La campagne de financement de l’Université Elmhurst recueille 55,3 millions de dollars – Shaw Local

L’Université Elmhurst a récemment terminé sa campagne de financement la plus réussie de l’histoire institutionnelle, recueillant plus de 55,3 millions de dollars pour créer et améliorer les opportunités pour les étudiants actuels et futurs.

Après avoir dépassé son objectif de 50 millions de dollars l’automne dernier, Elmhurst 150 : La campagne pour l’Université d’Elmhurst a continué de gagner le soutien philanthropique des anciens, des professeurs et du personnel ; parents et élèves; et des entités gouvernementales, corporatives et autres, jusqu’à sa conclusion le 30 juin.

Les fonds de la campagne créeront des bourses et des opportunités académiques ; faciliter la construction d’un nouveau bâtiment des sciences de la santé et la rénovation des installations sportives et récréatives du campus; et renforcer la sécurité financière à long terme de l’université en renforçant la dotation, selon un communiqué de presse.

Une dotation plus forte de l’Université Elmhurst fournit un niveau accru de soutien financier perpétuel dans les domaines stratégiques et critiques de l’institution, une nécessité pour la croissance des générations actuelles et futures d’étudiants, de professeurs et de personnel Bluejay.

« Elmhurst 150 a été un succès retentissant », a déclaré Troy D. VanAken, président de l’Université d’Elmhurst, dans un communiqué de presse. « Après avoir atteint notre objectif neuf mois plus tôt, nous avons maintenu cet élan jusqu’à la fin de cette campagne complète. Nous sommes ravis de voir un tel engagement envers nos étudiants et la qualité de leur expérience éducative.

VanAken a annoncé la phase publique de la campagne le 6 décembre 2021, lors des célébrations du 150e anniversaire de la Journée des fondateurs de l’université.

Au total, l’université a reçu plus de 20 000 dons individuels de partout au pays et dans le monde. Plus de 3 400 donateurs ont fait leur premier don durant la campagne. L’université a également connu une augmentation notable du nombre d’anciens donateurs.

Plusieurs dons importants ont été reçus par le biais d’engagements de dons planifiés ainsi que de contributions directes, a déclaré Andrew Knap, vice-président pour l’avancement institutionnel.

« Ces cadeaux amélioreront l’expérience des étudiants immédiatement et à long terme en allégeant les charges financières, en élargissant les services professionnels et universitaires et en permettant à davantage d’étudiants de participer à des activités d’enrichissement significatives telles que des études à l’étranger, des recherches et des voyages à des conférences et séminaires nationaux », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Le 30 juin a marqué non seulement la clôture de la campagne Elmhurst 150, mais également la troisième année consécutive de collecte de fonds record de l’université. Au cours de l’exercice 2023 (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023), Elmhurst a collecté plus de 10,4 millions de dollars, le plus élevé jamais collecté en un an par l’institution et 300000 dollars de plus que l’exercice précédent.

Les fonds de la campagne ont déjà un impact significatif :