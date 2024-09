La campagne de Donald Trump sort un t-shirt inspiré de la tournée « Eras » de Taylor Swift

La campagne de Donald Trump a sorti un t-shirt conçu de manière très similaire à celui de la tournée « Eras » de Taylor Swift.

Il présente une grille de photos de l’ancien président aux couleurs du tristement célèbre t-shirt « Eras Tour » et est vendu au détail pour 36 $ (27 £).

Toute ambiguïté sur l’inspiration derrière le design a été levée lorsqu’un tweet du siège de l’ancien président a appelé « tous les Swifties pour Trump » à obtenir leur « chemise de l’ère Trump aujourd’hui ».

L’équipe du candidat républicain a annoncé le lancement du t-shirt, sur lequel est écrit « DONALD J. TRUMP MAKE AMERICA GREAT AGAIN » quelques jours seulement après que l’interprète de « Karma » a soutenu Kamala Harris dans la course présidentielle de cette année.

🚨NOUVEAU PRODUIT 🚨 Appel à tous les Swifties pour Trump Obtenez votre t-shirt de l’ère Trump aujourd’hui 👉https://t.co/HkA7LwHhIC pic.twitter.com/gqqITeCOFb — Équipe Trump (Envoyez TRUMP au 88022) (@TeamTrump) 12 septembre 2024

Plus tôt cette semaine (10 septembre), après le premier débat entre Harris et Trump, Swift a rompu son silence sur les élections, apportant son soutien à l’actuel vice-président.

Dans une publication Instagram, elle a salué Kamala Harris comme une « dirigeante douée et déterminée », écrivant qu’elle pensait que « nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos ».

Il a depuis été rapporté que son soutien à Harris a provoqué une augmentation de « 500 % » des inscriptions électorales, avec près d’un demi-million d’inscrits dirigés vers la page Instagram de Swift.

Ses fans se demandent maintenant si Swift va intenter une action en justice, comme ils l’ont déjà fait lorsque Trump a faussement revendiqué son soutien avec une série de messages générés par l’IA. Après cet incident – ​​auquel il a répondu en disant : « Quelqu’un d’autre les a générés » – les fans ont averti que « Swift va le poursuivre si vite qu’il se souviendra pourquoi son nom de famille est Swift ».

Maintenant, ils laissent des sentiments similaires dans les commentaires du post sur le t-shirt. « Vous, les idiots, pensiez probablement que vous étiez hors de danger parce que le t-shirt relève de la parodie (ce qui est le cas) », a écrit l’utilisateur @AlexYoung. « Mais vous vous êtes exposés légalement en utilisant son nom dans le texte du tweet. Profitez du procès. Et avant d’essayer de supprimer le tweet, j’ai pris une capture d’écran. »

Un autre utilisateur de X/Twitter a écrit sous le post : « J’espère que tu seras poursuivi en justice à un pouce de ta vie. Il est sur le point d’entrer dans son ère de petite garce au chômage ». Découvrez d’autres réactions ci-dessous :

Je suis excité par la nouvelle ère de Trump, j’ai entendu dire qu’elle s’appelle « l’ère des poursuites judiciaires » 😱😱 — ari (@redtvvinyl) 12 septembre 2024

Vous êtes dans une période où vous êtes constamment poursuivis en justice parce que vous continuez à utiliser des designs et des chansons pour lesquels vous n’avez pas l’autorisation d’utiliser ? De quelle couleur devrait être cette période ? Orange, peut-être quelques rayures ? — et 𝐬𝐚𝐯𝐯𝐲 𝐬𝐨𝐮𝐬 (@SavannahSh84507) 12 septembre 2024

@taylornation13 S’il vous plaît, poursuivez en justice ! — Samuel (@samsterp18) 12 septembre 2024

J’espère que tu seras poursuivi en justice à un pouce de ta vie. Il est sur le point d’entrer dans son ère de petite garce au chômage. — 🫶🏻 Swiftie Médium 🔮 (@TarotWithAndrew) 12 septembre 2024

Stevie Nicks a récemment suivi l’exemple de Swift en s’exprimant sur l’élection. Décrivant Swift comme son « amie », l’ancienne chanteuse de Fleetwood Mac a déclaré : « Il est désormais temps de faire des recherches et de choisir le candidat qui vous correspond et qui correspond à vos convictions.

« Il ne reste que 54 jours avant les élections. Assurez-vous d’être inscrit pour voter ! Votre vote lors de ces élections pourrait bien être l’une des décisions les plus importantes de votre vie. »

Bien que Nicks n’ait pas explicitement soutenu un candidat ou un parti dans son message, elle a signé de la même manière que Swift, en écrivant : « Love, Stevie Nicks, Childless Dog Lady », tout comme Swift s’est appelée « Childless Cat Lady » dans le sien.

Ailleurs, Whoopi Goldberg a également demandé au candidat à la vice-présidence JD Vance de « cesser de parler » après avoir décrit Taylor Swift comme « fondamentalement déconnectée ».

