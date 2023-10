La campagne de création de battage publicitaire OnePlus Open commence officiellement avec une première vidéo

Si les rumeurs sont exactes, OnePlus lancera son tout premier smartphone pliable, l’Open, ce mois-ci. Aujourd’hui, la société lance officiellement sa campagne de teaser et de battage médiatique pour le prochain appareil, après le démarrage en douceur d’il y a quelques jours lorsqu’une actrice indienne a été aperçue en train de faire vibrer l’Open en plein air.

Donc, ce que nous avons aujourd’hui est une vidéo d’Unbox Therapy, dans laquelle le patron de OnePlus, Pete Lau, fait une apparition dans une sorte d’interview. Il parle de la conception de la charnière de l’appareil, sur laquelle OnePlus (ou plus probablement, la société mère Oppo) détient apparemment 35 brevets.

Sans surprise, le OnePlus Open se fermera sans aucun espace de charnière, comme l’a démontré un test dans lequel une feuille de papier était « coincée » à l’intérieur, puis le téléphone était soulevé par ladite feuille de papier, sans qu’elle ne glisse. Ce moment nous donne également un aperçu du matériel, bien qu’il y ait un énorme morceau de ce qui ressemble à du carton au-dessus de la gigantesque bosse de la caméra, nous ne pouvons donc pas le voir.

La charnière de l’Open comporte 31 composants de moins que celle de l’Oppo Find N2, ce qui contribue à réduire sa taille (elle est 37 % plus petite) et son poids. Lau affirme que son entreprise « apporte le meilleur téléphone à la course », bien qu’elle n’ait pas participé à cette course pliable parmi les premiers. Il promet une expérience rapide et fluide, comme nous en avons l’habitude avec d’autres appareils OnePlus. Oh, et le curseur d’alerte est activé.

Lau affirme que l’appareil a été développé conjointement par les équipes OnePlus et Oppo, chacune apportant son expertise unique. Il mentionne également qu’il y aura plusieurs stratégies de « mise sur le marché », ce qui nous fait penser qu’il s’agit d’une confirmation voilée du fait que le même appareil sera commercialisé sous le nom de OnePlus Open à l’international et d’Oppo Find N3 en Chine, ce qui selon des rumeurs. mois maintenant.

Enfin, si vous recherchez un téléphone à clapet OnePlus, cela n’arrivera pas, du moins pas encore, car, selon Lau, le type d’utilisateur qui opte pour un téléphone à clapet n’est pas le type d’utilisateur qui achète un OnePlus.