d’un million d’électeurs. Les bénévoles, qui prévoient de travailler plus de 20 000 fois par jour, et les principaux représentants de la campagne parleront aux électeurs « du plan extrême de Trump visant à interdire l’avortement à l’échelle nationale, à réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie, et à augmenter les impôts de 3 900 dollars par an pour les familles de la classe moyenne », selon les responsables.

Ces efforts visent également à attirer les électeurs indécis qui pourraient être attirés par les récents soutiens apportés à Harris par ancienne représentante Liz Cheney, R-Wyo.et Jimmy McCainle plus jeune fils du regretté sénateur John McCain, républicain de l’Arizona.

« Avec des centaines de bureaux et des milliers de collaborateurs sur les champs de bataille, nous sommes en mesure de tirer parti de tout le buzz autour du débat et d’atteindre les électeurs difficiles à atteindre sur le Projet 2025 », a déclaré Dan Kanninen, le directeur des États clés de la campagne de Harris, dans une déclaration fournie à NBC News. « Nous nous adressons aux Américains qui sont rebutés par l’extrémisme de Trump et nous nous assurons qu’ils savent qu’ils ont leur place dans la campagne de la vice-présidente Harris. »

« Obtenir le soutien du représentant Cheney et du premier lieutenant McCain cette semaine a été un signal puissant adressé aux électeurs indécis », a-t-il ajouté. « Ce week-end, nous poursuivons sur cette lancée et transmettons notre message directement aux électeurs qui décideront de cette élection, lors de notre plus grande mobilisation de campagne jamais organisée. »

La campagne Harris prévoit également d’organiser des « formations aux messages du Projet 2025 » virtuelles et en personne dans les États clés. Selon la campagne, à ce jour, elle a organisé plus de 60 sessions de formation de ce type pour aider les bénévoles à parler du Projet 2025 avec leurs amis et voisins. Le week-end d’action comprendra également des lancements de campagnes, des permanences téléphoniques et des barbecues.

La campagne de Harris intervient quelques jours avant le premier débat présidentiel entre Harris et l’ancien président Donald Trump, prévu mardi à Philadelphie. Harris prévoit d’évoquer le Projet 2025 lors du débat pour faire valoir qu’elle est plus qualifiée et mieux placée pour être présidente que Trump, selon un responsable de campagne.

La campagne de Harris également a lancé une nouvelle publicité axée sur le « Projet 2025 » Jeudi, visant les propositions politiques d’extrême droite créées comme modèle pour le prochain président républicain et élaborées par le groupe de réflexion conservateur Heritage Foundation et au moins deux douzaines Les alliés de Trump.

Entre-temps, Trump a tenté de mettre de la distance Il existe un lien entre lui et le Projet 2025, qui comprend une feuille de route politique de plus de 900 pages et une base de données de personnel rassemblée par la Heritage Foundation. Mais de nombreux alliés clés de Trump ont été directement impliqués dans la production du projet, dont le site Web le présente comme un « programme de gouvernement » qui « ouvrirait la voie à une administration conservatrice efficace ».

Durant sa campagne, Harris a souvent critiqué le Projet 2025 et l’a associé à Trump. Mercredi, dans le New Hampshire, Harris a déclaré que Trump signerait une loi interdisant l’avortement à l’échelle nationale et créerait un « coordinateur national anti-avortement » qui obligerait les États à signaler les fausses couches et les avortements chez les femmes dans le cadre du projet. Et, comme elle l’a fait par le passé, Harris a déclaré à propos du Projet 2025 : « Pouvez-vous croire qu’ils ont mis cela par écrit ? »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com