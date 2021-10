La campagne de fans « mandalorian » pour que Lucy Lawless remplace Gina Carano est  » inutile « , déclare la star de  » Xena « 

Lucy sans loi a quelques réflexions sur le campagne menée par les fans prendre le relais congédié « Le Mandalorien » membre de la distribution Gina Caranole rôle de.

Lawless, 53 ans, pense que la campagne nuit en fait à ses chances de faire partie du « Guerres des étoiles » famille.

Carano, 39 ans, était a démarré de son rôle de Cara Dune dans la série Disney+ après deux saisons après avoir fait un série de tweets racistes et controversés qui a conduit à son éviction.

La star de « Xena: Warrior Princess » a commenté la croisade menée par les fans dans une interview avec journal britannique Métro.

« Eh bien, pour être honnête avec vous, j’étais déjà en discussion sur quelque chose sur – ce n’était pas ‘The Mandalorian’ – quelque chose d’affilié à Star Wars », a déclaré Lawless. « [The fan campaign] m’aurait peut-être blessé d’une manière ou d’une autre, parce qu’alors [Lucasfilm] ne pouvait pas m’embaucher parce que cela semblerait être de la complaisance… Je suppose juste ici, je ne sais rien. «

Elle a ajouté: « Mais, à certains égards, cela peut être inutile, car s’ils se plient à ce groupe de fans, alors comment allez-vous flatter tous les autres groupes de fans, Tu vois ce que je veux dire? »

Alors que Lawless a déclaré qu’elle était heureuse que les fans la soutiennent, elle pensait également que son nom « est devenu politique ».

« Mais c’est ainsi que le monde est et ils le pensaient par amour, et je remercie les fans pour leur fidélité envers moi », a déclaré Lawless. « Je n’y ai pas pensé depuis, donc ça ne m’a pas fait mal, mais c’était ma pensée à l’époque, comme, ooh, ça me fait ressembler à une nomination politique, et non à une actrice. »

Le licenciement de Carano de Disney ne l’a pas empêchée d’obtenir ses pièces. L’ancien artiste martial mixte, qui juré de descendre « en balançant », sera ensuite produire et jouer dans un film de vengeance qui sera publié par le Daily Wire.