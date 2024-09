La campagne de Cox nie avoir recruté des candidats supplémentaires pour le slogan « Lyman »

La campagne du gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait recruté des candidats au poste de gouverneur pour prendre des voix au représentant de l’État Phil Lyman, R-Blanding.

Lyman mène une campagne de candidature au poste de gouverneur après avoir perdu contre Cox lors des élections primaires républicaines de juin par plus de 37 500 voix. Lyman a déclaré que sa victoire à la convention républicaine de l’État en avril devrait lui garantir une place sur le bulletin de vote des élections générales et a remis en question la légitimité des signatures recueillies par Cox pour se qualifier pour le scrutin primaire.

Lyman a lancé une campagne de candidature par écrit au poste de gouverneur peu après que la Cour suprême de l’Utah ait rejeté sa demande de démettre Cox et la lieutenante-gouverneure Deidre Henderson de leurs fonctions et de faire de lui le candidat officiel du GOP lors du scrutin de novembre. Le 3 septembre, deux autres Lyman, Richard et Carol, ont chacun déposé une déclaration de candidature auprès du bureau du lieutenant-gouverneur pour se présenter au poste de gouverneur en tant que candidats par écrit.

Lundi, Phil Lyman publié Deux photos montrant des textes qui suggéreraient que Richard et Carol Lyman auraient été encouragés à se présenter aux élections « pour retirer des voix à l’autre Lyman ». Les textes, que le Deseret News n’a pas pu vérifier de manière indépendante, proviennent d’un collègue présumé de Richard Lyman et affirment que Richard Lyman aurait été payé 1 000 dollars et s’est vu offrir un « dîner de steak » par la « campagne Cox » pour s’inscrire comme candidat par écrit.

Le Deseret News a contacté Richard et Carol Lyman par téléphone, SMS et e-mail, mais n’a pas eu de réponse avant la publication de l’article.

« J’espère que les électeurs verront cela comme ce qu’il en est – une nouvelle fois dans une série de tromperies et de dissimulations de la part de la campagne Cox pour interférer avec la volonté du peuple », a déclaré Lyman. « Cette demande, déposée non pas par un mais par deux Lyman, à la toute dernière minute, pour 1 000 dollars et un dîner de steak, est de la politique à son pire. Nous devrions pouvoir nous attendre à mieux. »

Cox répond aux allégations de Lyman

Le porte-parole de la campagne de Cox, Matt Lusty, a nié que quiconque de la campagne ait officiellement recruté des candidats « Lyman » supplémentaires.

« Phil Lyman a l’habitude de lancer des accusations manifestement fausses. Ce n’est pas une exception », a déclaré Lusty. « Phil devrait retourner filmer des publicités pour aider son cousin et démocrate libéral Brian King. »

Le représentant démocrate de Salt Lake City, Brian King, est le candidat démocrate au poste de gouverneur. Lyman et King sont des cousins ​​éloignés. Après l’annonce de Lyman selon laquelle il poursuivrait sa candidature au poste de gouverneur en tant que candidat par écrit, Lyman et King ont filmé une publicité se moquant de « Disagree Better », l’initiative de Cox visant à faire baisser la température du dialogue politique. La publicité demandait aux électeurs leur soutien et était financée par « Brian for Utah ».

Lyman et sa colistière, la militante communautaire Natalie Clawson, ont déclaré que les candidats supplémentaires partageant le nom de famille de Lyman ont nui à leur campagne parce que leurs efforts de mobilisation des électeurs annonçaient auparavant « écrivez Lyman pour le poste de gouverneur », sans mentionner le prénom de Lyman.

Clawson a déclaré que le bureau du lieutenant-gouverneur, qui supervise les élections dans l’État, avait précédemment indiqué à sa campagne que « l’écriture de « Lyman » sur le bulletin de vote serait suffisante ». « Nous nous sommes appuyés sur cette instruction dans notre marketing », a déclaré Clawson dans un communiqué. poste sur X.

Phil Lyman est-il qualifié pour le débat pour le poste de gouverneur ?

La commission des débats de l’Utah a annoncé lundi quels candidats participeront au débat de mercredi pour le poste de gouverneur. Pour être éligibles à la phase de débat, les candidats devaient obtenir une marge d’erreur de 10 % fixée par la commission.

Cox, avec 48% des voix dans les sondages, King, avec 27%, et le candidat libertaire Robert Latham, avec 6,8%, se sont tous qualifiés pour le débat de mercredi. Lyman a reçu le soutien de 22 répondants, soit 4,25% des 518 électeurs de l’Utah, ce qui est inférieur au minimum de 5,69% requis pour se situer dans la marge d’erreur de 4,31% du seuil de 10%.

Le nom de Lyman n’a pas été mentionné comme candidat parmi les réponses possibles au sondage, car son nom n’apparaîtra pas sur le bulletin de vote des élections générales. Mais 22 personnes interrogées ont spécifié son nom sous la rubrique « autre ». Sept autres personnes interrogées ont simplement inscrit le nom de famille « Lyman ».

Ces réponses n’ont pas été comptabilisées pour le représentant de l’État Phil Lyman parce que la société de sondage engagée par la commission a déclaré qu’elle n’avait pas suffisamment d’informations pour attribuer les réponses à l’une ou l’autre des candidatures écrites de Lyman, selon Rachel Day, directrice exécutive de la Commission des débats de l’Utah.

Le sondage a été réalisé entre le 29 août et le 4 septembre, à peine en même temps que la candidature écrite de Richard Lyman. Si les réponses « Lyman » avaient été incluses dans le sondage, Phil Lyman aurait atteint 0,1 % du seuil ajusté, mais n’aurait pas été qualifié pour le débat.

Le débat pour le poste de gouverneur de l’Utah en vue des élections générales aura lieu mercredi à 18 heures. Le débat aura lieu au Salt Lake Community College et sera diffusé sur les quatre principales chaînes d’information de l’État en plus de PBS.