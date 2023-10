Le représentant George Santos (R-NY) a un autre problème à résoudre, lié à ses problèmes juridiques croissants et au nombre croissant de challengers pour 2024. Selon un dossier de campagne soumis dimanche à la Commission électorale fédérale, l’opération électorale de Santos a perdu plus de 75 000 dollars au cours du dernier trimestre.

Les problèmes financiers du membre du Congrès en difficulté – qui a fait la une des journaux négatifs au cours de l’année écoulée à cause de sa litanie de mensonges reconnus sur son histoire personnelle et de multiples actes d’accusation liés à des irrégularités financières présumées – comprenaient plus de 16 500 $ de remboursements aux contributeurs. Axios, qui a signalé le dépôta noté que la majorité des fonds restitués « sont allés à six grands donateurs, tous apparemment résidents de Californie, qui ont fait don pour la plupart de 3 300 $ le 23 juin ».

En plus du remboursement des contributions, la campagne de Santos a dépensé plus de 42 000 $ en dépenses. Cela comprenait des dépenses pour un cabinet d’avocats et un trésorier de campagne. La première trésorière de Santos, Nancy Marks, une vétéran du Parti républicain, a plaidé coupable à une accusation de complot de fraude liée à son travail sur sa campagne le 5 octobre. Pendant le mandat de Marks, les dossiers de financement de campagne de Santos ont été fréquemment modifiés et parsemés d’irrégularités flagrantes. Santos a été inculpé le 10 octobre dans un nouvel acte d’accusation qui l’accusait d’avoir signalé un prêt à sa campagne qui n’existait pas réellement, de gonfler faussement le total de ses contributions et d’avoir facturé des frais non autorisés sur les cartes de crédit des donateurs, une allégation qui a été rapportée pour la première fois par TPM.

Selon les procureurs, certaines des manœuvres financières de Santos visaient à l’aider à bénéficier du soutien financier et logistique d’un comité du Parti républicain lors de sa campagne réussie à la Chambre des représentants l’année dernière. Le législateur, qui avait déjà été inculpé de blanchiment d’argent, de fraude électronique, de mensonge au Congrès et de vol de fonds publics en mai, a nié tout acte répréhensible et a qualifié ses déboires juridiques d’attaque politique.

Santos aurait également perdu de l’argent au premier trimestre de cette année et aurait eu une collecte de fonds relativement limitée au cours des trois mois qui ont suivi. Ce dernier dossier indique que sa campagne dispose d’environ 22 000 $, une somme exceptionnellement basse pour un candidat à un siège compétitif à la Chambre. Pour aggraver les choses, le rapport indique que la campagne a une dette de plus de 750 000 $, y compris des prêts que Santos aurait lui-même contractés, des frais juridiques et des obligations impayées envers le personnel et les fournisseurs qui, selon le dossier, étaient des « dettes antérieures » dont son trésorier a pris « connaissance ». » ce trimestre.

Jason Boles, le dernier trésorier de campagne de Santos, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Santos n’a pas répondu aux SMS lui demandant s’il était sûr de disposer des fonds nécessaires pour défendre son siège.

Même si sa campagne se déroule dans le rouge, Santos a apparemment conservé son habitude de dépenses en nourriture. Le dossier montre que la campagne de Santos a dépensé 839,02 $ au Capitol Hill Club de Washington DC pour les « repas ». Le club est un lieu réservé aux membres du GOP, situé à côté du Comité national républicain.

Ces cotisations de club pourraient également servir un autre objectif pour le législateur assiégé. Selon Steven Dennis, journaliste au Congrès de Bloomberg, Santos a profité de l’intimité du club pour chercher du « réconfort » auprès des journalistes qui l’ont suivi dans les espaces publics des immeubles de bureaux de la Chambre pour le pimenter de ses divers scandales.